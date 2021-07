Fußball heute Olympia * 3:2 * Deutschland gegen Saudi Arabien im Olympischen Fußballturnier ** ARD live * Livestream Sportschau.de

Am Donnerstag startete die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer in das olympische Fußballturnier mit einer 2:4 Niederlage gegen Brasilien. Chancenlos war das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz am Anfang, schnell stand es 3:0 für Brasilien. Doch die Aufholjagd begann: Nach 83 Minuten stand es nur noch 2:3. Doch es reichte nicht, die Hoffnungen liegen heute im 2.Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien, welches um 13:30 Uhr angepfiffen wird und in der ARD läuft. Heute also der 2.Spieltag ab 10 Uhr.

Fußball heute: Deutschland gegen Saudi Arabien

Die Enttäuschung nach dem 2:4 Auftaktspiel war groß, die Defizite zu erkennen, Brasilien war die bessere Mannschaft und zeigte Deutschland die Grenzen auf. Ein lupenreiner Hattrick geland dem Brasilianer Richarlison vom FC Everton mit seinen Toren in den Spielminuten 8, 22 und 30. Erst Amiri in der 57. und Ache in der 83.Minute erzielten die Anschlußtore. Davor flog Maximilian Arnold wegen Foulspiel vom Platz – eine harte Entscheidung. Deutschland in Unterzahl, kam besser ins Spiel, doch Paulinho machte in der Nachspielzeit alles klar.

Die Hoffnungen liegen also heute im Spiel gegen Saudi Arabien, die im Auftaktspiel mit 1:2 gegen die Elfenbeinküste verloren. Beide Teams müssen also heute gewinnen, möchten Sie sich Hoffnungen auf das Olympische Viertelfinale machen. Gewinnt Brasilien, so wären diese weiter in der k.o. Phase und Deutschland hätte es selbst in der Hand nun mit 2 Siegen weiter zu kommen als Gruppenzweiter. Doch dazu muss heute ein Sieg her, der Ausfall des Routiniers von Maximilian Arnold muss allerdings kompensiert werden. Auch weitere drei Gelbe Karten könnten zum Problem werden heute – nach der 2.Karte ist man für das 3.Spiel gesperrt – Stefan Kuntz könnten somit die Spieler ausgehen.

Update zu Fußball Olympia 2021 Update 15:00 Uhr -Der Augsburger Uduokhai per Kopf zum 3:2! Update 14:55 Uhr – 2.Rote Karte für Deutschland in diesem Spiel! Amos Pieper zieht die Notbremse und kassiert Rot. Das ist bitter. Update 14:45 Uhr – Schon wieder Ausgleich durch Al-Najei – 2:2 steht es nun! Update 14:15 Uhr – Ragnar Ache bringt Deutschland wieder in Führung – 2:1! Halbzeit! Update 14:00 Uhr – Ausgleich durch Al-Najei. Müller kann den Ball zwar parieren, lässt aber nur abklatschen, Al-Najei staubt ab. Update 13:40 Uhr – Amiri mit dem 1:0 für Deutschland! So kann es weitergehen! Update 12:30 Uhr – Die Aufstellung ist da! Trainer Stefan Kuntz nimmt im zweiten Gruppenspiel der Olympischen Spiele drei Änderungen im Vergleich zum Auftakt gegen Brasilien vor. Eduard Löwen, Cedric Teuchert und Ragnar Ache spielen gegen Saudi-Arabien (ab 13.30 Uhr, live in der ARD und bei Eurosport) von Beginn an. Anton Stach und Marco Richter sitzen zunächst auf der Bank, Mannschaftskapitän Maximilian Arnold ist Gelb-Rot gesperrt. Für ihn trägt Max Kruse die Spielführerbinde. Müller – Henrichs, Raum, Uduokhai, Pieper, Ache, Teuchert, Kruse (C), Amiri, Maier, Löwen. Update 12:00 Uhr – 🇧🇷 Brasilien und die 🇨🇮 Elfenbeinküste trennen sich in der deutschen Gruppe mit 0:0! Das bedeutet: Deutschland hat bei einem heutigem Sieg gute Chancen auf ein Weiterkommen! Die deutsche Startelf: Müller – Henrichs, Raum, Uduokhai, Pieper, Ache, Teuchert, Kruse (C), Amiri, Maier, Löwen. „Heute Morgen haben wir die erste Halbzeit analysiert. Nicht umsonst haben häufig südamerikanische oder afrikanische Nationen Olympia-Medaillen gewonnen. Dort gibt es U23-Mannschaften, die es bei uns nicht gibt. Zudem läuft derzeit die Saison der brasilianischen Liga. Demnach stehen die Spieler voll im Saft. Unsere Akteure sind dagegen mitten in der Vorbereitung, waren noch nicht einhundertprozentig spritzig und explosiv. Damit kann man Fehler im technischen und koordinativen Bereich erklären. Wir haben uns mehr über das taktische Verhalten geärgert. Wir haben der Mannschaft Vorgaben an die Hand gegeben, die insbesondere im Spielaufbau nicht befolgt wurden. Positionen waren nicht besetzt, sodass wir es uns gegenseitig schwer gemacht haben. Brasilien hat das ausgenutzt und extrem gute Bälle in die Schnittstellen gespielt. Wir hatten Glück, dass es zur Pause nur 0:3 stand.“ Stefan Kuntz, Trainer der deutschen Olympia Fußballmannschaft auf DFB.de

