Fußball heute Sat1 live 18 Uhr * U21-EM 2023 Spieltag 2 mit Gruppe A & B – Ergebnisse, Tabellen & Spielplan

Die 24. Ausgabe der UEFA U21-Europameisterschaft hat bereits einen dramatischen Start erlebt. Mit hohem Tempo, packenden Duellen und bereits einigen Überraschungen bietet das Turnier den Fans genau das, was sie sich erhofft haben. 16 Teams aus ganz Europa kämpfen in Georgien und Rumänien um die prestigeträchtige Krone des Europameisters. Heute stehen vier spannende Partien an, die über den weiteren Verlauf der Gruppen A und B entscheiden könnten. Dabei gab es am 1.Spieltag einige Überraschungen wir das 2:0 des Gastgebers Georgien gegen Portugal. Belgien und die Niederlande trennten sich nur 0:0.



EM Spielplan heute der U21 EM 2023

24.06.2023 18:00, ran.de Georgien -:- Belgien 24.06.2023 18:00, Pro7 Maxx Portugal -:- Niederlande 24.06.2023 18:00, ran.de Rumänien -:- Ukraine 24.06.2023 20:45, Pro7 Maxx Spanien -:- Kroatien

Gruppe A: Georgien gegen Belgien, Portugal gegen die Niederlande

In der Gruppe A stehen heute zwei Schlüsselspiele an. Gastgeber Georgien trifft auf Belgien, und das ambitionierte Portugal-Team wird versuchen nach der Niederlage am 1.Spieöltag, die Niederlande zu bezwingen. Nach ihrem erstaunlichen Sieg gegen Portugal im ersten Spiel will Georgien seinen Lauf fortsetzen. Mit einem weiteren Sieg könnten sie sich in einer hervorragenden Position für den Einzug ins Viertelfinale befinden. Belgien hingegen wird versuchen, nach dem torlosen Unentschieden gegen die Niederlande seinen ersten Sieg einzufahren.

Portugal, das nach seiner überraschenden Niederlage gegen Georgien unter Druck steht, wird gegen die Niederlande alles geben müssen. Ein weiterer Misserfolg könnte sie in eine prekäre Lage bringen. Die Niederlande, die mit einem Punkt aus dem ersten Spiel kommen, werden sicherlich versuchen, den Portugiesen die Stirn zu bieten und sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten.

Stand: 21.6.2023 # Land Spiele G U V Tore TD P 1 Georgien 1 1 0 0 2:0 2 3 2 Belgien 1 0 1 0 0:0 0 1 3 Niederlande 1 0 1 0 0:0 0 1 4 Portugal 1 0 0 1 0:2 -2 0

Gruppe B: Rumänien gegen Ukraine, Spanien gegen Kroatien

In Gruppe B tritt Rumänien gegen die Ukraine an und Spanien wird versuchen, seinen Siegeslauf gegen Kroatien fortzusetzen. Rumänien muss nach der 0:3-Niederlage gegen Spanien im ersten Spiel eine starke Reaktion zeigen, um ihre Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale zu wahren. Die Ukraine hingegen kann nach ihrem überzeugenden Sieg gegen Kroatien mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen.

Spanien, die nach einem dominierenden Sieg gegen Rumänien mit Selbstvertrauen auftreten, treffen auf Kroatien, die nach einer Niederlage gegen die Ukraine unter Druck stehen. Ein Sieg für Spanien könnte ihnen fast sicher das Viertelfinale sichern, während Kroatien dringend Punkte braucht, um ihre Hoffnungen am Leben zu erhalten.

Stand: 21.6.2023 # Land Spiele G U V Tore TD P 1 Spanien 1 1 0 0 3:0 3 3 2 Ukraine 1 1 0 0 2:0 2 3 3 Kroatien 1 0 0 1 0:2 -2 0 4 Rumänien 1 00 0 1 0:3 -3 0

U21 heute im TV: Der TV Spielplan

Fußballfans können die U21-EM auf den Sendern Sat1 und ProSieben Maxx verfolgen. Matthias Opdenhövel und Christian Düren werden die Spiele moderieren. Die Kommentatoren sind Matthias Stach und Uwe Morawe auf Sat1 sowie Franz Büchner, Florian Hauser und Jan Lüdeke auf ProSieben Maxx. Expertenmeinungen und -analysen werden von Rene Adler, Markus Babbel und Rachel Rinast geliefert.

Morgen wieder in Aktion: Die deutsche Elf

Die deutsche U21-Nationalmannschaft, die im ersten Spiel gegen Israel unentschieden spielte, wird morgen wieder in Aktion treten. Sie treffen auf Tschechien in einem Spiel, das am 25. Juni 2023 um 18:00 Uhr auf SAT1 übertragen wird. Nach dem Unentschieden im ersten Spiel werden die jungen Deutschen sicherlich auf der Suche nach einem Sieg sein, um ihre Chancen auf den Einzug in die nächste Runde zu verbessern.

Es verspricht ein aufregender zweiter Spieltag zu werden, mit vier entscheidenden Spielen, die den weiteren Verlauf dieser fesselnden U21-Europameisterschaft bestimmen könnten. Bleiben Sie dran!