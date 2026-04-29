Fußball heute RTL live – Wer überträgt Freiburg heute Abend in der Europa League?

Am 30. April stehen die Halbfinal-Hinspiele der UEFA Europa League und Conference League an. Für den SC Freiburg wird der Abend besonders groß, denn das Team von Julian Schuster spielt erstmals überhaupt in einem internationalen Halbfinale und ist live bei RTL sowie auf RTL+ zu sehen.

Die Breisgauer treffen im Estádio Municipal de Braga auf Sporting Braga und träumen weiter vom ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. RTL steigt ab 20:15 Uhr in die Übertragung ein, der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr. Durch die Sendung führt Laura Papendick, Lothar Matthäus ist als Experte dabei, kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann und Felix Kroos als Co-Kommentator. Um 22:45 Uhr übernimmt NITRO und zeigt ab 23:15 Uhr die Highlights aller weiteren Halbfinalspiele der UEFA Europa League und Conference League im Free-TV.

Alle Halbfinalpartien beider Europapokal-Wettbewerbe gibt es als Einzelspiele oder in der Konferenz ausschließlich auf RTL+. Dort läuft bereits ab 20:30 Uhr die Spieltagsshow „Matchday“ mit Moderatorin Anna Kraft, Experte Max Kruse und Community-Host Julius Fellermann. Im Mittelpunkt stehen dabei auch die Auftritte von Teams wie Aston Villa, Nottingham Forest und Racing Straßburg.

Europa League 2025/2026 - Halbfinale | | - 21:00 SC Braga S S U S N - : - SC Freiburg S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Braga geht mit Vorteilen ins Heimspiel

Sporting Braga wird von bwin als „Kämpfer aus Minho“ geführt und geht mit einer Sieg-Quote von 2.35 als Favorit in das Heimspiel. Die Portugiesen hatten im Viertelfinale bereits Betis Sevilla aus dem Wettbewerb geworfen und empfangen nun einen SC Freiburg, der zuletzt einen Rückschlag hinnehmen musste. Nach dem Pokalaus setzte es für den SCF in der Bundesliga ein klares 0:4 bei Borussia Dortmund.

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Für Christian Günter, Vincenzo Grifo und ihre Mitspieler wäre ein Erfolg beim aktuell Tabellenvierten der portugiesischen Liga ein wichtiger Schritt Richtung Endspiel. Gewinnt Freiburg, zahlt bwin bei 10 Euro Einsatz 31 Euro zurück. Auch ein Remis könnte für das Rückspiel am 07. Mai eine brauchbare Ausgangslage schaffen, dafür ist die Quote mit 3.30 angesetzt.

Europa League Nottingham Forest - - Aston Villa Europa League SC Braga - - SC Freiburg

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