Fußball heute RTL live * 0:1 FC Sevilla – AS Rom * (TV-Übertragung auf RTL / RTL+)

Der FC Sevilla trifft im UEFA Europa League Finale in der Puskás Aréna in Budapest am Mittwoch, den 31. Mai auf AS Roma. RTL überträgt das Fußballspiel heute live im Free-TV. Als erfolgreichste Mannschaft in der Geschichte des Wettbewerbs hat Sevilla die Chance, den Pokal zum siebten Mal am Ende einer anstrengenden Saison zu gewinnen. Unter ihrem dritten Trainer in dieser Saison, José Luis Mendilibar, haben sie die Abstiegsängste in der Heimat abgewehrt und auf dem Weg nach Budapest Manchester United und Juventus ausgeschaltet. RTL zeigt das Spiel ab 21 Uhr mit Vorberichten ab 20:15 Uhr.



Die Roma hatte eine weniger angespannte Saison im Inland, genießt aber erneut ihre Donnerstagabende. Nachdem er seine Mannschaft in der letzten Saison zum ersten UEFA Europa Conference League Titel geführt hat, strebt José Mourinho nun an, der erste Trainer zu sein, der diesen Wettbewerb mit drei verschiedenen Mannschaften gewinnt, nachdem er dies sowohl mit Porto (2002/03) als auch mit United (2016/17) getan hat.

Liveticker ab 21 Uhr Liveticker ab 21 Uhr Ab 21 Uhr berichten wir hier live im Ticker vom Finale. Die RTL Übertragung läuft schon. 21:45 Uhr Es gibt 7 Minuten Nachspielzeit! 21:35 Uhr Dybala mit dem 1:0! Schneller Konter, schnelles Tor. Das Tor wird dem Spiel gut tun! 21:30 Uhr Nun wird das Spiel hitziger. Im Sevilla Sechzehner wird Abrahams Kopf getroffen, es wird geprüft ob es Elfer gibt. Nein, kein Elfer. 21:21 Uhr Weiterhin keine Chancen. Ein ausgeglichenes Spiel auf beiden Seiten. 21:11 Uhr Spinazzola für Rom mit der ersten Großchance, doch der Marokanischer Schlußmann Bounou zur Stelle! Ihn kennen wir noch von der WM 2022 in Katar! 21:05 Uhr Erstes Abtasten der beiden Mannschaften. 21:00 Uhr Die kurze Eröffnungshow ist vorbei, die Trophäe ist da, nun geht es los! Die Roma wird in der Puskás-Arena mit großem Getöse empfangen. Wird es für die Giallorossi eine weitere Saison mit europäischen Titeln, oder kann Sevilla einen weiteren Triumph in der Europa League einfahren? 20:30 Uhr Die Aufstellungen sind da!

Fußball heute RTL live: Europa League Finale FC Sevilla – AS Rom

Das Europa League-Finale zwischen dem FC Sevilla und AS Rom wird am Mittwoch, dem 31. Mai 2023, auf RTL und RTL+ übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20.15 Uhr, bevor der Anpfiff um 21.00 Uhr erfolgt.

Auf RTL werden die Zuschauer von Marco Hagemann und dem Experten Steffen Freund durch das Spiel geführt. Moderiert wird die Sendung von Florian König, unterstützt von den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle. Field-Reporter Felix Görner wird live vom Spielfeldrand berichten und die neuesten Informationen direkt aus der Puskás Aréna liefern.

Für Zuschauer, die auf RTL+ einschalten, werden Cornelius Küpper und der Experte Patrick Helmes den Kommentar zum Spiel liefern. Die Moderation übernehmen Anna Kraft und Arnd Zeigler, die zusammen mit dem Experten Ansgar Brinkmann die Spielanalysen und Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen.

Ganz gleich, auf welchem Kanal Sie zuschauen, Sie können sich auf eine umfassende Berichterstattung und fundierte Analysen von einigen der renommiertesten Namen im Fußball freuen. Seien Sie also dabei, wenn Sevilla und Roma um die Trophäe der UEFA Europa League kämpfen.

Mögliche Startaufstellungen

FC Sevilla: Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri

AS Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Zeki Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham

Formguide – Wer gewinnt heute Abend?



Sevilla Form (alle Wettbewerbe, zuletzt): LDDWWD Aktuelle Position: 11. in der spanischen Liga

Sevilla hat in den letzten Spielen eine durchwachsene Form gezeigt, mit einer Niederlage, drei Unentschieden und zwei Siegen in ihren letzten sechs Spielen in allen Wettbewerben. Im Inland haben sie eine schwierige Saison hinter sich und befinden sich aktuell auf dem 11. Platz in der spanischen Liga. Sie werden jedoch hoffen, ihre internationale Erfahrung in der Europa League nutzen zu können, um im Finale gegen Roma zu triumphieren.

