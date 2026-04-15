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Fußball heute live – 4:3 (6:4) Offizielle Real Madrid Aufstellung gegen FC Bayern München

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Am Mittwoch, 15. April, steht für Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München viel auf dem Spiel. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel ist der Titelverteidiger zum Sieg gezwungen, während in LaLiga bei sieben verbleibenden Spieltagen der Rückstand auf den FC Barcelona bereits neun Punkte beträgt. Die Königsklasse bleibt damit die letzte realistische Chance auf einen großen Titel.

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Spielbericht: Fußball heute Ergebnis 4:3 (6:4): Bayern erreichen Halbfinale der Champions League

Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Arsenal
0.67
xG
0.23
0 0
Sporting CP Lissabon
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Bayern München
1.97
xG
2.27
4 3
Real Madrid
Allianz Arena
Kylian Mbappé hebt nach dem Jubel zum 3:0 ein auf den Rasen geworfenes Feuerzeug auf im UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid CF am 15. April 2026 in München. Adam Pretty / Getty Images
Kylian Mbappé hebt nach dem Jubel zum 3:0 ein auf den Rasen geworfenes Feuerzeug auf im UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid CF am 15. April 2026 in München. Adam Pretty / Getty Images

Chefcoach Alvaro Arbeloa muss die Partie allerdings mit mehreren Ausfällen angehen. Besonders schwer wiegt das Fehlen von Thibaut Courtois, der wegen einer Oberschenkelverletzung schon das Hinspiel verpasst hatte und erneut nicht zur Verfügung steht. Ebenfalls nicht dabei sind Rodrygo, der nach seinem Kreuzbandriss weiter fehlt, sowie Raul Asencio, der kurzfristig wegen des Verdachts auf eine Magen-Darm-Grippe nicht nach München reisen konnte. Zudem sitzt Aurelien Tchouameni eine Sperre ab: Nach seiner dritten Gelben Karte im Hinspiel ist der Mittelfeldspieler für das Rückspiel nicht spielberechtigt.

So läuft das Spiel live bei DAZN

Die Begegnung zwischen Bayern und Real wird live und in voller Länge bei DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20 Uhr mit Laura Wontorra und Experte Michael Ballack, die die Partie einordnen und mit Analysen sowie zusätzlichen Eindrücken begleiten. Anschließend kommentiert Jan Platte das Spielgeschehen. Außerdem ist das Duell auch in der Konferenz zu sehen, dort werden die entscheidenden Szenen in Echtzeit eingeblendet.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| Allianz Arena | 15.4.2026-21:00
FC Bayern München
S S S S S
4 : 3
1.97
xG
2.27
Endergebnis
Real Madrid
S S N N U
Aleksandar Pavlović
6'
Harry Kane
38'
Luis Díaz
89'
Michael Olise
90'+4'
Arda Güler
1'
Arda Güler
29'
Kylian Mbappé
42'
| Schiedsrichter: S. Vinčić | Halbzeit: 2-3
Tore
1'
Tor
Arda Güler
Tor
Aleksandar Pavlović (Assist: Joshua Kimmich)
6'
29'
Tor
Arda Güler
Tor
Harry Kane (Assist: Dayot Upamecano)
38'
42'
Tor
Kylian Mbappé (Assist: Vinicius Junior)
Tor
Luis Díaz (Assist: Jamal Musiala)
89'
Tor
Michael Olise (Assist: Harry Kane)
90'
+4
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
13
Andriy Lunin
23
F. Mendy
22
Antonio Rüdiger
3
Éder Militão
12
Trent Alexander-Arnold
15
Arda Güler
8
Federico Valverde
5
J. Bellingham
21
Brahim Díaz
7
Vinicius Junior
10
Kylian Mbappé
field field

Reals offizielle Startelf und Kader

Für das Rückspiel ist bei Real Madrid folgende Anfangsformation zu erwarten: Lunin – Alexander-Arnold, Eder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Fede Valverde, Bellingham, Camavinga, Arda Güler – Mbappé, Vinicius Junior. Arbeloa setzt damit auf eine offensiv ausgerichtete Elf mit viel Tempo und individueller Qualität in der Spitze.

Offizielle Startelf von Real Madrid:
13. Lunin
12. Trent
3. Militão
22. Rüdiger
23. F. Mendy
21. Brahim
5. Bellingham
8. Valverde
15. Arda Güler
7. Vini Jr.
10. Mbappé.

