Fußball heute RTL Live * 1:2 * Europa Conference League Play-offs 1. FC Köln verliert

Fußball heute RTL live: Am Rhein neigen sie bekanntlich zur Euphorie. Insbesondere dann, wenn es um ihren heiß geliebten Effzee geht. Und der kehrt auf die große, europäische Fußballbühne zurück, Gegner ist der ungarische Verein Fehervar FC, der Vierter in der ungarischen Liga wurde. Das will gewürdigt werden. RTL überträgt das Hinspiel der UEFA Europa Conference League Play-offs 1. FC Köln – Fehervar FC heute live im Free TV. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Rhein Energie Stadion.

Gegen wen spielt der Effzeh heute?

Das letzte Mal, dass die Geißböcke international vertreten waren, war in der Saison 2017/18. Zum ersten Mal nahm der 1. FC Köln damals an der Europa League teil. 14 Mal zuvor waren die Rheinländer europäisch aktiv, als der Wettbewerb noch „UEFA-Cup“ hieß. Damals wie heute gab es eine Parallele. Denn Anthony Modeste verließ die Kölner in Richtung China. Dieses Mal schloss sich der Stürmer aus Frankreich nach seiner Rückkehr an den Rhein Borussia Dortmund an. Wenn also 1. FC Köln – Fehervar FC heute live angepfiffen wird, fehlt der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart definitiv ein Knipser. Denn alle Bemühungen um einen Modeste Ersatz liefen bisher ins Leere. Offenbar jetzt auch selbige in Richtung Joel Pohjanpalo (Finnland) von Rivale Bayer Leverkusen.

Liveticker heute Liveticker 1.FC Köln heute 22:18 Uhr – Der Effzeh verliert und enttäuscht, es bleibt beim 1:2 für die Ungarn. 22:10 Uhr – 7 Minuten zu spielen, Powerplay von Köln, aber der Ausgleich fehlt noch! 22:00 Uhr – Dreifach-Wechsel, der FC läuft dem 1:2 hinterher! Noch eine Viertelstunde zu spielen. 21:30 Uhr – 2.Halbzeit, es geht weiter! 21:15 Uhr – Zur Halbzeit liegt Köln 1:2 hinten! 21:05 Uhr – 32. Spielminute – Ausgleich! Es steht 1:1. 20:50 Uhr – 20.Minute. Chabot zieht die Notbremse und fliegt vom Platz! Köln in Unterzahl. 20:45 Uhr – 1:0 – Köln geht durch Dietz in der 14.Minute in Führung! 20:30 Uhr – Es geht los!

Wird 1. FC Köln – Fehervar FC heute live im Free TV übertragen?

Der Kölner Privatsender RTL hat sich die Rechte gesichert, um die Europa League und Europa Conference League zu übertragen. Also läuft 1. FC Köln – Fehervar FC heute live im Free TV. Gesetzt ist diese Regel allerdings nicht. Denn bisweilen werden die Partien der beiden Europapokale auf RTL Nitro übertragen. Und manches Mal bleibt es auch nicht beim Free TV. Denn das Gros der Begegnungen wird kostenpflichtig auf RTL+ im Livestream gezeigt.

1. FC Köln – Fehervar FC: Wer gewinnt?

Für den europäischen Wettbewerb präsentieren sich die Geißböcke in einem neuen 1. FC Köln Trikot. Aber sind die Rheinländer auch Favorit auf den Einzug in die Gruppenphase? Fehervar FC belegte in der abgelaufenen Saison 2021/22 in Ungarn den vierten Platz. Pal Dardai glaubt an die ungarische Mentalität: Die funktioniere immer. Auch wenn bei Fehervar gar nicht mal so viele Ungarn spielen würden. Der ehemalige ungarische Nationalspieler: „Wenn sie einen guten Tag haben, können sie mithalten. Aber Favorit ist sicher Köln.“

Wann ist das Rückspiel zwischen Fehervar FC:- 1. FC Köln

Schon am kommenden Donnerstag (25. August 2022) fällt die Entscheidung, ob der 1. FC Köln in der Europa Conference League Gruppenphase 22/23 einzieht. Dann steigt das Rückspiel des sogenannten Platzierungswegs in Ungarn. Anpfiff ist bereits um 19 Uhr. Die Gruppenspiele der ECL beginnen am 8. September 2022.

Vertreten in den Play-offs sind auch einige namhafte Vereine, allen voran der FC Villarreal, RSC Anderlecht, West Ham United und AC Florenz. Aus Österreich nehmen Rapid Wien und der Wolfsberger AC teil. Die Schweiz vertreten der FC Basel und Young Boys Bern.

Donnerstag, 18.08.2022

20.30 Uhr RTL: 1. FC Köln – Fehervar FC live im Free TV

20.30 Uhr: Köln – Fehervar – kostenpflichtig im Livestream auf RTL+