Roma Form: LDDDWL Aktuelle Position: 6. in der italienischen Serie A

Die Roma hat eine ähnliche Form wie Sevilla, mit zwei Niederlagen, drei Unentschieden und einem Sieg in ihren letzten sechs Spielen in allen Wettbewerben. Sie haben jedoch in der italienischen Serie A eine bessere Position und befinden sich aktuell auf dem 6. Platz. Trainer José Mourinho wird hoffen, dass seine Mannschaft ihre kürzliche Form überwinden und im Finale gegen Sevilla ihre Stärken zeigen kann.

Das sagen die Experten

Simon Hart, Sevilla-Reporter, berichtet über die beeindruckende Wandlung in Sevillas Form und Glück im Laufe der letzten Monate. Vor der Ankunft von Mendilibar Ende März war ihre Priorität für diese Saison, den Verbleib in La Liga zu sichern.

Doch nun stehen sie kurz davor, ihre Lieblingstrophäe erneut zu heben, nachdem sie nur ein Spiel unter dem baskischen Trainer verloren und zwei der größten Namen im europäischen Fußball – Manchester United und Juventus – besiegt haben, um in dieses Finale zu gelangen.

Mit Schlüsselspielern, die unter einem Trainer, der Klarheit und Selbstvertrauen vermittelt hat, zur perfekten Zeit aufblühen – und der tiefen inneren Überzeugung, die aus sechs früheren UEFA Cup/Europa League Triumphs kommt – werden sie Roma mit einem Überschuss an Selbstvertrauen gegenübertreten… und dem Gefühl, dass dieses Jahr erneut ihr Jahr ist.

Francesco Corda, der Roma-Reporter, betont, dass alles auf diese 90 Minuten hinausläuft. Das Finale gegen Sevilla könnte Roma hintereinanderfolgende europäische Trophäen, die Qualifikation für die UEFA Champions League und die Chance, im UEFA Super Cup zu spielen, bescheren, daher sind die Einsätze hoch.

Mourinho hofft, wichtige Spieler wie Chris Smalling und Paulo Dybala nach ihren jüngsten Verletzungen wieder voll einsatzfähig zu haben. Insbesondere die Rückkehr des Argentiniers könnte entscheidend sein, um dem Roma-Angriff zu helfen, der in dieser Saison einige Schwierigkeiten hatte.

Gegen die sechsmaligen Champions werden die Giallorossi nicht nur eine übliche großartige Abwehrleistung und Herz benötigen, sondern auch Tore. Und Dybalas linker Fuß könnte sicherlich ihre Sache unterstützen.

Das sagen die Trainer und Spieler

José Luis Mendilibar, der Trainer von Sevilla, betont, dass Fehler in Spielen wie diesem teuer zu stehen kommen und es darauf ankommt, so wenige Fehler wie möglich zu machen. Sie haben zwar große Teams ausgeschaltet, aber das schwierigste steht ihnen noch bevor. Derjenige, der die wenigsten Fehler macht, wird gewinnen. Roma ist defensiv ein sehr starkes Team. Er glaubt nicht, dass sie viele Chancen zum Punkten und Gewinnen brauchen. Sie fühlen sich wohl, wenn sie in der Nähe ihres Bereichs verteidigen müssen, aber auch wenn sie nach vorne gehen und Druck ausüben müssen. Sie werden nicht nervös, sie sind ruhig. Und er betont, dass auch Sevilla mit derselben Ruhe spielen muss.

José Mourinho, der Trainer von Roma, betont, dass Geschichte nicht spielt. Er respektiert die Meinung seines Kollegen Mendilibar, dass die Geschichte Sevilla zum Favoriten macht, doch sie sind im Finale, weil sie es verdient haben. Sevilla hat eine Geschichte, die sie nicht haben. Für Sevilla ist es normal, das Finale zu spielen, für Roma ist es ein außergewöhnliches Ereignis. Mourinho hatte mehr Gelegenheiten, in europäischen Wettbewerben zu spielen, aber Mendilibar ist der gleichen Generation wie er, mit dem gleichen weißen Haar. Sie sind gleichauf. Gleiches gilt für die Spieler: Sevilla hat mehr Erfahrung, aber sie spielen seit zwei Jahren zusammen.