Fußball heute Sat 1 live Übertragung * Bundesliga-Relegation: 3:0 VfB Stuttgart – HSV

Heute am Donnerstag, den 1. Juni 2023, geht es für den VfB Stuttgart und den Hamburger SV um die Frage, wer nächste Saison in der Bundesliga und wer in der zweiten Bundesliga spielt. Außerdem ist es das erste von 2 Spielen in der Bundesliga-Relegation – das Rückspiel ist am Montag, den 5. Juni 2023. Beide Spiele werden im FreeTV auf Sat 1 gezeigt.



Update 23 Uhr – Stuttgart liegt 3:0 vorne nach 90 Minuten!

Der Bundesliga-Dino Hamburger SV hat heute die Chance auf den ersten Aufstieg in die Bundesliga nach 5-jähriger Zugehörigkeit in der 2. Liga. Allerdings hat der HSV eine schwere Aufgabe, denn der Zweitligist ist in der Relegation strukturell benachteiligt: in den 14 Relegationen seit 2009 setzte sich der Bundesligist 11-mal durch.

Stuttgart gegen Hamburg ist zudem einer der Bundesliga-Klassiker, der bereits über 100-mal ausgespielt wurde. Das Hinspiel der Relegation wird heute um 20:45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena Stuttgart angepfiffen. Die Live-Übertragung im TV ist bei Sat.1 im Free-TV. Außerdem ist Sky mit von der Partie und überträgt ebenfalls.

Sat 1 live heute Abend – Sky zeigt das Spiel auch

Die Bundesliga-Relegation steht in diesem Jahr unter besonderer Spannung: Der VfB Stuttgart empfängt am Donnerstag, den 1. Juni 2023, um 20.45 Uhr den Hamburger SV. Ein Fußballabend, der die Herzen aller Bundesliga-Fans höher schlagen lässt. Das Match wird live auf Sat1 und Sky ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Sat1 vertraut für die TV-Berichterstattung auf den erfahrenen Kommentator Wolff Fuss. Der bekannte Moderator Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, unterstützt vom ehemaligen Profi und Trainer Markus Babbel als Expertenanalyst. Field-Reporter Matthias Killing wird live vom Spielfeldrand berichten und für einzigartige Einsichten und spannende Interviews sorgen.

Parallel dazu überträgt Sky das Spiel mit Marcus Lindemann als Kommentator. Yannick Erkenbrecher moderiert die Sendung und wird durch Field-Reporter Martin Groß unterstützt, der die Zuschauer mit aktuellsten Informationen direkt vom Spielfeldrand versorgt.

Die Fans dürfen sich auf einen packenden Abend freuen, bei dem sich entscheidet, wer in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen darf. Es ist das ultimative Aufeinandertreffen: Zwei Traditionsvereine, die in der Relegation um jeden Ball, jeden Meter und jeden Punkt kämpfen werden. Mögen die Spiele beginnen!

Bundesliga-Relegation – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Am 1. Juni 2023 um 20:45 Uhr ist das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Stuttgart und dem HSV mit Live-Übertragung im Free-TV bei Sat.1 und im Pay-TV bei Sky. Die Übertragungen beginnen um 20:15. Die Moderation bei Sat.1 macht Matthias Opdenhövel mit Experte Markus Babbel. Dies sind die Kommentatoren von VfB Stuttgart gegen Hamburger SV:

Sat.1: Wolfs Fuss

Sky: Marcus Lindemann

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Heute ist die Relegation. Wer spielt nächstes Jahr in der Bundesliga, VfB Stuttgart oder Hamburger SV?

Relegation: Stuttgart gegen Hamburg

Im Bundesliga-Klassiker Stuttgart gegen Hamburg geht es für beide Teams um alles – Stuttgart will den erneuten Abstieg verhindern und der HSV endlich zurück ins Oberhaus des deutschen Fußballs. Beim HSV wird es zudem schwierig sich nach dem gebrauchten Nachmittag in Sandhausen, wo man den direkten Bundesliga-Aufstieg verspielte, nochmal zu motivieren.

Wer gewinnt?

In der Relegation ist der Bundesligist immer der große Favorit, weswegen der VfB Stuttgart heute als wahrscheinlicher Sieger und der HSV als Außenseiter in die Partie geht. Das zeigt sich ebenfalls an den Wettquoten, wo der VfB mit 1.65 vor dem HSV mit 4.80 liegt.

Im historischen Vergleich sind die Teams allerdings mehr oder weniger gleichauf, denn von 117 Spielen gewannen die Stuttgarter 47 Partien und die Hamburger 46 Partien. Außerdem hat das Spiel fast eine eingebaute Torgarantie, denn von 104 Spielen in der Bundesliga endeten nur 2 Spiele ohne Torerfolg.

Wer spielt heute?

Die Relegation ist nicht nur ein brisantes Duell zweiter Traditionsvereine, sondern auch das Wiedersehen von zwei Trainern, die sich nicht sonderlich gut verstehen. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und HSV-Coach Tim Walter arbeiteten in der Saison 2017/18 in der Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern und haben dort wohl ein eher schwieriges Verhältnis aufgebaut. Außerdem bringt Tim Walters Amtszeit beim VfB in 2019 zusätzlichen Zündstoff in die Partie, denn Walter wurde damals entlassen, obwohl das Team solide Leistungen zeigte – der HSV-Coach hat eine Rechnung offen mit den Stuttgartern.

Wie spielt Stuttgart heute gegen HSV?

Der VfB Stuttgart spielt unter Coach Sebastian Hoeneß in einem 3-4-2-1. Gegen den defensiv anfälligen HSV könnten die Stuttgarter heute ihr Glück in der Offensive suchen. Im Sturm soll Guirassy für die Tore sorgen, nachdem sein Vertrag unter der Woche verlängert wurde.

Voraussichtliche Aufstellung:

Bredlow – Mavropanos, Anton, Ito – Silas, Karazor, W. Endo, Vagnoman – Millot, Tiago Tomas – Guirassy

Wie spielt HSV heute gegen Stuttgart?

Der HSV muss die große Enttäuschung des 34. Spieltags wegstecken, wo das Team den direkten Aufstieg verpasste. Nun muss der HSV sich wieder motivieren und darf die Köpfe nicht hängen lassen. Der HSV spielt in einem 4-3-3 offensiv mit Schonlau, Reis und Glatzel als den wichtigsten Spielern. Außerdem waren viele HSV-Akteure bereits letztes Jahr in der Relegation und können dieses Mal etwas mehr Erfahrung ins Spiel bringen.

Voraussichtliche Aufstellung:

Heuer Fernandes – Heyer, David, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Kittel – Jatta, Glatzel, Dompé

Relegation: Wer steigt in die 2. Liga auf?

Eine weitere Partie in der Relegation um die 2. Liga lautet SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld. Für Bielefeld geht es um die Vermeidung des 2. Abstiegs infolge und den Fall von der Bundesliga in die 3. Liga. Wiesbaden will wieder zurück in die 2. Liga. Das Hinspiel ist morgen am Freitag, den 2. Juni 2023, um 20:45 und wird ebenfalls auf Sat.1 und Sky zu sehen sein.