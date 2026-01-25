Fußball heute – Seitfallzieher von Yamal: Barcelona verteidigt Tabellenführung

Nach der jüngsten Niederlage bei Real Sociedad San Sebastián hat der FC Barcelona in der spanischen Primera División wieder in die Erfolgsspur gefunden. Im Spiel gegen das Tabellen-Schlusslicht Real Oviedo siegten die Katalanen überzeugend mit 3:0. Besonders herausragend war das spektakuläre Tor von Lamine Yamal, das den Zuschauern in der zweiten Halbzeit Freude bereitete. Mit diesem Sieg verteidigte Barcelona die Tabellenspitze, einen Punkt vor dem Rivalen Real Madrid.

Barcelona dominiert nach mühsamer erster Halbzeit

Der FC Barcelona trat nach der Enttäuschung in San Sebastián mit dem Ziel an, zurück auf die Siegerstraße zu finden. Die erste Halbzeit war durch einen stabilen Defensivauftritt von Real Oviedo geprägt, die den Favoriten oft in der Offensive ausbremsten. Dennoch konnte Barcelona seine Überlegenheit im Spielverlauf nicht verbergen, obwohl das Leder erst nach dem Seitenwechsel für den ersten Treffer sorgte.

Yamal begeistert mit spektakulärem Treffer

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für die Katalanen. Dani Olmo, der nach einem hohen Ballgewinn in der 52. Minute die Führung erzielte, brachte die Zuschauer zum Jubeln. Nur fünf Minuten später erhöhte Raphinha auf 2:0 und setzte somit die Weichen für einen klaren Sieg. Den Höhepunkt des Spiels setzte jedoch der 18-jährige Jungstar Lamine Yamal, der in der 73. Minute nach einer präzisen Flanke von Olmo einen beeindruckenden Seitfallzieher ins linke Eck beförderte.

Real Madrid bleibt unter Druck

Durch diesen Sieg verbessert sich Barcelona nicht nur in der eigenen Moral, sondern schiebt sich auch einen Punkt vor den Rivalen Real Madrid, die am Samstag mit 2:0 beim FC Villarreal vorlegten. Die Königlichen müssen nun reagieren, um die Tabellenführung zurückzuerobern. Das Rennen um die Spitze der La Liga bleibt spannend und verspricht weitere aufregende Begegnungen in den kommenden Wochen.