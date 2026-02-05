Fußball heute Spielplan: Bundesliga Vorschau auf den 21.Spieltag – Sportwetten, Quoten, Chancen & Favoriten

In der Bundesliga spitzt sich vor dem 21. Spieltag der Titelkampf zu – und die Quoten der Wettanbieter rücken Bayern München, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen in den Fokus. Tabellenführer Bayern hat nach zwei sieglosen Partien die Konkurrenz wieder herangelassen, trifft nun aber als klarer Favorit auf die formstarke TSG Hoffenheim. Parallel dazu hoffen die kriselnden Traditionsklubs Frankfurt und Bremen nach ihren Trainerwechseln auf den sportlichen Turnaround. Auch im Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sowie in der 2. Bundesliga rund um Schalke 04, Elversberg und Darmstadt zeichnen die aktuellen bwin-Notierungen ein spannendes Bild vor dem Wochenende.

Bundesliga Spielplan am 21.Spieltag

Spieltag 21 Bundesliga 1. FC Union Berlin - - Eintracht Frankfurt Bundesliga SC Freiburg - - SV Werder Bremen Bundesliga VfL Wolfsburg - - Borussia Dortmund Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - - FC Augsburg Bundesliga 1. FC Heidenheim - - Hamburger SV Bundesliga FC St. Pauli - - VfB Stuttgart Bundesliga Borussia Mönchengladbach - - Bayer 04 Leverkusen Bundesliga 1.FC Köln - - RB Leipzig Bundesliga FC Bayern München - - TSG 1899 Hoffenheim

Bayern München gegen Hoffenheim: Titelverteidiger trotz Dämpfern klar vorne

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat mit zwei sieglosen Spielen in Folge den Titelkampf wieder geöffnet. Dennoch führt der Spitzenreiter vor dem Duell mit der TSG Hoffenheim die Quotenliste an. Sportwettenanbieter bwin sieht die Kompany-Elf mit einer Siegquote von 1.31 weiterhin deutlich im Vorteil. Damit gehen die Münchner am Sonntag als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den aktuellen Tabellendritten.

Hoffenheim reist allerdings als „Mannschaft der Stunde“ an. Bleibt die TSG auch im neunten Bundesliga-Spiel hintereinander ungeschlagen, zahlt bwin bei einem Auswärtssieg 77,50 Euro für 10,- Euro Einsatz (Quote 7.75) aus. Ein Remis in der Allianz Arena ist mit einer 6.75er-Quote taxiert. Die Notierungen unterstreichen, dass die Gäste zwar Außenseiter bleiben, ihre Serie aber durchaus fortsetzen können.

Neue Trainer in Frankfurt und Bremen: Quoten sehen Gastgeber vorn

Eintracht Frankfurt startet mit neuem Chefcoach in die nächste Aufgabe. Albert Riera soll am Freitagabend bei Union Berlin die Gegentorflut stoppen und den ersten Pflichtspielsieg im Kalenderjahr 2026 einfahren. Dennoch stuft bwin die Hessen vor dem Anpfiff als Außenseiter ein: Für einen Auswärtserfolg der Eintracht liegt die Quote bei 3.40. Die Gastgeber aus Köpenick haben mit einer 2.15er-Quote die deutlich besseren Chancen auf ihren ersten Sieg im neuen Jahr, ein Remis bringt den Tippern das 3,50-Fache des Einsatzes.

Auch Werder Bremen hat nach der Trennung von Horst Steffen reagiert und unter der Woche den früheren HSV-Coach Daniel Thioune als neuen Übungsleiter installiert. Die „Grün-Weißen“ hoffen nach zehn Pflichtspielen ohne Erfolgserlebnis auf den Befreiungsschlag. Aus Sicht der Buchmacher bleibt das jedoch ein Kraftakt: bwin taxiert den Bremer Auswärtssieg beim SC Freiburg mit 4.10. Die Breisgauer gehen mit Quote 1.83 als klar favorisierte Heimmannschaft in die Partie.

