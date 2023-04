Fußball heute RTL live – Bayer Leverkusen im Europa League Viertelfinale – TV Übertragung

Heute hat Bayer 04 Leverkusen das wichtige Rückspiel gegen Union Saint-Gilloise im Europa-League-Viertelfinale. Das UEFA Europa League Viertelfinale findet am Donnerstag, den 20. April 2023, um 21:00 Uhr statt. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist heute beim Auswärtsspiel in Brüssel alles offen. Weiterhin hat Leverkusen eine knifflige Aufgabe, denn Saint-Gilles ist eine kompakte Mannschaft mit einer robusten Spielweise. Heute müssen die Leverkusener bessere Mittel in der Offensive finden, um gegen die Belgier zu bestehen. Außerdem ist Bayer Leverkusen hochmotiviert ins Halbfinale einzuziehen – sogar Erinnerungen an den überraschenden UEFA-Cup-Sieg 1988 der Werkself wurden bereits geweckt. „Jetzt Vollgas. Es wird wie ein Finale. Und wir sind bereit dafür“, stimmte Trainer Xabi Alonso auf die Partie heute ein. Das Spiel USG gegen Bayer 04 wird heute um 21:00 Uhr auf RTL übertragen. Außerdem kann man 3 weitere Spiele im Europa League Viertelfinale im Livestream bei RTL plus ansehen.

Europa League Viertelfinale: Wer spielt heute?

Im Viertelfinale der UEFA Europa League 2022/23 finden heute, am 20. April 2023, insgesamt 4 Partien statt, die alle um 21:00 Uhr angepfiffen werden. Neben Saint-Gilles gegen Bayer (Hinspiel 1:1) spielen noch Sevilla gegen ManU (2:2), Sporting gegen Juve (0:1) und Roma gegen Feyenoord (0:1). Weiterhin gibts in der UEFA Conference League Florenz gegen Posen (4:1) und Alkmaar gegen Anderlecht (0:2) um 18:45 Uhr und West Ham gegen Gent (1:1) sowie Nizza gegen Basel (2:2) um 21:00 Uhr.

Viertelfinale der UEFA Europa League 2022/23

Europa League Viertelfinale: Union Saint-Gilloise gegen Bayer Leverkusen– Wer gewinnt?

Das Europa League Viertelfinale Union Saint-Gilloise gegen Bayer Leverkusen könnte die Auswärtsmannschaft für sich entscheiden. Für Leverkusen spricht zum Beispiel der viel höhere Gesamtmarktwert von 421,85 Millionen Euro im Vergleich zu 49,65 Millionen Euro. Außerdem hat Leverkusen einen grandiosen Lauf von 11 Spielen ohne Niederlage. Allerdings sind die Wettquoten relativ eng beieinander mit einer 3.50-Siegquote für USG und einer 2.05 für Bayer 04.

Wie spielt Bayer 04 gegen Saint-Gilles?

Der Einsatz von Weltmeister Exequiel Palacios ist noch fraglich, nachdem er wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt wurde. Als Ersatz wäre Kerem Demirbay bereit. Außerdem ist Florian Wirtz wieder dabei und könnte für Torgefahr sorgen. Bayer-Coach Xabi Alonso hat in seiner Spielerkarriere bereits große Titel gewonnen und weiß, worauf es heute ankommt.

Voraussichtliche Bayer 04 Aufstellung:

Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong, Andrich, Demirbay, Hincapie – Diaby, Azmoun, Wirtz

Wie spielt Saint-Gilles gegen die Bayer 04?

Das belgische Team des englischen Geschäftsmanns Tony Bloom hat einen rasanten Aufstieg erlebt und kam aus der zweiten Liga bis ins EL-Viertelfinale. Saint-Gilles hat einen Kader, der mithilfe von Daten zusammengestellt wurde. Bei Saint-Gilles werden unbekanntere Spieler für wenig Geld geholt, die allerdings perfekt zur eigenen Spielidee passen.

Voraussichtliche Saint-Gilles Aufstellung:

Moris – Sykes, Burgess, Kandouss – Lynen, Teuma – Nieuwkoop, Lazare Amani, Lapoussin – Vertessen, Boniface

Europa League Viertelfinale: Welche Teams kommen weiter?

Im UEFA Europa League 2022/23 Viertelfinale könnte es richtig spannend werden. Sporting und Roma verloren das Hinspiel gegen Juve und Feyenoord mit 1:0, können aber nun vor heimischem Publikum das Spiel drehen. Laut Wettquoten gelten sie als Favoriten auf einen Heimsieg. Weiterhin könnte sich ManU auswärts gegen Sevilla durchsetzen – ManU ist nach dem 2:2 im Hinspiel Favorit aufs Weiterkommen.

Wo läuft das Europa League Viertelfinale live im TV?

Das UEFA Europa League 2022/23 Viertelfinale Union Saint-Gilloise gegen Bayer Leverkusen am Donnerstag, den 20. April 2023, live bei RTL. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr und Anstoß ist um 21:00 Uhr. Die Moderatorin bei RTL Laura Papendick und die Experten sind Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle. Kommentatoren des Spiels sind Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Weiterhin kommen heute 7 Spiele bei RTL plus im Livestream. Dazu zählen 2 Spiele der Conference League um 18:45 Uhr sowie 3 Europa-League-Viertelfinals und 2 Conference-League-Spiele um 21:00 Uhr. Alles läuft auch in der Konferenz.

Europa League * RTL Kommentatoren

Sevilla – ManU (20.4., 21 Uhr) – Oliver Seidler, Experte: Felix Kroos

Sevilla – ManU (20.4., 21 Uhr) – Oliver Seidler, Experte: Felix Kroos Roma – Feyenoord (20.4., 21 Uhr) – Stefan Galler

Roma – Feyenoord (20.4., 21 Uhr) – Stefan Galler Sporting – Juve (20.4., 21 Uhr) – Michael Born

Conference League* RTL Kommentatoren