Fußball heute RTL live – 0:3 – Wer überträgt RC Celta gegen SC Freiburg im Free-TV? Aufstellung SC Freiburg

Das Europa-League-Viertelfinal-Rückspiel zwischen Celta de Vigo und dem SC Freiburg steht am Donnerstag, 16.04.2026, um 18:45 Uhr im Municipal de Balaídos an. In Deutschland läuft die Partie live bei RTL+ im Stream; zusätzlich ist RTL im linearen Programm als Free-TV-Option vorgesehen. Nach dem klaren 3:0 im Hinspiel reist Freiburg mit einer komfortablen Ausgangslage nach Spanien.

Europa League Celta Vigo - - SC Freiburg Europa League Nottingham Forest - - FC Porto Europa League Aston Villa - - Bologna Europa League Real Betis - - SC Braga

Übertragung im Free-TV und Stream

Für Zuschauer hierzulande ist die TV-Lage eindeutig: Die Begegnung Celta de Vigo gegen SC Freiburg wird bei RTL+ gestreamt und ist zugleich im Free-TV auf RTL zu sehen. Damit ist das Rückspiel der einzige Fokus für alle, die den Fußballabend live verfolgen wollen. Das Spiel beginnt am Donnerstag, 16. April 2026, um 18:45 Uhr Ortszeit im Municipal de Balaídos.

Die Eckdaten sind klar: Gegner Celta de Vigo, Wettbewerb Europa League, Viertelfinale, Rückspiel. Im Hinspiel setzte sich der SC Freiburg mit 3:0 durch, weshalb die Gastgeber nun drei Treffer benötigen, um die Partie überhaupt noch in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen zu bringen.

Formcheck und Weg ins Viertelfinale

Celta de Vigo erreichte die K.o.-Phase über die Playoffs und setzte sich dort gegen PAOK Saloniki durch, ehe in der Achtelfinal-Serie Olympique Lyon aus dem Wettbewerb gedrängt wurde. Die jüngste EL-Bilanz der Galicier fällt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Europapokalspielen ordentlich aus. In allen Wettbewerben ist das Bild jedoch durchwachsener: zwei Siege und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen, zuletzt mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Real Oviedo.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Freiburg brachte sich dagegen mit einer starken Gruppen- beziehungsweise Ligaphase direkt ins Achtelfinale und bestätigte die gute Entwicklung anschließend gegen KRC Genk. Das 1:0 auswärts und das 5:1 im Rückspiel unterstrichen die Stabilität der Breisgauer in der K.o.-Phase. Insgesamt gewann der Sport-Club vier der letzten fünf Pflichtspiele und verlor nur einmal; in den jüngsten fünf Europa-League-Partien stehen drei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Das letzte Ligaspiel endete mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Mainz 05.

Sportlich spricht deshalb vieles für Freiburg: das deutliche Polster aus dem Hinspiel, die konstanteren Resultate und die Rolle als Favorit in der Tabelle. Celta muss vor heimischer Kulisse mutig auftreten, früh Druck erzeugen und gleichzeitig gegen einen Gegner bestehen, der gelernt hat, Spiele kontrolliert zu verwalten.

Direkter Vergleich und Wettmärkte

Der direkte Vergleich ist bislang überschaubar: Das einzige aktuelle Duell der laufenden Saison entschied Freiburg am 09.04.2026 in der Europa League mit 3:0 für sich. Damit haben die Breisgauer im Head-to-Head aktuell die Nase vorn, während Celta ein entschlossenes Comeback braucht, um die Serie noch zu drehen.

Auch auf dem Wettmarkt gibt es klare Bezugspunkte. Laut verfügbarer Übersicht liegt die beste Quote für Tipp 1, also einen Heimsieg von Celta de Vigo, bei Interwetten bei 1,95. Das Unentschieden ist bei Tipico mit 3,70 gelistet, der Auswärtssieg von SC Freiburg bei Bet365 mit 4,10. Für den Markt „Beide Teams treffen“ bietet Merkur Bets die Quote 1,77 auf „Ja“, Tipico 2,10 auf „Nein“.

Empfohlen werden zwei Ansätze: ein Heimsieg von Celta de Vigo, weil die Spanier in Balaídos deutlich stärker sind, drei Tore aufholen müssen und deshalb mit viel Risiko agieren werden. Gerade in einem solchen Spiel entstehen oft Value-Quoten auf den Gastgeber, wenn die Defensive des Favoriten vom Markt zu hoch bewertet wird. Zudem spricht einiges für den Tipp „Beide Mannschaften treffen – Ja“: Freiburg war im Hinspiel dreimal erfolgreich, Celta muss zwingend treffen und wird dadurch Räume öffnen.

Wer die besten Konditionen sucht, sollte vor der Wette die Anbieter vergleichen, denn Quoten können sich bis zum Anpfiff noch verändern. Ein kurzer Check kurz vor Spielbeginn kann sich daher lohnen.

Fragen zur Partie

Wer ist der Favorit bei Celta de Vigo gegen SC Freiburg?

Auf dem Papier gilt der SC Freiburg als Favorit, vor allem wegen des klaren 3:0-Erfolgs im Hinspiel und der stabileren Form in den vergangenen Wochen. Celta benötigt ein mutiges Offensivspiel, um das Blatt noch zu wenden.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Die attraktivsten Quoten hängen vom jeweiligen Markt ab. Aktuell zählen Interwetten beim Heimsieg von Celta, Tipico beim Remis und Bet365 beim Auswärtssieg von Freiburg zu den stärkeren Anbietern. Ein Vergleich vor der Abgabe lohnt sich in der Regel.

Wann und wo wird Celta de Vigo gegen SC Freiburg übertragen?

Das Rückspiel findet am Donnerstag, 16.04.2026, um 18:45 Uhr im Municipal de Balaídos statt. In Deutschland läuft die Partie live auf RTL+ im Stream und zusätzlich im linearen Programm von RTL im Free-TV.

Im Hintergrund steht damit ein Europapokalabend, der für Celta maximale Offensive verlangt und Freiburg die Chance gibt, den Vorsprung mit klugem Spielmanagement zu verteidigen. In Deutschland bleibt RTL+ die zentrale Anlaufstelle, während RTL parallel im Free-TV sendet.

Liveticker heute

17:59 Uhr Aufstellung Das ist die SC Freiburg Aufstellung: Das ist die SC Freiburg Aufstellung: Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Beste, Eggestein, Manzambi, Grifo – Suzuki, Matanovic Insgesamt tauscht das Freiburger Trainerteam im Vergleich zum Sieg in Mainz sechsmal. Suzuki, Grifo, Beste, Treu, Lienhart und Makengo starten für Höler, Scherhant, Irié, Kübler, Ogbus und Günter.



16:40 Uhr Nach dem 3:0 Heimsieg darf sich der SC Freiburg nicht zu sicher sein – die Gefahr ist groß das Ergebnis zu verspielen! Ein Halbfinal Einzug wäre historisch, dort würde wohl Braga warten aus Portugal, die ebenso nicht mehr Geld zur Verfügung haben sollten.