Topspiel in Gladbach und weitere Bundesliga-Partien im Quotencheck

Im Samstag-Topspiel der Bundesliga (18:30 Uhr, Sky) empfängt Borussia Mönchengladbach die Werkself von Bayer Leverkusen. Nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale reisen die Leverkusener mit Rückenwind an den Niederrhein und gelten auch in der Liga als Favorit. bwin bietet für einen Auswärtssieg eine Quote von 2.05. Gelingt der Borussia der erste Erfolg gegen Bayer seit 2019, winkt den Tippern das 3,30-Fache des Einsatzes. Ein Unentschieden – wie beim Debüt von Gladbach-Coach Eugen Polanski im Hinspiel – ist derzeit mit 3.80 quotiert.

Freitag, 06.02.2026

Union Berlin (2.15) – X (3.50) – Eintracht Frankfurt (3.40)

Samstag, 07.02.2026

SC Freiburg (1.83) – X (3.80) – Werder Bremen (4.10)

1. FC Heidenheim (2.80) – X (3.40) – Hamburger SV (2.45)

FSV Mainz 05 (2.05) – X (3.60) – FC Augsburg (3.60)

FC St. Pauli (4.20) – X (3.60) – VfB Stuttgart (1.87)

VfL Wolfsburg (4.10) – X (4.10) – Borussia Dortmund (1.77)

Borussia Mönchengladbach (3.30) – X (3.80) – Bayer 04 Leverkusen (2.05)

Sonntag, 08.02.2026

1. FC Köln (3.10) – X (3.80) – RB Leipzig (2.15)

Bayern München (1.31) – X (6.75) – TSG Hoffenheim (7.75)

2. Bundesliga: Schalke 04 unter Druck – Verfolger Elversberg und Darmstadt lauern

In der 2. Bundesliga befindet sich Spitzenreiter Schalke 04 vor dem 21. Spieltag in einer Ergebniskrise. Nach der Derbypleite gegen den VfL Bochum warten die Gelsenkirchener seit vier Partien auf einen Dreier. Nun soll im Heimspiel gegen Dynamo Dresden die Wende gelingen. bwin sieht die Königsblauen trotz Flaute klar im Vorteil und notiert den Schalker Heimsieg mit 1.77. Ein Erfolg der Gäste aus Sachsen bringt das 4,60-Fache, das Remis das 3,70-Fache des Einsatzes.

Dicht hinter Schalke lauert die SV 07 Elversberg. Der Aufsteiger geht mit einer Quote von 2.10 als Favorit in das Heimspiel gegen Hertha BSC (3.20). Auch der punktgleiche Tabellendritte Darmstadt 98 bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Im Topspiel gegen den Sechsten 1. FC Kaiserslautern am Samstag bringt ein Heimsieg der Lilien Quote 1.90, ein Auswärtssieg der Pfälzer steht bei 3.75.

Freitag, 06.02.2026

SpVgg Greuther Fürth (4.00) – X (3.90) – 1. FC Magdeburg (1.83)

Preußen Münster (2.75) – X (3.50) – VfL Bochum (2.45)

Samstag, 07.02.2026

SC Paderborn 07 (1.82) – X (3.90) – 1. FC Nürnberg (4.10)

SV 07 Elversberg (2.10) – X (3.90) – Hertha BSC (3.20)

FC Schalke 04 (1.77) – X (3.70) – Dynamo Dresden (4.60)

SV Darmstadt 98 (1.90) – X (3.90) – 1. FC Kaiserslautern (3.75)

Sonntag, 08.02.2026

Karlsruher SC (2.75) – X (3.80) – Fortuna Düsseldorf (2.37)

Hannover 96 (1.83) – X (3.90) – Holstein Kiel (4.00)

Arminia Bielefeld (2.05) – X (3.40) – Eintracht Braunschweig (3.70)