In dieser Bildmontage werden Álvaro Arbeloa, Cheftrainer von Real Madrid (l.), und Vincent Kompany, Cheftrainer des FC Bayern München, gegenübergestellt. Die beiden Klubs treffen in den Viertelfinals der UEFA Champions League 2025/26 aufeinander. Getty Images
In dieser Bildmontage werden Álvaro Arbeloa, Cheftrainer von Real Madrid (l.), und Vincent Kompany, Cheftrainer des FC Bayern München, gegenübergestellt. Die beiden Klubs treffen in den Viertelfinals der UEFA Champions League 2025/26 aufeinander. Getty Images

Auf der Bank nehmen Fran, Navarro, Alaba, Carreras, Carvajal, Fran Garcia, Huijsen, Dani Ceballos, Pitarch, Brahim Diaz, Gonzalo und Mastantuono Platz. Als fehlende Spieler sind Asencio (Infekt), Courtois (Oberschenkelverletzung), Rodrygo (Kreuzbandriss) und Tchouameni (Gelbsperre) gemeldet.

Warnstufe bei den Gelben Karten

Auch bei den Königlichen bleibt die Lage mit Blick auf mögliche Sperren angespannt. Sollten die Madrilenen den Einzug ins Halbfinale schaffen, wären Kylian Mbappé (27), Vinícius Júnior (25), Jude Bellingham (22), Dean Huijsen (21) und Álvaro Carreras (23) bei ihrer nächsten Gelben Karte für das mögliche Halbfinal-Hinspiel gesperrt. Aurélien Tchouaméni muss seine Sperre bereits heute Abend im Viertelfinal-Rückspiel absitzen.

 

Spieler Alter Status
Kylian Mbappé 27 Sperre bei nächster Gelben Karte
Vinícius Juníor 25 Sperre bei nächster Gelben Karte
Jude Bellingham 22 Sperre bei nächster Gelben Karte
Dean Huijsen 21 Sperre bei nächster Gelben Karte
Álvaro Carreras 23 Sperre bei nächster Gelben Karte
Aurélien Tchouaméni 26 Bereits für das Viertelfinal-Rückspiel gesperrt

Liveticker heute FC Bayern gegen Real Madrid 4:3 (6:4)

22:55 Uhr

Bayern im Halbfinale!

Der FC Bayern hat sich zum 22. Mal für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Im umkämpften Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Münchner mit 4:3 (2:3) durch und stehen damit erneut in der Runde der letzten Vier. Dort wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai – das Rückspiel steigt in München.

22:49 Uhr

3:3!

Luiz Diaz mit dem 3:3 kurz vor Ende – Steht Bayern nun im Halbfinale?

22:39 Uhr

Noch 12 Minuten zu spielen!

Es wird hitzig hier, noch 12 Minuten zu spielen! Rüdiger muss aufpassen nach einer Gelben Karte, dass er nicht vom Platz fliegt. Vincent Kompany hat auch schon eine Gelbe kassiert. Ansonsten sind alle gelb verwarnten, die im Halbfinale fehlen würden, bisher verschont geblieben.

22:22 Uhr

60.Spielminute - Musiala für Gnabry

Nun darf Musiala noch eine halbe Stunde ran, Gnabry geht glücklos vom Platz.

21:59 Uhr

Halbzeit - es steht 4:4 nach 2 Spielen

Hier ist noch nichts entschieden! Und bevor es nicht abgepfiffen wird, ist es nicht vorbei. Wir sehen hier nein selten spannendes Fußballspiel!

21:45 Uhr

3:2! Was ist hier los?

Mbappe mit einem schnellen Konter und es steht 3:2!

21:41 Uhr

Harry Kane mir dem 2:2

Wer sonst? Harry Kane macht das 2:2 – und das ist verdient und hat sich angekündigt!

21:32 Uhr

2:1 für Madrid

Der „türkische Messi“ Arda Güler mit dem 2:1 per Freistoß – über die Mauer gezirkelt – Neuer war noch dran, sah aber nicht glücklich aus!

21:10 Uhr

Ausgleich

Ausgleich! 8.Minute – Kimmich mit einer Ecke – Aleksandar Pavlović ist mit dem Kopf da. Das war einfach! Nun ist hier Feuer im Spiel. Vinícius Júnior wird danach verwarnt, geht Kimmich an.

21:05 Uhr

0:1 nach Manuel Neuer Fehlpaß

Kaum angepfiffen, steht es 0:1 ! Manuel Neuer mit einer schlechten Rückgabe, der Ball fällt Arda Güler direkt vor dio Füße, der aus dem Strafraum ins leere Tor schießt – Neuer war zu weit vorne!

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