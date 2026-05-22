Rot-Weiss Essen trifft heute Abend in der 2. Bundesliga Relegation auf Greuther Fürth. Das Hinspiel steigt heute Abend um 20.30 Uhr im Stadion an der Hafenstraße, und die Partie läuft live im Free-TV. Übertragen wird das Duell außerdem von Sky.

Wer überträgt das Relegations-Hinspiel Rot-Weiss Essen – Greuther Fürth live im TV?

Für RWE ist es der große Abschluss einer langen Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Als Tabellendritter der 3. Liga hat sich der Klub aus Essen das Ticket für die Entscheidungsspiele gesichert und will nun gegen den Zweitligisten den Sprung eine Klasse höher schaffen. Das Rückspiel folgt am kommenden Dienstag in Fürth, ebenfalls mit Anpfiff um 20.30 Uhr.

2.Liga Rot-weiss Essen - - SpVgg Greuther Fürth 2.Liga SpVgg Greuther Fürth - - Rot-weiss Essen

Das Hinspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Greuther Fürth wird am Freitag, 22. Mai 2026, sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im Pay-TV zu sehen sein. Sat.1 besitzt die Rechte an den Relegationspartien und zeigt die Begegnung live aus Essen. Wer lieber streamt, kann die Übertragung kostenlos über Joyn verfolgen. Die Vorberichte beginnen um 19.50 Uhr.

Fußball heute: Sat.1, Sky und die Moderatoren der Übertragung

Bei Sat.1 führt Matthias Opdenhövel als Moderator durch den Abend. Kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich und Markus Herwig, als Experte ist der frühere Bundesliga-Profi Lars Stindl dabei. Sky sendet ebenfalls live aus dem Stadion an der Hafenstraße, dort beginnt die Übertragung bereits um 19.45 Uhr. Für den Pay-TV-Sender und den Streamingdienst WOW ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Christian Straßburger übernimmt bei Sky den Kommentar.

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Die wichtigsten Daten im Überblick: Partie Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth, Datum Freitag, 22. Mai 2026, Anstoß 20.30 Uhr, Ort Stadion an der Hafenstraße in Essen, Wettbewerb Relegation zur 2. Bundesliga und 3. Liga, TV-Übertragung Sat.1 und Sky.

Auch das Rückspiel läuft bei Sat.1 und Sky

Am Dienstag fällt in Fürth die Entscheidung, ob Rot-Weiss Essen den Aufstieg perfekt macht. Für die TV-Zuschauer ändert sich an der Übertragung nichts, denn auch das Rückspiel wird wieder sowohl bei Sat.1 als auch bei Sky zu sehen sein.

Wer die Partie an der Hafenstraße weder im Stadion noch vor dem Fernseher oder per Stream verfolgen kann, wird im Liveticker-Center versorgt. Dort gibt es auch alle weiteren Spiele aus den wichtigsten Ligen, außerdem nach Abpfiff den Spielbericht und zusätzliche Hintergründe zum Auftritt von Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth.