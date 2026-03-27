Deutschland Länderspiel heute 4:3 RTL überträgt Deutschland – Schweiz

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Schweiz gegen Deutschland am 27.3.: Erster Härtetest in Basel
- 2 Liveticker heute Deutschland gegen Schweiz
- 2.0.1 4:3!
- 2.0.2 3:3!
- 2.0.3 Woltemade mit Kopfball
- 2.0.4 Traumtor von Wirtz
- 2.0.5 2.Halbzeit geht weiter
- 2.0.6 Ausgleich - 2:2
- 2.0.7 Embolo mit dem 2:1
- 2.0.8 Deutschland kommt wieder
- 2.0.9 Verdienter 1:1 Ausgleich
- 2.0.10 1:0 für die Schweiz
- 2.0.11 1.Standortbestimmung im WM-Jahr
- 2.0.12 Es geht los
- 2.0.13 Die Aufstellung
- 3 RTL-Übertragung: Sendezeiten, Moderation und Kommentar
RTL überträgt das nächste Länderspiel Deutschland heute gegen die Schweiz am 27.3. live im TV. Die Übertragung von Deutschland gegen Schweiz beginnt ab 20:15 Uhr direkt aus dem St.-Jakob-Park in Basel, Anstoß der Partie ist um 20:45 Uhr. Das Duell gilt als erster Härtetest des DFB-Teams im WM-Jahr 2026 und bietet die Chance, Personalfragen und Taktikvarianten unter Wettkampfbedingungen zu prüfen. Bundestrainer Julian Nagelsmann bekommt damit eine der letzten Gelegenheiten vor dem WM-Auftakt, um Spielverlauf, Aufstellung und taktische Optionen zu testen. Wie präsentiert sich das DFB-Team zum Start ins WM-Jahr 2026?
Spielbericht um 22:45 Uhr: Fußball heute Ergebnis: Deutschland mit Wunder-Wirtz gewinnt 4:3
Schweiz gegen Deutschland am 27.3.: Erster Härtetest in Basel
In Basel trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Schweiz – ein klassisches Nachbarschaftsduell mit hoher Bedeutung für die weitere Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Das Spiel dient als wichtiger Prüfstein für Ballbesitz-Phasen, Umschaltmomente und mögliche Großchancen, die das Team im Turnierverlauf erwarten könnten. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist die Begegnung eine der letzten Gelegenheiten, Personalentscheidungen unter realen Wettkampfbedingungen zu fällen und unterschiedliche Taktikvarianten auszuprobieren. Gleichzeitig steht die Frage im Raum, wie sich die Mannschaft taktisch und personell zum Start ins WM-Jahr 2026 präsentieren wird.
Liveticker heute Deutschland gegen Schweiz
4:3!
Florian Wirtz dribbelt im Sechzehner, wartet auf ein Zuspiel und schlägt zu! 86.Minute.
3:3!
Das gibt es nicht! Schneller Konter der Schweizer und der 3.Torschuss zappelt im Netz! Joel Monteiro wurde gerade eingewechselt – die 10.Einwechselung der Schweizer!
Woltemade mit Kopfball
Der „Lange“ per Kopf, aber knapp vorbei! Schweiz in der 2.Hälfte eigentlich nicht existent, noch kein Torschuß. Deutschland weiter gefährlich.
Traumtor von Wirtz
Kimmich mit schneller Ecke zu Wirtz, der zirkeln den Ball kunstvoll ins Eck! 3:2 Führung, nicht unverdient! Danach geht Havertz, Woltemade kommt und Lennart Karl mit seinem Debüt für Sané!
2.Halbzeit geht weiter
Die Schweiz wechselt gleich vier Mal, die deutsche Nationalmannschaft bleibt wie gehabt!
Ausgleich - 2:2
Gnabry mit einem tollen Tor nach langem Pass von Havertz! Nun ist Halbzeit. Deutschland hatte mehr vom Spiel, aber die Schweiz offenbarte individuelle Fehler von Kimmich, Tah und Schlotterbeck!
Embolo mit dem 2:1
Wieder aus dem nichts, ganz abgezockt!
Deutschland kommt wieder
Deutschland hat wieder Chancen, Wirtz gefährlich, Sané wirbelt rechts.
