Fußball heute Spielernoten: FC Bayern-Offensive beißt sich die Zähne gegen PSG aus

Der FC Bayern hat das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit einem 1:1 beendet und die Partie nicht für sich entscheiden können. In der Einzelkritik ragt vor allem ein schwacher Auftritt von Jamal Musiala heraus, der nur die Note 5 erhielt. Gleichzeitig überzeugte Manuel Neuer mit mehreren starken Paraden, während die Offensive der Münchner im entscheidenden Moment zu wenig Durchschlagskraft entwickelte.

Neuer hält Bayern im Spiel

Manuel Neuer war beim Gegentreffer chancenlos, bewahrte die Münchner danach aber mehrfach vor einem höheren Rückstand. Gegen einen Kopfball von João Neves reagierte der 40-Jährige stark, kurz darauf parierte er mit beiden Fäusten gegen Désiré Doué und wehrte wenig später einen Abschluss von Khvicha Kvaratskhelia mit dem Fuß ab. Auch danach blieb Neuer auf dem Posten und entschärfte eine weitere Gelegenheit von Doué. Die Note 1 war die logische Folge.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S N U 1 : 1 1.32 xG 0.95 Endergebnis Paris Saint Germain (PSG) N S S S U Harry Kane 90'+4' Ousmane Dembélé 3' 1 Manuel Neuer 44 J. Stanišić 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 27 Konrad Laimer 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 33 W. Zaïre-Emery 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué Tore 3' Tor Ousmane Dembélé Assist: Khvicha Kvaratskhelia) Tor Harry Kane Assist : A. Davies) 90' +4

Konrad Laimer rückte beim 0:1 durch Ousmane Dembélé deutlich zu weit heraus und brachte Dayot Upamecano damit in Bedrängnis. Zudem hatte der Österreicher immer wieder Probleme mit dem auffälligen Kvaratskhelia. Zwar schaltete er sich gelegentlich nach vorne ein, wirklich zählbar wurde daraus aber nichts, weshalb er mit Note 4 bewertet wurde. Upamecano selbst verlor mehrere Duelle und kam beim Gegentor nicht mehr hinter Vorlagengeber Kvaratskhelia her. Lediglich eine gefährliche Szene konnte er klären, als er Nuno Mendes im Strafraum stoppte. Auch für ihn sprang nur die Note 4 heraus.

Champions League FC Bayern München 1.32 xG 0.95 1 1 Paris Saint Germain (PSG)

Jonathan Tah blockte mehrfach im eigenen Strafraum und zeigte insgesamt eine stabile Vorstellung. Kurz vor der Pause köpfte er nach einem Freistoß von Joshua Kimmich nur knapp am PSG-Tor vorbei. In Halbzeit zwei wurde der Innenverteidiger ausgewechselt und erhielt die Note 3. Josip Stanisic agierte auf der linken Abwehrseite ebenfalls solide, wurde beim Gegentor allerdings ebenso überrumpelt wie der Rest der Defensive. Nach einigen Vorstößen nach vorne wurde auch er in der zweiten Hälfte ausgewechselt und bekam ebenfalls die Note 3.

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Kimmich, Musiala und die fehlende Kontrolle

Joshua Kimmich begann im Zentrum engagiert und präsent, verlor im Verlauf der Begegnung jedoch immer mehr den Zugriff. Der Bayern-Leader konnte das Spiel nicht mehr in die gewünschte Richtung drehen und wurde mit Note 4 bewertet. Auch Aleksandar Pavlovic fand keinen Rhythmus, leistete sich im Aufbau mehrere Fehlpässe und bekam ebenfalls die Note 4. Michael Olise prüfte PSG mit einem Linksschuss, der nur auf dem Tornetz landete, und suchte immer wieder per Einzelaktion nach Lösungen. Mehr als diese eine gute Möglichkeit sprang für ihn jedoch nicht heraus, was ihm die Note 4 einbrachte.

Jamal Musiala musste nach rund einer Viertelstunde behandelt werden und wirkte anschließend über mehrere Minuten sichtbar angeschlagen. Nach einer starken Kombination mit Olise schloss er mit links ab, doch PSG-Keeper Matvey Safonov parierte. Insgesamt gelang es Musiala aber nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Über weite Strecken tauchte er unter, was die Bewertung mit Note 5 erklärt. Luis Diaz war auf dem linken Flügel dagegen sehr aktiv, suchte immer wieder das Dribbling und blieb gefährlich, auch wenn sein Abschluss nach einer Aktion im Strafraum über das Tor ging. Für seinen engagierten Auftritt erhielt er die Note 3.

Harry Kane kam zunächst zu keinen klaren Torchancen, arbeitete aber viel, machte mehrere Bälle fest und blieb engagiert, wenn auch lange glücklos. Erst in der Nachspielzeit traf er zum 1:1, das den Bayern am Ende jedoch nichts mehr einbrachte. Auch er bekam die Note 3.

Einwechselspieler mit unterschiedlichem Einfluss

Alphonso Davies kam in der 67. Minute für Stanisic und brachte auf der linken Seite zunächst keinen neuen Schwung. Später bereitete er dann aber den Ausgleich von Kane vor und wurde mit Note 3 bedacht. Ebenfalls in der 67. Minute ersetzte Minjae Kim Tah, spielte die Partie fehlerfrei zu Ende und blieb ansonsten unauffällig, was ebenfalls mit Note 3 bewertet wurde.