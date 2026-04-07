Fußball heute: Opta Analyst prognostiziert FC Bayern Sieg heute Abend!

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag im Bernabéu reist Bayern München als leichter Favorit zu Real Madrid. Die Opta-Supercomputer-Prognose weist den Münchnern eine Siegchance von 42,7 Prozent zu, während Real bei 33,2 Prozent liegt; ein Remis kommt auf 24,1 Prozent.

Es ist das traditionsreichste Duell im europäischen Vereinsfußball, und erneut stehen Kylian Mbappé und Harry Kane im Mittelpunkt. Beide Klubs gehören mit ihren vielen Viertelfinal-Teilnahmen ohnehin zur absoluten Königsklasse des Wettbewerbs – und treffen nun schon zum 29. Mal in einem Europapokalspiel aufeinander, das 26. Mal in der K.-o.-Phase.

Real und Bayern wieder im ganz großen Rampenlicht

Álvaro Arbeloa kann mit Real Madrid in dieser Saison einen besonderen Meilenstein setzen. Sein Team fegte im Achtelfinale Manchester City mit 5:1 nach Hin- und Rückspiel aus dem Wettbewerb und hat unter seiner Führung in allen vier K.-o.-Partien der laufenden Saison gewonnen.

Champions League Real Madrid - - FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N - : - FC Bayern München S U S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 13 Andriy Lunin 18 Álvaro Fernández 24 D. Huijsen 22 Antonio Rüdiger 12 Trent Alexander-Arnold 45 Thiago Pitarch 14 Aurélien Tchouaméni 8 Federico Valverde 15 Arda Güler 10 Kylian Mbappé 7 Vinicius Junior 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 6 Joshua Kimmich 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Mit einem weiteren Erfolg könnte der Spanier erst der dritte Trainer werden, der seine ersten fünf K.-o.-Spiele in der Champions League gewinnt. Vor ihm gelang das nur Hansi Flick mit Bayern in der Saison 2019/20 sowie Luis Enrique 2014/15 mit Barcelona – beide holten anschließend den Titel.

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Real geht allerdings mit einem Rückschlag in das Duell: Am Wochenende verlor Madrid mit 1:2 in Mallorca und liegt in der Liga nun sieben Punkte hinter Barcelona. Verletzungsbedingt fehlen weiterhin Thibaut Courtois wegen einer Adduktorenverletzung, außerdem Dani Ceballos und Ferland Mendy; Rodrygo ist langfristig außen vor.

Bayern wiederum kommt nach dem dramatischen 3:2 gegen Freiburg am Samstag mit einem Last-Minute-Erfolg im Rücken an. Harry Kane fehlte dabei, doch es besteht Zuversicht, dass der englische Kapitän rechtzeitig fit wird.

Kategorie Real Madrid FC Bayern München Trainer Álvaro Arbeloa Vincent Kompany Siegwahrscheinlichkeit (Hinspiel) 33,2 % 42,7 % (Unentschieden: 24,1 %) Chance aufs Halbfinale 35,5 % 64,5 % Chance auf den Titelgewinn 8,3 % 20,9 % Viertelfinal-Teilnahmen (CL/Europapokal) 22 (17x weitergekommen) 24 (10x ausgeschieden) Allgemeine Siegquote (CL/Europapokal) 60,23 % (309 Siege aus 513 Spielen) 60,19 % (248 Siege aus 412 Spielen) Direkter Vergleich (Head-to-Head) Ungeschlagen in den letzten 9 Duellen (7 Siege, 2 Remis) Seit 9 Spielen sieglos gegen Real Madrid Schlüsselspieler / Toptorjäger Kylian Mbappé (13 Tore in 9 Spielen; trifft alle 56 Min.) Harry Kane (2 Saisons in Folge 10+ Tore) Verletzte / Ausfälle Courtois, Ceballos, Mendy, Rodrygo Keine sicheren Ausfälle (Einsatz von Kane gilt als wahrscheinlich)

Zahlen sprechen für ein Spektakel

Die Münchner treten mit beeindruckenden Offensivwerten an. Nur in den Spielzeiten 2019/20 mit 3,9 und 1972/73 mit 3,7 Toren pro Partie erzielten sie im Europapokal noch mehr Treffer im Schnitt als in dieser Champions-League-Kampagne mit 3,2. Unter Vincent Kompany kommt Bayern in dieser Saison bereits auf 32 Tore in zehn Spielen; in seiner ersten Saison 2024/25 waren es 31 Treffer in 14 Partien.