Verdienter 1:1 Ausgleich
Das war einfach! Tah mit Kopfball ins kurze Eck von Kobel!
1:0 für die Schweiz
Fehler von Stiller, Kimmich zu weit weg: unverdient 1:0 durch Dan Ndoye – bisher hatte Deutschland das Zepter in der Hand.
1.Standortbestimmung im WM-Jahr
Um 20:45 Uhr geht es los. Schiedsrichter ist der Engländer Kavanagh.
Es geht los
Ab 20:15 Uhr geht es auf RTL los mit der TV-Übertragung!
Die Aufstellung
So wird Deutschland gegen die Schweiz spielen:
Baumann – Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich (Kapitän) – Stiller, Goretzka – Sané, Wirtz, Gnabry – Havertz
RTL-Übertragung: Sendezeiten, Moderation und Kommentar
RTL berichtet live aus dem St.-Jakob-Park und schaltet bereits ab 20:15 Uhr auf die Vorberichte zur Begegnung Deutschland gegen Schweiz. Moderatorin Laura Wontorra meldet sich ab 20:15 Uhr live aus dem Stadion und führt durch den Abend. Ergänzend analysiert Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus als Experte die Aufstellungen und taktischen Schwerpunkte; RTLs Trainerexperte Edin Terzić steht für detaillierte Einordnungen zur Verfügung.
News zum Spiel Deutschland gegen Schweiz
- Deutschland Länderspiel gegen die Schweiz – Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik
- Fußball heute Ergebnis: Deutschland mit Wunder-Wirtz gewinnt 4:3
- Fußball heute Länderspiel Liveticker 4:3 * Wer spielt bei Deutschland gegen die Schweiz?
- Fußball heute live TV 4:3 – Wer zeigt Länderspiel Deutschland gegen Schweiz im TV?
- Deutschland Länderspiel heute 4:3 RTL überträgt Deutschland – Schweiz
- Fussball Länderspiel Deutschland Schweiz – 4:3 – Wer gewinnt das Testspiel gegen die Schweiz?
- Fußball Länderspiel TV-Übertragung – 4:3 – Wo kommt Deutschland Schweiz im Free-TV?
- Fußball RTL heute live TV & Youtube: Raab & „Bully“ Herbig kommentieren Länderspiel Deutschland – Schweiz
- Fußball heute Länderspiel – Nagelsmanns Startelf für Deutschland gegen die Schweiz!
Moderation und Experten
Laura Wontorra moderiert das TV-Event gemeinsam mit Lothar Matthäus und Edin Terzić, wodurch die Übertragung sowohl journalistisch als auch fachlich begleitet wird. Die Experten werden voraussichtlich Aspekte wie Aufstellung, Ballbesitzverhalten und taktische Anpassungen diskutieren. Gleichzeitig sind Einordnungen zu möglichen Änderungen in der Startelf und zu individuellen Prüfsteinen zu erwarten.
Sendeablauf und Kommentar
Die Live-Schaltung beginnt um 20:15 Uhr, der Anstoß der Partie ist für 20:45 Uhr angesetzt. Kommentiert wird die Begegnung von Kommentator Wolff-Christoph Fuss.
Austragungsort und Bedeutung
Der St.-Jakob-Park in Basel ist Schauplatz des Nachbarschaftsduells; die Partie bietet die Gelegenheit, das Zusammenspiel in der Defensive wie auch die Offensiv-Strukturen zu verfeinern. Darüber hinaus erlaubt das Spiel dem Trainerteam, Varianten für Spielverlauf und Standardsituationen zu testen. Die Vorbereitung auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko gewinnt dadurch an Aussagekraft.
Nagelsmanns Prüfstein vor dem WM-Auftakt
Vor dem offiziellen Turnierstart am 14. Juni, wenn es im Auftaktspiel gegen Curaçao ernst wird, muss Julian Nagelsmann noch letzte offene Fragen klären. Die Partie gegen die Schweiz zählt zu den letzten belastbaren Tests, um taktische Einstellungen, Formkurven einzelner Spieler und mögliche Ersatzlösungen zu bewerten. Zugleich bietet das Spiel die Chance, die Mannschaft auf Wettkampfmodus einzustellen und Varianten für unterschiedliche Spielsituationen zu simulieren.