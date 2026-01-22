Fußball heute RTL Europa League: Aufstellungen SC Freiburg gegen Maccabi Tel Aviv

Schuster kontert Ginter-Kritik – Freiburg vor wichtigem Europa-League-Spiel gegen Tel Aviv

Der SC Freiburg steht vor einem wichtigen Auftritt gegen Maccabi Tel Aviv in der Europa League. Doch vor dem Spiel sorgt vor allem die öffentliche Kritik von Nationalspieler Matthias Ginter an der Spielweise des Teams für Gesprächsstoff. Trainer Julian Schuster zeigt Verständnis, mahnt aber auch zur Geduld – und verweist auf positive Daten. Das Spiel ist auf RTL+ zu sehen, um 18:45 Uhr geht es los!

Nach dem 2:2 in Augsburg fand Matthias Ginter deutliche Worte. Insbesondere die Probleme im Ballbesitz sieht der erfahrene Innenverteidiger als Kernproblem des Freiburger Spiels – sowohl defensiv als auch offensiv. „Das Spiel mit dem Ball ist unser ganz großes Problem“, sagte der 51-malige Nationalspieler. Ginter bemängelte fehlende Passqualität und mangelnde Abläufe, die es erschweren, sich Chancen zu erarbeiten. Vor allem in der gegnerischen Hälfte bleibe der SC zu harmlos.

Europa League 2025/2026 - Ligaphase | Spieltag 7 | Europa-Park Stadion | - 18:45 SC Freiburg U S S N U - : - Maccabi Tel Aviv N N N N N 1 Noah Atubolu 30 C. Günter 37 M. Rosenfelder 28 M. Ginter 29 P. Treu 6 P. Osterhage 8 M. Eggestein 7 D. Scherhant 14 Yuito Suzuki 19 Jan-Niklas Beste 31 I. Matanović 90 R. Mishpati 3 R. Revivo 4 H. Marinho dos Santos 13 R. Shlomo 41 I. Ben Hamo 42 D. Peretz 23 Ben Lederman 21 N. Ben Harush 11 S. Yehezkel 34 S. Farchi 30 I. Noy

Voraussichtliche Aufstellungen SC Freiburg gegen Maccabi Tel Aviv

Atubolu – Treu, Ginter, Ogbus, Günter – M. Eggestein, Manzambi – Beste, Y. Suzuki, Grifo – Matanovic

Trainer Schuster zeigt Verständnis – aber auch Optimismus

Julian Schuster, Interimscoach der Breisgauer, nahm die Kritik seines Abwehrchefs sportlich. Zwar sei der Ballbesitzbereich eine der „hohen Künste im Fußball“, doch genau deswegen müsse daran gearbeitet werden – mit Training, Geduld und Analysen. Schuster betonte: „Das verbessert man nicht von heute auf morgen.“ Gleichzeitig verwies er auf den Expected-Goals-Wert von 1,628 – damit liegt der SC auf Platz 7 der Bundesliga, nur knapp hinter Stuttgart (1,634). Ein Beweis dafür, dass Freiburg sich trotz Schwächen mit dem Ball offensive Lösungen erarbeitet.

Chance auf Wiedergutmachung gegen Tel Aviv

Am Donnerstag bietet sich in der Europa League die nächste Möglichkeit, das eigene Spiel zu verbessern – vor allem mit Blick auf den Ballbesitz. Gegen Maccabi Tel Aviv, aktuell Vorletzter der 36er-Tabelle, soll der nächste Schritt Richtung Achtelfinal-Qualifikation gemacht werden. Nach dem Remis in Augsburg dürfte Christian Günter wieder in die Startelf zurückkehren. Auch taktisch wird erwartet, dass Freiburg den Fokus stärker auf spielerische Kontrolle legt.

Spiel unter besonderen Bedingungen – Fokus bleibt auf dem Sport

Das Duell gegen den israelischen Klub findet erneut unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt – eine Folge des Nahostkonflikts. Bereits das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart gegen Maccabi im Dezember fand unter ähnlichen Bedingungen statt. Für Freiburg bleibt dennoch das Sportliche im Vordergrund. „Für uns gilt es, den Fokus auf den Sport zu legen“, betonte Günter, der sich nach seiner Pause gegen Augsburg wieder in die Anfangsformation zurückmelden dürfte.