Fußball heute RTL live: 1. FSV Mainz 05 vs. Samsunspor: Wer zeigt die Conference League im TV und Stream?

Im Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Samsunspor steht viel auf dem Spiel: Das Conference-League-Heimspiel am 18. Dezember 2025 könnte für die Rheinhessen den direkten Einzug ins Achtelfinale sichern. Nach einem starken Bundesliga-Debüt mit einem 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern möchte Neu-Coach Urs Fischer nun den ersten Sieg in der europäischen Liga einfahren. RTL überträgt das spannende Aufeinandertreffen live im Free-TV und im Stream auf RTL+.

Live-Übertragung der Conference League: Mainz gegen Samsunspor

Die Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem türkischen Team Samsunspor findet am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, um 21 Uhr statt. RTL startet die Übertragung bereits um 20:35 Uhr im Free-TV. Zudem wird das Spiel gleichzeitig auf RTL+ gestreamt, sodass die Fans keine Minute des spannenden Aufeinandertreffens verpassen müssen. Für die Mainzer geht es um viel, denn ein Sieg würde die Chance auf einen Platz unter den besten acht Teams der Conference League sichern.

UEFA Europa Conference League Omonia Nicosia 0.24 xG 1.59 0 1 1. FSV Mainz 05 UEFA Europa Conference League 1. FSV Mainz 05 2.62 xG 0.05 1 0 Zrinjski UEFA Europa Conference League 1. FSV Mainz 05 1.97 xG 1.76 2 1 AC Florenz UEFA Europa Conference League Universitatea Craiova 1.10 xG 0.38 1 0 1. FSV Mainz 05 UEFA Europa Conference League Lech Poznan 2.89 xG 1.23 1 1 1. FSV Mainz 05 UEFA Europa Conference League 1. FSV Mainz 05 - - Samsunspor

Wichtige Punkte im Blick: Mainz 05 auf dem Weg ins Achtelfinale

Nach dem Unentschieden gegen Bayern München ist das Selbstvertrauen bei Mainz 05 gewachsen. Der Ex-Union-Trainer Urs Fischer hat klare Ziele: Die Mannschaft um Nadiem Amiri und Dominik Kohr muss gegen Samsunspor gewinnen, um das mühsame Playoff-Risiko zu vermeiden. Eine Niederlage könnte die 05er in eine prekäre Situation bringen, während ein Sieg die Tür zum Achtelfinale weit aufstoßen würde. Die Fans erwarten ein spannendes Match, in dem die Mainzer ihre Ambitionen unter Beweis stellen müssen.

Reisen in der Conference League: Mainz 05 auf internationalen Pfaden

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich in dieser Saison für die Conference League qualifiziert und darf sich auf spannende internationale Begegnungen freuen. Die bisherigen Spiele in der Gruppenphase haben bereits gezeigt, dass das Team bereit ist, gegen starke Gegner anzutreten. Besonders das Duell gegen die AC Florenz wurde als Highlight angesehen, während die Fans auch exotische Reisen nach Zypern, Rumänien und Polen erwarten. Die K.o.-Phase verspricht weitere aufregende Abenteuer für die Rheinhessen.

RTL als Übertragungsquelle für europäische Wettbewerbe

RTL bleibt auch in dieser Saison der Hauptsender für die Europa League und die Conference League. Die Zuschauer können sich auf bis zu zehn Live-Übertragungen pro Spieltag freuen, darunter auch die Spiele der deutschen Mannschaften. Mainz 05 ist in der Conference League aktiv, während Teams wie der SC Freiburg und der VfB Stuttgart in der Europa League antreten. Die Spiele sind sowohl als Einzelübertragung als auch in der großen Konferenz am Donnerstagabend verfügbar.