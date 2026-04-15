Fußball heute live – 4:3 (6:4) Offizielle Real Madrid Aufstellung gegen FC Bayern München

Am Mittwoch, 15. April, steht für Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München viel auf dem Spiel. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel ist der Titelverteidiger zum Sieg gezwungen, während in LaLiga bei sieben verbleibenden Spieltagen der Rückstand auf den FC Barcelona bereits neun Punkte beträgt. Die Königsklasse bleibt damit die letzte realistische Chance auf einen großen Titel.

Spielbericht: Fußball heute Ergebnis 4:3 (6:4): Bayern erreichen Halbfinale der Champions League

Champions League FC Arsenal 0.67 xG 0.23 0 0 Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München 1.97 xG 2.27 4 3 Real Madrid

Chefcoach Alvaro Arbeloa muss die Partie allerdings mit mehreren Ausfällen angehen. Besonders schwer wiegt das Fehlen von Thibaut Courtois, der wegen einer Oberschenkelverletzung schon das Hinspiel verpasst hatte und erneut nicht zur Verfügung steht. Ebenfalls nicht dabei sind Rodrygo, der nach seinem Kreuzbandriss weiter fehlt, sowie Raul Asencio, der kurzfristig wegen des Verdachts auf eine Magen-Darm-Grippe nicht nach München reisen konnte. Zudem sitzt Aurelien Tchouameni eine Sperre ab: Nach seiner dritten Gelben Karte im Hinspiel ist der Mittelfeldspieler für das Rückspiel nicht spielberechtigt.

So läuft das Spiel live bei DAZN

Die Begegnung zwischen Bayern und Real wird live und in voller Länge bei DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20 Uhr mit Laura Wontorra und Experte Michael Ballack, die die Partie einordnen und mit Analysen sowie zusätzlichen Eindrücken begleiten. Anschließend kommentiert Jan Platte das Spielgeschehen. Außerdem ist das Duell auch in der Konferenz zu sehen, dort werden die entscheidenden Szenen in Echtzeit eingeblendet.

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Reals offizielle Startelf und Kader

Für das Rückspiel ist bei Real Madrid folgende Anfangsformation zu erwarten: Lunin – Alexander-Arnold, Eder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Fede Valverde, Bellingham, Camavinga, Arda Güler – Mbappé, Vinicius Junior. Arbeloa setzt damit auf eine offensiv ausgerichtete Elf mit viel Tempo und individueller Qualität in der Spitze.

Offizielle Startelf von Real Madrid:

13. Lunin

12. Trent

3. Militão

22. Rüdiger

23. F. Mendy

21. Brahim

5. Bellingham

8. Valverde

15. Arda Güler

7. Vini Jr.

10. Mbappé.

Auf der Bank nehmen Fran, Navarro, Alaba, Carreras, Carvajal, Fran Garcia, Huijsen, Dani Ceballos, Pitarch, Brahim Diaz, Gonzalo und Mastantuono Platz. Als fehlende Spieler sind Asencio (Infekt), Courtois (Oberschenkelverletzung), Rodrygo (Kreuzbandriss) und Tchouameni (Gelbsperre) gemeldet.

Warnstufe bei den Gelben Karten

Auch bei den Königlichen bleibt die Lage mit Blick auf mögliche Sperren angespannt. Sollten die Madrilenen den Einzug ins Halbfinale schaffen, wären Kylian Mbappé (27), Vinícius Júnior (25), Jude Bellingham (22), Dean Huijsen (21) und Álvaro Carreras (23) bei ihrer nächsten Gelben Karte für das mögliche Halbfinal-Hinspiel gesperrt. Aurélien Tchouaméni muss seine Sperre bereits heute Abend im Viertelfinal-Rückspiel absitzen.

Spieler Alter Status Kylian Mbappé 27 Sperre bei nächster Gelben Karte Vinícius Juníor 25 Sperre bei nächster Gelben Karte Jude Bellingham 22 Sperre bei nächster Gelben Karte Dean Huijsen 21 Sperre bei nächster Gelben Karte Álvaro Carreras 23 Sperre bei nächster Gelben Karte Aurélien Tchouaméni 26 Bereits für das Viertelfinal-Rückspiel gesperrt

Liveticker heute FC Bayern gegen Real Madrid 4:3 (6:4)

22:55 Uhr Bayern im Halbfinale! Der FC Bayern hat sich zum 22. Mal für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Im umkämpften Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Münchner mit 4:3 (2:3) durch und stehen damit erneut in der Runde der letzten Vier. Dort wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai – das Rückspiel steigt in München.



22:49 Uhr 3:3! Luiz Diaz mit dem 3:3 kurz vor Ende – Steht Bayern nun im Halbfinale?



22:39 Uhr Noch 12 Minuten zu spielen! Es wird hitzig hier, noch 12 Minuten zu spielen! Rüdiger muss aufpassen nach einer Gelben Karte, dass er nicht vom Platz fliegt. Vincent Kompany hat auch schon eine Gelbe kassiert. Ansonsten sind alle gelb verwarnten, die im Halbfinale fehlen würden, bisher verschont geblieben.



22:22 Uhr 60.Spielminute - Musiala für Gnabry Nun darf Musiala noch eine halbe Stunde ran, Gnabry geht glücklos vom Platz.



21:59 Uhr Halbzeit - es steht 4:4 nach 2 Spielen Hier ist noch nichts entschieden! Und bevor es nicht abgepfiffen wird, ist es nicht vorbei. Wir sehen hier nein selten spannendes Fußballspiel!



21:45 Uhr 3:2! Was ist hier los? Mbappe mit einem schnellen Konter und es steht 3:2!



21:41 Uhr Harry Kane mir dem 2:2 Wer sonst? Harry Kane macht das 2:2 – und das ist verdient und hat sich angekündigt!



21:32 Uhr 2:1 für Madrid Der „türkische Messi“ Arda Güler mit dem 2:1 per Freistoß – über die Mauer gezirkelt – Neuer war noch dran, sah aber nicht glücklich aus!

21:10 Uhr Ausgleich Ausgleich! 8.Minute – Kimmich mit einer Ecke – Aleksandar Pavlović ist mit dem Kopf da. Das war einfach! Nun ist hier Feuer im Spiel. Vinícius Júnior wird danach verwarnt, geht Kimmich an.

