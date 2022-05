Fußball heute RTL live 21 Uhr > Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League heute Abend

Der Griff nach den Sternen! Es ist das wichtigste Spiel von Eintracht Frankfurt seit vielen Jahren. In der Bundesliga nur Mittelmaß, in der Europa League in 12 Spielen ungeschlagen. In Sevilla, im Süden von Spanien kommt es heute am Mittwochabend ab 21 Uhr zum Finale gegen die Schotten von Glasgow Rangers. Auch für Eintracht Trainer Glasner ist es das wichtigste Spiel seiner Karriere! Es geht um den Einzug in die Königsklasse und um richtig viel Geld! Das Spiel wird von RTL ab 20:15 Uhr übertragen, der Anstoß ist um 21 Uhr. Wir sagen dir das Wichtigste zum Finalspiel heute Abend!

Fußball heute Abend – Finale Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers

Für beide Teams bedeutet das Spiel heute Abend einen riesigen emotionalen Stellenwert! Mehr als 100.000 Fans werden heute Abend in Andalusien erwartet, davon ca. die Hälfte aus Frankfurt! Beide Fanseiten zeigten in der laufenden Saison, dass sie ihre Team anspornen können Höchstleistungen zu erbringen. Das wird heute Abend mehr denn je zählen. Die Eintracht wird für über 50.000 EUR heute Abend eine neue Choreographie auf den Rängen zeigen.

Es geht um viel Geld – Millioneneinkünfte für beide Teams

Neben den vielen Millionen Euro, die beide Teams heute Abend gewinnen können, geht es auch um die Teilnahme an der Champions League nächstes Jahr und die Teilnahme am Supercup gegen den Champions League Gewinner. In der vergangenen Saison hat die Eintracht knapp 25 Mio. EUR eingespielt, nun winken für den Sieg nochmals 4 Mio. EUR. Eine Teilnahem an der CL nächstes Jahr bringt 15 Mio. EUR extra, ganz ohne Siegprämien.

Wie kann die Eintracht gegen Rangers gewinnen?

Die Spielart der Schotten ähnelt sehr die von West Ham United, die man im Halbfinale bezwang. Gefordert sind dynamische Positionswechsel, um den Gegner zu verwirren und die Defensive zu entzerren. Denn die Schotten spielen fast mit einer 1 zu 1 Manndeckung, was es auf internationalem Niveau selten gibt.

Glasgow Rangers: Bloß nicht unterschätzen: Von der 4.Liga ins Finale

Auf dem Weg ins Finale musste Glasgow zunächst in die Qualifikation, wo man gegen Malmö und Eriwan gewann. In der Gruppenphase dann ein 4:2 und 2:2 gegen Borussia Dortmund, im Halbfinale schaltete man bekannterweise RB Leipzig mit 3:1 und 0:1 aus. Die englische Mittelfeldlegende Steven Gerrard übernahm den Trainerposten im Mai 2018, 2021 wurde man Meister, dieses Jahr ging die Meisterschaft allerdings an Celtic Glasgow, die in der Champions League spielen werden. In Schottland geht es aufwärts: Auch die Nationalmannschaft hat noch Chancen auf die WM-Teilnahme im Juni-Playoff, bei der letzten EURO 2021 gab es immerhin ein 2:2 gegen Inselbruder England.

Wer überträgt das Finalspiel heute Abend?

RTL überträgt das Finale der UEFA Europa League am Mittwochabend live im Free-TV. Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle melden sich ab 20.15 Uhr (Anstoß 21 Uhr) vom Spielfeldrand. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann und Steffen Freund. Bereits ab 19.45 Uhr beginnt mit der Spieltagsshow „Matchday“ der Europapokalabend auf RTL+. Experte Ansgar Brinkmann und die Moderatoren Anna Kraft, Arnd Zeigler und Robby Hunke werden auf das Spiel einstimmen.

Der Weg ins Europa League Finale

Wie kamen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers ins Finale?

Eintracht Frankfurt

Spielrunde Gegner Hin- Rückspiel Gruppenspiele Fenerbahce SK 1:1 1:1 Gruppenspiele Royal Antwerp 1:0 2:2 Gruppenspiele Olympiakos Piräus 3:1 2:1 Achtelfinale Betis Sevilla 2:1 1:1 n.V. Viertelfinale FC Barcelona 1:1 3:2 Halbfinale West Ham United 2:1 1:0

Glasgow Rangers