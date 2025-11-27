Fußball heute RTL live – 4:0 – Wer überträgt VfB Stuttgart & die Europa League heute? Update 23 Uhr

Europapokal live bei RTL: Stuttgart, Freiburg und Mainz im Fokus des Fußballabends

Großer Europapokalabend im Free-TV und auf RTL+: Wenn der VfB Stuttgart um 21 Uhr bei den Go Ahead Eagles Deventer um wichtige Punkte in der Europa League kämpft, sind RTL-Zuschauer live dabei – begleitet von Top-Experten, exklusiven Einblicken und spannender Fußball-Unterhaltung. Auch die Spiele von Freiburg gegen Pilzen und Mainz gibt’s im Livestream. RTL macht diesen Dienstagabend zum Pflichttermin für Fußballfans.

Update 22:50 – Der VfB gewinnt 4:0

Ohne den Rückhalt der eigenen Fans, aber mit starker Leistung auf dem Platz – der VfB Stuttgart hat in der Europa-League mit einem klaren 4:0-Erfolg bei Go Ahead Eagles Deventer ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Schwaben stehen damit vor einer guten Ausgangslage im Rennen um die Play-offs und dürfen sogar auf den direkten Einzug ins Achtelfinale hoffen.

VfB Stuttgart live im Free-TV: Entscheidungsspiel aus Deventer bei RTL

Für den VfB Stuttgart geht es am 27. November ab 20:35 Uhr um viel: Im Auswärtsspiel gegen Go Ahead Eagles Deventer will sich das Team von Sebastian Hoeneß in eine starke Ausgangsposition für die K.o.-Runde der Europa League bringen. Beide Mannschaften haben sechs Punkte – es ist ein echtes Schlüsselspiel.

RTL überträgt das Match live im Free-TV. Mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus ist ein eingespieltes Duo im Stadion De Adelaarshorst vor Ort. Kommentiert wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss – geballte Fußballkompetenz, direkt aus dem Herzen der Europa League.

Frühstart bei RTL+: Freiburg und Mainz ab 18:45 Uhr im Stream

Schon vor dem Stuttgart-Spiel wird bei RTL+ aufgedreht: Um 18:45 Uhr beginnt die Fußball-Primetime mit zwei weiteren deutschen Vertretern. Der SC Freiburg tritt in der Europa League bei Viktoria Pilsen an und will seine gute Form bestätigen. Zeitgleich geht Mainz 05 in der UEFA Conference League ins Rennen – gegen Universitatea Craiova.

Beide Spiele laufen exklusiv auf RTL+ als Einzelstream. Wer nichts verpassen will, kann außerdem die Konferenz nutzen – ebenfalls live abrufbar. Kommentiert werden die Partien von erfahrenen Stimmen wie Christian Straßburger, Jochen Stutzky und Klaus Veltman.

Zehn Spiele, ein Anbieter: RTL+ mit internationaler Fußballvielfalt

RTL+ bietet am Dienstagabend ein volles Paket für Fans internationalen Spitzenfußballs. Neben den deutschen Teams sind auch Traditionsklubs wie Feyenoord, Aston Villa, Celtic, AC Florenz und die Rangers im Einsatz. Insgesamt werden bis zu zehn Spiele live gezeigt – entweder als Einzeloption oder in der Konferenz. Anstoßzeiten sind 18:45 Uhr und 21:00 Uhr.

Ab 18:15 Uhr startet „Matchday“, die Spieltagsshow mit Jana Wosnitza, Patrick Helmes und Julius Fellermann – die perfekte Einstimmung auf den Europapokalabend.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League im Überblick (Anstoß – Kommentatoren):

27. November – Sendebeginn 20:35 Uhr bei RTL und 18:15 Uhr auf RTL+:

RTL

Go ahead Eagles Deventer – VfB Stuttgart (20:35 Uhr – Wolff-Christoph Fuss & Lothar Matthäus)

RTL+

FC Viktoria Pilsen – SC Freiburg (18:45 Uhr – E: Christian Straßburger / K: Michael Born)*

Universitatea Craiova – 1. FSV Mainz 05 (UECL) (18:45 Uhr – E: Jochen Stutzky / K: Klaus Veltman)

Aston Villa FC – Young Boys Bern (18:45 Uhr – E: Julian Engelhard / K: Stefan Fuckert)

Feyenoord Rotterdam – Celtic Glasgow (18:45 Uhr – E: Alexander Küpper / K: Rene Langhoff)

Fenerbahce Istanbul – Ferencvaros Budapest (18:45 Uhr – E: Christoph Stadtler / K: Peter Reichert)

Go ahead Eagles Deventer – VfB Stuttgart (21:00 Uhr – E: Cornelius Küpper / K: Robby Hunke)

Glagow Rangers – SC Braga (21:00 Uhr – E: Benedikt Brinsa / K: Jan Wochner)

FC Bologna – FC Salzburg (21:00 Uhr – E: Freddi Schulz / K: Tim Hemmrich)

Nottingham Forest – Malmö FF (21:00 Uhr – E: Christina Rann / K: Jürgen Schmitz)

AC Florenz – AEK Athen (UECL) (21:00 Uhr – E: Florian von Stackelberg / K: Oliver Seidler)