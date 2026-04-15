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Fußball heute live – Real Madrid Aufstellung & Kader, Gelbsperren gegen den FC Bayern München

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Am Mittwoch, 15. April, steht für Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München viel auf dem Spiel. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel ist der Titelverteidiger zum Sieg gezwungen, während in LaLiga bei sieben verbleibenden Spieltagen der Rückstand auf den FC Barcelona bereits neun Punkte beträgt. Die Königsklasse bleibt damit die letzte realistische Chance auf einen großen Titel.

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Die Spieler von Real Madrid posieren vor dem LaLiga-EA-Sports-Spiel gegen Atletico de Madrid am 22. März 2026 im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid zum Mannschaftsfoto. Florencia Tan Jun / Getty Images
Die Spieler von Real Madrid posieren vor dem LaLiga-EA-Sports-Spiel gegen Atletico de Madrid am 22. März 2026 im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid zum Mannschaftsfoto. Florencia Tan Jun / Getty Images

Chefcoach Alvaro Arbeloa muss die Partie allerdings mit mehreren Ausfällen angehen. Besonders schwer wiegt das Fehlen von Thibaut Courtois, der wegen einer Oberschenkelverletzung schon das Hinspiel verpasst hatte und erneut nicht zur Verfügung steht. Ebenfalls nicht dabei sind Rodrygo, der nach seinem Kreuzbandriss weiter fehlt, sowie Raul Asencio, der kurzfristig wegen des Verdachts auf eine Magen-Darm-Grippe nicht nach München reisen konnte. Zudem sitzt Aurelien Tchouameni eine Sperre ab: Nach seiner dritten Gelben Karte im Hinspiel ist der Mittelfeldspieler für das Rückspiel nicht spielberechtigt.

So läuft das Spiel live bei DAZN

Die Begegnung zwischen Bayern und Real wird live und in voller Länge bei DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20 Uhr mit Laura Wontorra und Experte Michael Ballack, die die Partie einordnen und mit Analysen sowie zusätzlichen Eindrücken begleiten. Anschließend kommentiert Jan Platte das Spielgeschehen. Außerdem ist das Duell auch in der Konferenz zu sehen, dort werden die entscheidenden Szenen in Echtzeit eingeblendet.

Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Arsenal
- -
Sporting CP Lissabon
Vorschau: Doppelchance : FC Arsenal oder Unentschieden
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Bayern München
- -
Real Madrid
Allianz Arena
Vorschau: Doppelchance : FC Bayern München oder Unentschieden
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| Allianz Arena | 15.4.2026-21:00
FC Bayern München
S S S S S
- : -
Real Madrid
S S N N U
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
| Schiedsrichter: S. Vinčić
Vorschau: Doppelchance : Bayern München oder Unentschieden
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
13
Andriy Lunin
23
F. Mendy
22
Antonio Rüdiger
3
Éder Militão
 
Trent Alexander-Arnold
15
Arda Güler
6
Eduardo Camavinga
5
J. Bellingham
8
Federico Valverde
7
Vinicius Junior
10
Kylian Mbappé
field field

Reals voraussichtliche Startelf und Kader

Für das Rückspiel ist bei Real Madrid folgende Anfangsformation zu erwarten: Lunin – Alexander-Arnold, Eder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Fede Valverde, Bellingham, Camavinga, Arda Güler – Mbappé, Vinicius Junior. Arbeloa setzt damit auf eine offensiv ausgerichtete Elf mit viel Tempo und individueller Qualität in der Spitze.

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In dieser Bildmontage werden Álvaro Arbeloa, Cheftrainer von Real Madrid (l.), und Vincent Kompany, Cheftrainer des FC Bayern München, gegenübergestellt. Die beiden Klubs treffen in den Viertelfinals der UEFA Champions League 2025/26 aufeinander. Getty Images
In dieser Bildmontage werden Álvaro Arbeloa, Cheftrainer von Real Madrid (l.), und Vincent Kompany, Cheftrainer des FC Bayern München, gegenübergestellt. Die beiden Klubs treffen in den Viertelfinals der UEFA Champions League 2025/26 aufeinander. Getty Images

Auf der Bank nehmen Fran, Navarro, Alaba, Carreras, Carvajal, Fran Garcia, Huijsen, Dani Ceballos, Pitarch, Brahim Diaz, Gonzalo und Mastantuono Platz. Als fehlende Spieler sind Asencio (Infekt), Courtois (Oberschenkelverletzung), Rodrygo (Kreuzbandriss) und Tchouameni (Gelbsperre) gemeldet.

Warnstufe bei den Gelben Karten

Auch bei den Königlichen bleibt die Lage mit Blick auf mögliche Sperren angespannt. Sollten die Madrilenen den Einzug ins Halbfinale schaffen, wären Kylian Mbappé (27), Vinícius Júnior (25), Jude Bellingham (22), Dean Huijsen (21) und Álvaro Carreras (23) bei ihrer nächsten Gelben Karte für das mögliche Halbfinal-Hinspiel gesperrt. Aurélien Tchouaméni muss seine Sperre bereits heute Abend im Viertelfinal-Rückspiel absitzen.

 

Spieler Alter Status
Kylian Mbappé 27 Sperre bei nächster Gelben Karte
Vinícius Juníor 25 Sperre bei nächster Gelben Karte
Jude Bellingham 22 Sperre bei nächster Gelben Karte
Dean Huijsen 21 Sperre bei nächster Gelben Karte
Álvaro Carreras 23 Sperre bei nächster Gelben Karte
Aurélien Tchouaméni 26 Bereits für das Viertelfinal-Rückspiel gesperrt

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

17:16 Uhr

Anpfiff

Jeder, der Real Madrid kennt, weiß, dass wir hier kein Wunder benötigen. Wir sind bereit zu kämpfen und diese Aufholjagd zu machen. Álvaro Arbeloa (Trainer, Real Madrid)

17:15 Uhr

Stimmen der Trainer

Ich habe in der Allianz Arena als Gegner gespielt und es gespürt: Die Arena kann auch Gegner erdrücken. Und ich wünsche mir, dass morgen keine Fans zum Stadion kommen, die die Karte als neutrale Fans gekauft haben. Man darf vorher Tee mit Honig trinken – und dann die volle Stimme nutzen! Vincent Kompany (Trainer, FC Bayern)

15:32 Uhr

Real Madrid wartet

Nach einer schlechten Nacht mit Feuerwerk vor dem Hotel, muß der Trainer Arbeloa auf einige wichtige Spieler verzichten: Asencio (Infekt), Courtois (Oberschenkelverletzung), Rodrygo (Kreuzbandriss), Tchouameni (Gelbsperre)

10:49 Uhr

Wer zeigt das Spiel im TV?

Heute am Mittwoch, 15.04.2026, steigt in der Allianz Arena das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Anstoß ist um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN – ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Das ZDF zeigt ab 23 Uhr die Ausschnitte der Champions League Viertelfinal-Rückspiele.

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