Fußball heute im TV – 1:2 RTL zeigt VfB Stuttgart & SC Freiburg heute live im Free-TV

Am Donnerstag, 12. März übertragen RTL und NITRO die Europacup-Achtelfinals von VfB Stuttgart & SC Freiburg simultan im Free-TV. Der VfB Stuttgart empfängt im frühen Spiel den FC Porto (Anstoß 18:45 Uhr), die Übertragung startet ab 18:30 Uhr. Im Top-Spiel reist der SC Freiburg zum KRC Genk und will sich im Hinspiel eine gute Ausgangssituation sichern (Anstoß 21:00 Uhr). Beide Partien begleiten prominente Moderatoren, Kommentatoren und Experten live vor Ort; die Highlights weiterer Europacup-Spiele zeigt NITRO ab 23:15 Uhr exklusiv im Free-TV.

RTL und NITRO übertragen die Achtelfinals im Free-TV

RTL und NITRO setzen am 12. März erneut auf parallele Live-Übertragungen und starten die Doppelübertragungen ab 18:30 Uhr. Die Free-TV-Sender zeigen die Achtelfinal-Partien des Europacups gleichzeitig, sodass Fans die wichtigsten Spiele des Abends auch ohne Abo verfolgen können. Gleichzeitig bieten die Live-Übertragungen eine kompakte Übersicht über Anstoßzeiten, Kommentatoren und Expertenteams.

Liveticker heute Abend

20:10 Uhr Noch eine halbe Stunde …hat Stuttgart Zeit für den Ausgleich oder sogar den Siegtreffer!

19:40 Uhr Halbzeit, Stuttgart noch 1:2 hinten Deniz Undav mit seinem Tor, der VfB kommt wieder besser ins Spiel! Was bringt die 2.Hälfte? Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

19:20 Uhr Stuttgart 0:2 hinten Es läuft nicht gut für Stuttgart, nach 40 Minuten liegt man 0:2 hinten. Nun verkommt das Spiel schon etwas durch viele Verletzungen und Zeitspiel seitens Porto. Nicht sehr sportlich.

18:00 Uhr Die Aufstellung von Stuttgart ist da! So spielt der VfB heute: Nübel – Nartey, Jeltsch, Chabot, Hendricks – Karazor, Stiller – El Khannouss, Undav, Leweling – Demirovic

11:00 Uhr Die kleine Champions League heute im Achtelfinale Schon um 18:45 Uhr geht es heute los mit dem VfB Stuttgart, Freiburg spielt um 21 Uhr

Die UEFA Europa League und UEFA Conference League im Überblick (Anstoß – Kommentatoren)

12.März – Sendebeginn 18:30 Uhr bei RTL & NITRO und 18:15 Uhr auf RTL+:

RTL & NITRO

VfB Stuttgart – FC Porto (18:45 Uhr – Wolff Fuss & Lothar Matthäus live aus Stuttgart)

Superflash-Interviews: Thomas Wagner

Flash-Interviews: Christoph Küppers

KRC Genk vs. SC Freiburg (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Felix Kroos live aus Genk)

Reporterin: Jana Wosnitza

RTL+

SK Sigma Olmütz – 1. FSV Mainz 05 (21:00 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Christina Rann)

Reporter: Marcel Klein

VfB Stuttgart – FC Porto (18:45 Uhr – E: Cornelius Küpper / K: Robby Hunke)

Panathinaikos Athen – Real Betis (18:45 Uhr – E: Julian Engelhard / K: Stefan Fuckert)

OSC Lille – Aston Villa (18:45 Uhr – E: Tim Hemmrich / K: Benedikt Brinsa)

FC Bologna – AS Rom (18:45 Uhr – E: Alexander Küpper / K: Florian von Stackelberg)

FC Samsunspor – Rayo Vallecano (UCL, 18:45 Uhr – E: Christoph Stadtler / K: Peter Reichert)

Nottingham Forest – FC Midtjylland (21:00 Uhr – E: Rene Langhoff / K: Klaus Veltman)

KRC Genk – SC Freiburg (21:00 Uhr – E: Michael Born / K: Christian Straßburger)

Ferencvaros Budapest – SC Braga (21:00 Uhr – E: Max Giesen / K: Jürgen Schmitz)

Celta Vigo – Olympique Lyon (21:00 Uhr – E: Freddie Schulz / K: Jan Wochner)

VfB Stuttgart — FC Porto: Anstoß, Moderation und Experten

Im frühen Spiel muss der VfB Stuttgart gegen den portugiesischen Tabellenführer FC Porto ran (Anstoß 18:45 Uhr). RTL und NITRO melden sich live aus Stuttgart mit Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus; die Berichterstattung legt den Fokus auf Spielverlauf, Taktik und Schlüsselspieler. Die Partie gilt als Hammerlos für die Schwaben und entscheidet über die Chance, beim Favoriten aus Portugal bestehen zu können.

SC Freiburg in Genk: Hinspiel, Ziele und Personal vor Ort

Im Abendspiel reist der SC Freiburg zum KRC Genk und will sich im Hinspiel eine möglichst gute Ausgangssituation für das Weiterkommen sichern (Anstoß 21:00 Uhr). Reporterin Jana Wosnitza, Kommentator Marco Hagemann und Experte Felix Kroos begleiten die Live-Übertragung aus Genk; die Berichterstattung thematisiert Aufenthaltsstrategien, Spielanlage und die Frage, ob den Breisgauern gegen den vierfachen belgischen Meister der sechste Sieg im laufenden Wettbewerb gelingt. Zuschauer können sich auf taktische Analysen, Blickwinkel zum Auswärtsspiel und Einschätzungen zum Personal einstellen.

Highlights und Zeitplan im Free-TV

Nach den Live-Spielen zeigen RTL und NITRO am Abend zusätzliche Inhalte: Ab 23:15 Uhr strahlt NITRO die Highlights der übrigen Europacup-Partien exklusiv im Free-TV aus. Für Zuschauer bedeutet das: Live-Übertragungen, Experten-Talks und kompakte Zusammenfassungen aller relevanten Szenen an einem TV-Abend ohne Bezahlschranke.