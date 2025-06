Fußball heute RTL live: * 2:2 * Wer zeigt das Finale Portugal gegen Spanien?

Portugal gegen Spanien live bei RTL: Das Nations-League-Finale exklusiv im Free-TV

Wenn Portugal und Spanien am Sonntagabend in München um den Nations-League-Titel spielen, blickt ganz Fußball-Europa auf die Allianz-Arena. Wer das iberische Top-Duell nicht verpassen will, wird bei RTL fündig – der Kölner Sender überträgt das Finale live im Free-TV und bietet alles, was das Fan-Herz braucht: Vorberichte, Expertenanalysen und hochklassigen Fußball zur Primetime. Hier die Aufstellungen Portugal gegen Spanien.

21:45 Uhr – Zur Halbzeit führt Spanien mit 2:1 in einem ausgeglichenen Spiel, auch wenn Spanien mehr Ballbesitz hat (63:37).

22:15 Uhr – Ausgleich! CR7 Ronaldo mit seinem 938.Pflichtspieltreffer!

RTL zeigt das Finale live – Vorberichte ab 20.15 Uhr

RTL übernimmt die komplette Übertragung des Nations-League-Finales – und das ohne zusätzliche Kosten im Free-TV. Bereits ab 20.15 Uhr meldet sich Moderatorin Laura Papendick mit der Vorberichterstattung. Unterstützt wird sie von Experte Felix Kroos, der die Ausgangslage und die Stärken beider Teams analysiert. Wer das Match lieber online verfolgt, kann auf den kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ ausweichen.

Für alle, die das Spiel zusätzlich aus anderer Perspektive erleben möchten, bietet auch DAZN die Partie live an. Dort startet die Übertragung um 20.25 Uhr.

Final-Duell in der Allianz-Arena: Spannung vorprogrammiert

Das Spiel selbst verspricht Hochspannung. Anpfiff ist um 21 Uhr, geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Sandro Schärer aus der Schweiz. Die Allianz-Arena wird zum Schauplatz eines echten Klassikers: Spanien – Europameister 2024 – trifft auf ein selbstbewusstes Portugal mit Cristiano Ronaldo. Für beide Teams ist es der zweite Anlauf auf den Nations-League-Titel. Spanien will die Krone verteidigen, Portugal die Geschichte von 2019 wiederholen.

Ronaldo gegen Yamal – große Namen auf großer Bühne

Neben der historischen Rivalität steht auch das Duell der Generationen im Fokus: Altmeister Cristiano Ronaldo führt Portugal an, während auf der anderen Seite Spaniens Wunderkind Lamine Yamal für frischen Wind sorgt. Beide Teams haben sich mit spektakulären Halbfinals durchgesetzt – Spanien mit einem wilden 5:4 gegen Frankreich, Portugal mit einem knappen 3:2 gegen Deutschland. Die Ausgangslage ist offen, das Finale verspricht beste Unterhaltung.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick