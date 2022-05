Fußball heute SAT1 live: Relegation HSV gegen Hertha BSC Berlin

Heute am 19. Mai 2022 findet das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen HSV und Hertha statt. Gesucht wird der 18. Teilnehmer der Bundesliga-Saison 2022/23. Aus der Bundesliga spielt der 16. Hertha und aus der 2. Bundesliga kommt der Tabellendritte HSV. Das Hinspiel heute und das Rückspiel am Montag werden live auf SAT1 übertragen. Der Gewinner spielt nächstes Jahr Bundesliga, der Verlierer muss in die zweite Liga. Wer gewinnt? Wann fängt die Übertragung an?

Fußball heute – wer steigt auf oder ab?

Die Bundesliga-Relegation wird im Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende des zweiten Spiels werden die beiden Ergebnisse addiert und das Team mit mehr Toren gewinnt. Eine Auswärtstorregel gibt es nicht. Wenn beide Teams gleich viele Tore haben, geht das Spiel in die Verlängerung und eventuell ins Elfmeterschießen.

HSV – Bangen und Hoffen nach 4 Jahren zweite Liga

Der ehemalige Bundesliga-Dino Hamburger SV ist inzwischen eher eine Zweitligamannschaft. Der HSV spielt seit 2018/19 in der zweiten Liga und wurde in den ersten 3 Jahren jeweils vierter – verpasste die Relegation nur knapp. In diesem Jahr könnte es mit dem Aufstieg in die Bundesliga endlich klappen. Architekt des Erfolgs ist Coach Tim Walther, der 2021/22 seine erste Saison als HSV-Trainer absolviert. Der Hamburger SV ist einer der größten Traditionsklubs und gehört eigentlich in die Bundesliga. Noch nie war der HSV so nah am Aufstieg wie in dieser Saison.

Hertha – Bekommt Magath die Kurve?

Der Hauptstadtklub steht mal wieder mit einem Bein in der zweiten Liga. Bereits in den Saisons 2010/11 und 2012/13 spielte die „Alte Dame“ Hertha in der zweiten Liga. In dieser Saison 2021/22 hatte die Hertha trotz großer Investitionen einige Probleme. Am letzten Spieltag rutsche das Team sogar noch auf den 16. Platz ab. Nun ruhen die Hoffnungen auf Coach Felix Magath, dass er die Mannschaft motiviert und die Klasse hält. Abgesehen davon muss bei der Hertha einiges passieren – Beobachter sprechen von einem anstehenden Umbruch, der unbedingt erfolgen muss.

Wer gewinnt heute die Relegation?

Normalerweise hat der Bundesligist die besseren Chancen. Seit der Einführung der Relegation in 2009 konnten nur 3 Teams aus der zweiten Liga den Sieg holen und aufsteigen. Hingegen gewann zehnmal das Bundesligateam. Außerdem konnte Hamburg zweimal die Relegation als Erstligist gewinnen (2014 & 2015). Weiterhin verlor Hertha als Bundesligist die Relegation 2012 gegen Düsseldorf.

Bei den Buchmachern hat Hertha einen leichten Vorteil gegenüber dem HSV auf einen Sieg heute im Hinspiel. Hertha hat heute den Heimvorteil und hat generell die besseren Spieler. Für einen Hertha-Sieg gibt es eine Quote von 2,15. Hingegen gibt es für einen HSV-Sieg eine 3,20.

Wer überträgt heute Fußball?

Das Relegationsspiel Hertha gegen HSV wird heute am 19.5.2022 auf SAT1 live übertragen. Die Übertragung mit dem Countdown beginnt um 19:30 Uhr. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Die Moderation macht Matthias Opdenhövel. Außerdem sind die Kommentatoren Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing am Start.