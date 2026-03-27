Deutschland Länderspiel heute 4:3 RTL überträgt Deutschland – Schweiz

RTL überträgt das nächste Länderspiel Deutschland heute gegen die Schweiz am 27.3. live im TV. Die Übertragung von Deutschland gegen Schweiz beginnt ab 20:15 Uhr direkt aus dem St.-Jakob-Park in Basel, Anstoß der Partie ist um 20:45 Uhr. Das Duell gilt als erster Härtetest des DFB-Teams im WM-Jahr 2026 und bietet die Chance, Personalfragen und Taktikvarianten unter Wettkampfbedingungen zu prüfen. Bundestrainer Julian Nagelsmann bekommt damit eine der letzten Gelegenheiten vor dem WM-Auftakt, um Spielverlauf, Aufstellung und taktische Optionen zu testen. Wie präsentiert sich das DFB-Team zum Start ins WM-Jahr 2026?

Spielbericht um 22:45 Uhr: Fußball heute Ergebnis: Deutschland mit Wunder-Wirtz gewinnt 4:3

Schweiz gegen Deutschland am 27.3.: Erster Härtetest in Basel

In Basel trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Schweiz – ein klassisches Nachbarschaftsduell mit hoher Bedeutung für die weitere Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Das Spiel dient als wichtiger Prüfstein für Ballbesitz-Phasen, Umschaltmomente und mögliche Großchancen, die das Team im Turnierverlauf erwarten könnten. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist die Begegnung eine der letzten Gelegenheiten, Personalentscheidungen unter realen Wettkampfbedingungen zu fällen und unterschiedliche Taktikvarianten auszuprobieren. Gleichzeitig steht die Frage im Raum, wie sich die Mannschaft taktisch und personell zum Start ins WM-Jahr 2026 präsentieren wird.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland

Liveticker heute Deutschland gegen Schweiz

22:30 Uhr 4:3! Florian Wirtz dribbelt im Sechzehner, wartet auf ein Zuspiel und schlägt zu! 86.Minute. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

22:24 Uhr 3:3! Das gibt es nicht! Schneller Konter der Schweizer und der 3.Torschuss zappelt im Netz! Joel Monteiro wurde gerade eingewechselt – die 10.Einwechselung der Schweizer!

22:16 Uhr Woltemade mit Kopfball Der „Lange“ per Kopf, aber knapp vorbei! Schweiz in der 2.Hälfte eigentlich nicht existent, noch kein Torschuß. Deutschland weiter gefährlich.

22:06 Uhr Traumtor von Wirtz Kimmich mit schneller Ecke zu Wirtz, der zirkeln den Ball kunstvoll ins Eck! 3:2 Führung, nicht unverdient! Danach geht Havertz, Woltemade kommt und Lennart Karl mit seinem Debüt für Sané!

21:50 Uhr 2.Halbzeit geht weiter Die Schweiz wechselt gleich vier Mal, die deutsche Nationalmannschaft bleibt wie gehabt!

21:33 Uhr Ausgleich - 2:2 Gnabry mit einem tollen Tor nach langem Pass von Havertz! Nun ist Halbzeit. Deutschland hatte mehr vom Spiel, aber die Schweiz offenbarte individuelle Fehler von Kimmich, Tah und Schlotterbeck!

21:29 Uhr Embolo mit dem 2:1 Wieder aus dem nichts, ganz abgezockt!

21:20 Uhr Deutschland kommt wieder Deutschland hat wieder Chancen, Wirtz gefährlich, Sané wirbelt rechts.

21:12 Uhr Verdienter 1:1 Ausgleich Das war einfach! Tah mit Kopfball ins kurze Eck von Kobel!

21:00 Uhr 1:0 für die Schweiz Fehler von Stiller, Kimmich zu weit weg: unverdient 1:0 durch Dan Ndoye – bisher hatte Deutschland das Zepter in der Hand.

20:35 Uhr 1.Standortbestimmung im WM-Jahr Um 20:45 Uhr geht es los. Schiedsrichter ist der Engländer Kavanagh.

20:15 Uhr Es geht los Ab 20:15 Uhr geht es auf RTL los mit der TV-Übertragung!

19:45 Uhr Die Aufstellung So wird Deutschland gegen die Schweiz spielen: Baumann – Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich (Kapitän) – Stiller, Goretzka – Sané, Wirtz, Gnabry – Havertz

RTL-Übertragung: Sendezeiten, Moderation und Kommentar

RTL berichtet live aus dem St.-Jakob-Park und schaltet bereits ab 20:15 Uhr auf die Vorberichte zur Begegnung Deutschland gegen Schweiz. Moderatorin Laura Wontorra meldet sich ab 20:15 Uhr live aus dem Stadion und führt durch den Abend. Ergänzend analysiert Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus als Experte die Aufstellungen und taktischen Schwerpunkte; RTLs Trainerexperte Edin Terzić steht für detaillierte Einordnungen zur Verfügung.

News zum Spiel Deutschland gegen Schweiz

Moderation und Experten

Laura Wontorra moderiert das TV-Event gemeinsam mit Lothar Matthäus und Edin Terzić, wodurch die Übertragung sowohl journalistisch als auch fachlich begleitet wird. Die Experten werden voraussichtlich Aspekte wie Aufstellung, Ballbesitzverhalten und taktische Anpassungen diskutieren. Gleichzeitig sind Einordnungen zu möglichen Änderungen in der Startelf und zu individuellen Prüfsteinen zu erwarten.

Sendeablauf und Kommentar

Die Live-Schaltung beginnt um 20:15 Uhr, der Anstoß der Partie ist für 20:45 Uhr angesetzt. Kommentiert wird die Begegnung von Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Austragungsort und Bedeutung

Der St.-Jakob-Park in Basel ist Schauplatz des Nachbarschaftsduells; die Partie bietet die Gelegenheit, das Zusammenspiel in der Defensive wie auch die Offensiv-Strukturen zu verfeinern. Darüber hinaus erlaubt das Spiel dem Trainerteam, Varianten für Spielverlauf und Standardsituationen zu testen. Die Vorbereitung auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko gewinnt dadurch an Aussagekraft.

Nagelsmanns Prüfstein vor dem WM-Auftakt

Vor dem offiziellen Turnierstart am 14. Juni, wenn es im Auftaktspiel gegen Curaçao ernst wird, muss Julian Nagelsmann noch letzte offene Fragen klären. Die Partie gegen die Schweiz zählt zu den letzten belastbaren Tests, um taktische Einstellungen, Formkurven einzelner Spieler und mögliche Ersatzlösungen zu bewerten. Zugleich bietet das Spiel die Chance, die Mannschaft auf Wettkampfmodus einzustellen und Varianten für unterschiedliche Spielsituationen zu simulieren.