Tabellen & spielplan Fußball Olympia 2021 Tabelle der deutschen Gruppe # Land Sp Tore Diff Pkt. 1 🇧🇷 Brasilien 2 4:2 +2 4 2 🇨🇮 Elfenbeinküste 2 2:1 +1 4 3 🇸🇦 Saudi-Arabien 1 1:2 -1 0 4 🇩🇪 Deutschland 1 2:4 -2 0 Spielplan der deutschen Gruppe Donnerstag, 22.Juli Brasilien – Deutschland 4:2 Elfenbeinküste – Saudi-Arabien 2:1 Sonntag, 25. Juli Brasilien – Elfenbeinküste (10 Uhr) Deutschland- Saudi-Arabien (13:30 Uhr) Mittwoch, 28.Juli Deutschland – Elfenbeinküste (10 Uhr) Saudi-Arabien – Brasilien (10 Uhr)

Die Aufstellung heute – so könnte Deutschland heute bei Olympia spielen:

Nur noch 14 Feldspieler stehen zur Verfügung. Die Kapitänsbinde wird für Arnold der erfahrene Max Kruse tragen.

Müller – Henrichs, Raum, Uduokhai, Pieper, Ache, Teuchert, Kruse (C), Amiri, Maier, Löwen.

„Wir wollen immer noch die Goldmedaille gewinnen. Das ist nach wie vor unser Ziel, welches wir nach dem schlechten Start gegen Brasilien nicht korrigieren. Aber der Einzug ins Olympische Dorf ist definitiv das erste Zwischenziel.“ Felix Uduokhai vom FC Augsburg über die Zielsetzung nach der Auftaktniederlage

„Wir hatten Glück, dass es nur 0:3 zur Halbzeit stand.“ Stefan Kuntz nach der Auftaktniederlage

Der Olympia Spielplan heute

Die ARD zeigt heute live oder im Web-Livestream alle acht Fußballspiele des olympischen Fußballturniers, darunter auch das Spiel der Deutschen gegen Saudi Arabien. Um 10 Uhr bereits geht es los in der Gruppe A mit Frankreich gegen Südafrika und Japan gegen Mexiko. Auch alle anderen Gruppen spielen jeweils um 10 Uhr und 13:30 Uhr an vier Spielorten.

Olympia im TV & ARD Livestream: ARD live heute

Auf Sportschau.de gibt es den Livestream der Fußballspiele, auch Europsport übeträgt Olympia rund um die Uhr. In der ARD ist heute Nacht von 01:05 bis abends um 17 Uhr Olympia zu sehen. Jessy Wellmer moderirt das Geschehen zwischen den Schaltungen der einzelnen Sportarten heute. Claudia Neumann wird heute das Fußballspiel der Deutschen moderieren ab 13:30 Uhr.