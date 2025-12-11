Fußball heute RTL+ live: Wer überträgt VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv?

Der VfB Stuttgart steht vor einem entscheidenden Heimspiel in der UEFA Europa League gegen Maccabi Tel Aviv. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen rangiert der VfB auf Platz 12 der EL-Gruppenphase und benötigt dringend Punkte, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Während Maccabi Tel Aviv nur einen Punkt aus fünf Spielen gesammelt hat und nach einer 0:6-Niederlage gegen Olympique Lyon anreist, sind die Stuttgarter fest entschlossen, ihre Form zu bekräftigen und den Weg ins Achtelfinale zu ebnen. Das Spiel wird um 18:45 Uhr auf RTL+ gezeigt.

VfB Stuttgart: Auf dem Weg zum Achtelfinale

Im Duell gegen Maccabi Tel Aviv möchte der VfB Stuttgart den ersten Schritt in Richtung eines möglichen Weiterkommens machen. Cheftrainer Sebastian Hoeneß betont die Wichtigkeit dieses Spiels und zeigt sich motiviert: „Mit einem Sieg haben wir eine sehr große Chance, über die Ligaphase hinaus im europäischen Wettbewerb zu bleiben.“ Der VfB muss gleichsam an seiner Defensive arbeiten, die zuletzt anfällig war.

Europa League 2025/2026 - Ligaphase | Spieltag 6 | MHPArena | - 18:45 VfB Stuttgart U S N S N - : - Maccabi Tel Aviv U N N N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg

In der bisherigen Saison hatte der VfB einige Spiele ohne Gegentor absolviert, jedoch hat sich die Anzahl der Gegentreffer zuletzt erhöht. „Die Basis, Spiele zu gewinnen, liegt darin, wenige bis gar keine Gegentore zuzulassen“, erklärt Hoeneß. Dieser Fokus auf der Defensive ist essentiell, besonders gegen einen Gegner, der taktisch anspruchsvoll auftreten kann.

Personelle Herausforderungen für den VfB

Im Aufgebot für das Spiel am Donnerstag wird es einige ausgemachte Änderungen geben. Jeff Chabot ist wegen seiner dritten Gelben Karte gesperrt, während Luca Jaquez und Dan-Axel Zagadou aufgrund von Verletzungen ausfallen. Um die Abwehr zu verstärken, wurden zwei Talente aus der U21, Christopher Olivier und Maximilian Herwerth, in den Kader berufen. Ihre Eingliederung könnte eine interessante Wendung im Spiel gegen Maccabi Tel Aviv darstellen.

Über Maccabi Tel Aviv und ihre Herausforderungen

Die Gäste aus Tel Aviv haben in der bisherigen Gruppenphase nur einen Punkt erzielt und reisen als klarer Außenseiter nach Stuttgart. Die hohe Niederlage gegen Olympique Lyon lastet schwer auf dem Team. Dennoch betont Sebastian Hoeneß den spielerischen Ansatz des Gegners: „Es ist Europa League, wir müssen eine Top-Leistung abrufen und zeigen, dass wir bereit sind, an unser Limit zu gehen.“ Dieses Match könnte entscheidend für beide Teams werden.