Fußball heute Olympia ** Kruse Heiratsantrag ** Deutschland siegt gegen Saudi Arabien

Am Donnerstag startete die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer in das olympische Fußballturnier mit einer 2:4 Niederlage gegen Brasilien. Chancenlos war das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz am Anfang, schnell stand es 3:0 für Brasilien. Doch die Aufholjagd begann: Nach 83 Minuten stand es nur noch 2:3. Doch es reichte nicht, die Hoffnungen lagen gestern im 2.Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien, welches um 13:30 Uhr angepfiffen wurde und in einem knappen Spiel mit 3:2 gewonnen wurde! Deutschland kann weiterhin ins Viertelfinale kommen. Neben der roten Karte von Amos Pieper kam allerdings das Highlight danach: Max Kruse machte seiner Freundin vor laufender Kamera einen Heiratsantrag.



Fußball heute: 3:2 Deutschland gegen Saudi Arabien

Für einen denkwürdigen TV-Moment sorgte Max Kruse nach dem 3:2 Sieg gegen Saudi-Arabien. Vor laufender Kamera zog er sein Trikot aus und es blitzte per T-Shirt ein Heiratsantrag an seine Freundin hervor. In Kurdisch, der Muttersprache seiner Freundin, stand eine Liebesbotschaft an seiner Freundin. Er wollte dies nach einem Tor während des Spiels machen, aber kam nicht zum Torerfolg.

Auch beim 2.Spiel der deutschen Olympiaauswahl wuchsen während des Spiels Trainer Stefan Kuntz graue Haare. Man hatte viel Mühe einer Blamage aus dem weg zu gehen, auch wenn am Ende ein 3:2 im Spielplan stand. Abwehr wackelig, die nötige Frische fehlte und auch noch ein Platzverweis und Spiel in Unterzahl für mehr als eine halbe Stunde. Der Augsburger Felix Uduokhai sorgte per Kopf in der 75.Minute für den Siegtreffer – er bewahrte das Team vor der vorzeitigen Ausscheiden. Am Mittwoch steht das Vorrundenfinale gegen die Elfenbeinküste morgens um 10 Uhr deutscher Zeit an.

„Das Positive ist, dass die Mannschaft das letzte Korn hergibt, bevor sie aufgibt. Wären noch mehr Spieler ausgefallen, wären wir gerüstet gewesen. Auch im dritten Spiel werde ich nicht alle Auswechslungen nutzen können.“ Gegen Saudi-Arabien musste Marco Richter am Schluss angeschlagen auf den Rasen, Torhüter Svend Brodersen machte sich für einen Einsatz als Feldspieler warm.“ Stefan Kuntz, Trainer der deutschen Olympia Fußballmannschaft auf DFB.de

Update zu Fußball Olympia 2021 Die Aufstellung ist da! Trainer Stefan Kuntz nimmt im zweiten Gruppenspiel der Olympischen Spiele drei Änderungen im Vergleich zum Auftakt gegen Brasilien vor. Eduard Löwen, Cedric Teuchert und Ragnar Ache spielen gegen Saudi-Arabien (ab 13.30 Uhr, live in der ARD und bei Eurosport) von Beginn an. Anton Stach und Marco Richter sitzen zunächst auf der Bank, Mannschaftskapitän Maximilian Arnold ist Gelb-Rot gesperrt. Für ihn trägt Max Kruse die Spielführerbinde. Update 12:00 Uhr – 🇧🇷 Brasilien und die 🇨🇮 Elfenbeinküste trennen sich in der deutschen Gruppe mit 0:0! Das bedeutet: Deutschland hat bei einem heutigem Sieg gute Chancen auf ein Weiterkommen! Die deutsche Startelf: Müller – Henrichs, Raum, Uduokhai, Pieper, Ache, Teuchert, Kruse (C), Amiri, Maier, Löwen.

Heiratsantrag von Max Kruse

„Es war ein ganz anderes Spiel als gegen Brasilien. Man hat gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Es hat immer noch nicht alles funktioniert, aber die wichtigste deutsche Eigenschaft hat gestimmt, die Leidenschaft war da. Wir haben gekämpft bis zum Umfallen, einige waren wirklich kurz davor. Jeder hat alles gegeben, das war ein Willenssieg.“ Max Kruse

Im Anschluss an das Interview in der ARD ging Max Kruse vor laufender Kamera auf die Knie und machte seiner zu Hause weilenden Freundin einen Heiratsantrag: „Eigentlich wollte ich warten, bis ich ein Tor schieße, aber wer weiß, ob das passiert. Von daher habe ich eine Message an meine Freundin zu Hause: Wir sind jetzt fast ein Jahr zusammen. Ich bin zwar nicht bei dir, aber obligatorisch hole ich den Ring raus. Ich liebe dich und frage dich hiermit, ob du meine Frau werden willst.“ Laut Sportschau.de nahm seine Freundin den Antrag an.

Tabellen & spielplan Fußball Olympia 2021 Tabelle der deutschen Gruppe # Land Sp Tore Diff Pkt. 1 🇧🇷 Brasilien 2 4:2 +2 4 2 🇨🇮 Elfenbeinküste 2 2:1 +1 4 3 🇩🇪 Deutschland 2 5:6 -1 3 4 🇸🇦 Saudi-Arabien 2 3:5 -2 0 Spielplan der deutschen Gruppe Donnerstag, 22.Juli Brasilien – Deutschland 4:2 (3:0) Elfenbeinküste – Saudi-Arabien 2:1 (1:1) Sonntag, 25. Juli Brasilien – Elfenbeinküste 0:0 Deutschland- Saudi-Arabien 2:3 (1:2) Mittwoch, 28.Juli Deutschland – Elfenbeinküste (10 Uhr) Saudi-Arabien – Brasilien (10 Uhr)

Der Olympia Spielplan

Die ARD zeigt heute live oder im Web-Livestream alle acht Fußballspiele des olympischen Fußballturniers, darunter auch das Spiel der Deutschen gegen Saudi Arabien. Um 10 Uhr bereits geht es los in der Gruppe A mit Frankreich gegen Südafrika und Japan gegen Mexiko. Auch alle anderen Gruppen spielen jeweils um 10 Uhr und 13:30 Uhr an vier Spielorten.

Olympia im TV & ARD Livestream: ARD live heute

Auf Sportschau.de gibt es den Livestream der Fußballspiele, auch Europsport übeträgt Olympia rund um die Uhr. In der ARD ist heute Nacht von 01:05 bis abends um 17 Uhr Olympia zu sehen. Jessy Wellmer moderirt das Geschehen zwischen den Schaltungen der einzelnen Sportarten heute. Claudia Neumann wird heute das Fußballspiel der Deutschen moderieren ab 13:30 Uhr.