Auch die Historie auf diesem Niveau ist gewaltig: Real Madrid und Bayern München standen häufiger im Viertelfinale der Champions League als jeder andere Klub – Madrid zum 22. Mal, Bayern zum 24. Mal. Die Königlichen erreichten anschließend 17-mal das Halbfinale, während die Münchner an genau dieser Hürde öfter scheiterten als jeder andere Verein: zehn Ausscheiden im Viertelfinale.

Dazu passen die Gesamtstatistiken: Madrid führt mit 309 Siegen die ewige Europapokal-Bilanz an, Bayern folgt mit 248 Erfolgen. Unter den Teams mit mindestens 50 Spielen weisen die beiden auch die besten Siegquoten auf – Real mit 60,23 Prozent (309 aus 513), Bayern mit 60,19 Prozent (248 aus 412).

Die individuellen Leistungsdaten unterstreichen die Brisanz ebenfalls. Mbappé erzielt in dieser Champions-League-Saison für Madrid im Schnitt ein Tor alle 56 Minuten und hat in neun Spielen bereits 13 Treffer erzielt. Bei Spielern mit mindestens zehn Toren in einer einzigen Ausgabe des Wettbewerbs war nur Erling Haaland 2019/20 noch effizienter (55 Minuten pro Tor).

Kane hat derweil als einziger englischer Spieler in zwei aufeinanderfolgenden Europapokal- oder Champions-League-Spielzeiten zweistellig getroffen: 2024/25 waren es 11 Tore, 2025/26 bislang 10. Seit seinem Wechsel nach München kommt er in 34 Champions-League-Partien auf 29 Treffer – mehr als jeder andere Spieler in diesem Zeitraum für Bayern.

Direkter Vergleich und Prognose

Auch wenn die jüngste Bilanz überraschend klar zugunsten der Spanier ausfällt, ist Bayern in diesem Duell nicht chancenlos. Die Münchner sind seit neun Spielen gegen Real ohne Sieg, holten dabei zwei Unentschieden und kassierten sieben Niederlagen.

Eine längere Serie ohne Erfolg gegen denselben Gegner gab es bei Bayern zuletzt nur zwischen 1988 und 1993 gegen Werder Bremen, als der Klub zwölf Partien lang nicht gewann. Gleichzeitig ist dieses Duell der meistgespielte Vergleich in der Geschichte großer europäischer Wettbewerbe: Alle 28 bisherigen Begegnungen fanden im Europapokal statt, 26 davon in der K.-o.-Phase.

Im Blick auf den Wettbewerb insgesamt sieht die Opta-Simulation Bayern mit 64,5 Prozent als wahrscheinlicheren Halbfinalisten und mit 20,9 Prozent als Titelkandidaten – nur Arsenal wird noch besser eingeschätzt. Real Madrid, das City trotz aller Prognosen ausgeschaltet hat, erhält 35,5 Prozent für den Sprung unter die letzten vier, aber nur 8,3 Prozent für den ganz großen Wurf.

Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé

Chefcoach: Álvaro Arbeloa

Bayern München: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanišić, Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane

Chefcoach: Vincent Kompany

Opta Power Rankings

Die Opta Power Rankings sind ein globales Team-Ranking-System. Sie vergeben einen Fähigkeitswert an mehr als 15.000 nationale Fußballmannschaften; die Skala reicht dabei von null als dem schlechtesten Team der Welt bis 100 als dem besten.

Vor dem Anpfiff in Spanien am Dienstagabend folgt die Opta-Power-Ranking-Einstufung beider Teams.