Fußball heute RTL live: Wer überträgt SC Freiburg gegen FC Salzburg? – Spielstand + Aufstellungen

Am Donnerstagabend empfängt der SC Freiburg den FC Salzburg im Rahmen des sechsten Spieltags der Europa-League-Ligaphase (21 Uhr, live auf RTL). Die Badener stehen in guter Form da und wollen mit einem Sieg den Kurs für das Achtelfinale weiter festigen. Live-Übertragungen beginnen bereits um 20.40 Uhr auf RTL und um 20.30 Uhr auf RTL+. Ab 20:40 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus live bei RTL aus dem Stadion am Wolfswinkel.

SC Freiburg mit positiver Ausgangslage gegen FC Salzburg

Der SC Freiburg, unter der Regie von Trainer Julian Schuster, hat sich nach fünf Spieltagen ungeschlagen auf den vierten Platz der Tabelle der Europa-League-Ligaphase positioniert. Mit elf Punkten in der Bilanz manifestiert sich die Chance, sich direkt für die Achtelfinalrunde zu qualifizieren. Ein Sieg gegen die Salzburger wäre ein wichtiger Schritt, um die Chancen auf die besten Acht zu erhöhen. „Wir haben uns in die Ausgangslage gebracht. Entsprechend wollen wir alles dafür tun, nicht nur weiterzukommen, sondern auch einen Platz unter den ersten Acht zu erkämpfen“, äußerte Schuster auf der Pressekonferenz vor dem wichtigen Duell.

Europa League 2025/2026 - Ligaphase | Spieltag 6 | Europa-Park Stadion | - 21:00 SC Freiburg N U S S N - : - Red Bull Salzburg N N N S N 1 Noah Atubolu 30 C. Günter 3 Philipp Lienhart 28 M. Ginter 29 P. Treu 44 J. Manzambi 8 M. Eggestein 32 V. Grifo 14 Yuito Suzuki 19 Jan-Niklas Beste 20 J. Adamu 1 Alexander Schlager 3 A. Terzić 2 Jacob Rasmussen 23 Kouakou Joane Gadou 22 S. Lainer 5 Soumaïla Diabaté 18 M. Bidstrup 7 Clement Bischoff 11 Y. Vertessen 20 E. Baidoo 21 P. Ratkov

Nach Niederlage in Heidenheim: SC Freiburg will zurück auf die Siegesspur

Vor der bevorstehenden Begegnung sollte der SC Freiburg die bittere Niederlage in Heidenheim verarbeiten. Individuelle Fehler führten dort zur ersten Niederlage in der aktuellen Europa-League-Saison. „Entscheidend ist, dass wir solche Momente nutzen, um daraus zu lernen“, gab Schuster zu Protokoll. Die Mannschaft gilt jedoch als robust, was die Fitness betrifft. Schuster berichtete, dass alle Spieler motiviert sind: „Mir geht es super, ich habe mich gut erholt. Allen Jungs macht es Freude, sie wollen spielen.“

Junior Adamu und die Starting-11 für das Duell gegen Salzburg

Die Vorfreude auf die Partie gegen den FC Salzburg ist groß, auch bei Junior Adamu, der gegen seinen ehemaligen Verein auf einen Platz in der Startelf hofft. „Ich versuche, jedes Training zu nutzen, um mich zu verbessern. Wenn ich nicht von Beginn an spiele, werde ich versuchen, von der Bank zu helfen“, machte Adamu seine Ambitionen klar. Der Sport-Club ist stolz darauf, im internationalen Wettbewerb antreten zu dürfen und will diese Gelegenheit bestmöglich nutzen.

Im Hinblick auf die Personalien sieht es gemischt aus: Innenverteidiger Philipp Lienhart könnte gegen Salzburg zurückkehren, nachdem er sich von einer Verletzung erholt hat. Max Rosenfelder hingegen wird aufgrund eines Muskelfaserrisses bis zur Winterpause ausfallen. Die Freiburger hoffen auf Lienhart’s Rückkehr, um die defensive Stabilität zu stärken und die Chancen auf einen weiteren Erfolg in der Europa-League zu erhöhen.