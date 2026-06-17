Fußball heute WM Spiel: 0:0 Vorschau & Aufstellungen Österreich – Jordanien + TV-Übertragung

Die Nationalmannschaft von Österreich startet morgen am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 06:00 Uhr deutscher Zeit in seine WM-Premiere gegen Jordanien. Gespielt wird im Levi’s Stadium, übertragen wird die Partie in Deutschland live bei ZDF und MagentaTV. In Gruppe J trifft der ÖFB beim ersten Spieltag der Gruppenphase außerdem noch auf Argentinien und Algerien. Für Ralf Rangnick ist das Turnier zugleich eine persönliche Premiere als WM-Chefcoach, nachdem er seinen Vertrag als Nationaltrainer pünktlich vor dem Auftakt verlängert hat.

Weltmeisterschaften Österreich - - Jordanien

Rangnick vor seiner ersten Weltmeisterschaft

Selbst für den erfahrenen Fußballlehrer ist die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada Neuland. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Rangnick, der die WM als besondere Gelegenheit sieht und die besondere Atmosphäre bewusst aufnehmen möchte. „Ich möchte es auch ein Stück weit genießen und innerlich feiern können“, erklärte der 67-Jährige vor dem Duell mit Jordanien am Mittwoch um 6.00 Uhr MESZ, das ZDF und MagentaTV übertragen.

Der Deutsche hatte Österreich nach 28 Jahren ohne WM-Endrunde zurück auf die große Bühne geführt. Für seine Spieler ist es ebenfalls die erste Weltmeisterschaft, auch wenn Rangnick mit einem Schmunzeln anmerkte, dass es bei ihm nicht am Alter liege. „Es ist für mich die erste Chance überhaupt bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, vielleicht auch die letzte, das weiß man nie“, sagte er. Die Endrunde in den drei Gastgeberländern bezeichnete er als „etwas Einzigartiges“.

Zum Start bleibt der Chefcoach an Bord. Rangnick verlängerte seinen Vertrag als Nationaltrainer Österreichs und sprach von „einer Herzensangelegenheit“. Auch im Team kommt das gut an. „Ich habe niemanden gesehen, der jetzt ein schmerzverzerrtes Gesicht gezogen hätte“, betonte der 67-Jährige.

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Aufstellungen heute Abend Österreich gegen Jordanien

Österreich Voraussichtliche Aufstellung

A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Kalajdzic, Sabitzer – Arnautovic

Reservebank Pentz, Wiegele, Affengruber, Friedl, Lienhart, Mwene, Prass, Svoboda, Chukwuemeka, Grillitsch, Ljubicic, Schöpf, Wanner, Wimmer, Gregoritsch

Voraussichtliche Aufstellung Jordanien

Abulaila – Haddad, Al-Rosan, Al-Arab, Obaid, Abu Taha – Al-Taamari, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Al-Dawoud – Olwan

Österreich, Jordanien und der Blick auf Gruppe J

Vor dem Anpfiff im Levi’s Stadium hat sich Österreich mit einem eingespielten Kader auf den Auftakt vorbereitet. Im Team stehen mehrere gestandene Profis aus starken Ligen, die mit internationaler Erfahrung die Rolle der Führungsspieler übernehmen. Rangnick setzte in den vergangenen Monaten auf eine kompakte Defensive und flexible Lösungen im Angriff, getragen von Akteuren mit viel Klubpraxis auf hohem Niveau.

Jordanien geht als WM-Debütant mit viel Euphorie in das Turnier. Die Mannschaft vertraut auf geschlossenen Einsatz und gewachsene Abläufe aus dem regionalen Wettbewerb. Für Beobachter wird vor allem spannend sein, wie die Offensivkräfte Jordaniens gegen die robuste österreichische Abwehr zurechtkommen. Unsere Gruppenübersicht zur WM 2026 ordnet zudem alle vier Teams in Gruppe J ein und zeigt die weiteren Duelle der nächsten Tage.

Erste direkte Begegnung mit zusätzlicher Brisanz

Ein historischer Vergleich liegt für dieses Spiel nicht vor. Österreich und Jordanien treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander, sodass beide Nationen ein neues Kapitel ihrer Fußballgeschichte schreiben. Für die beiden Bundestrainer fehlen damit direkte Erfahrungswerte aus früheren Duellen.

Rangnick unterschätzt die Aufgabe dennoch keineswegs. Nach den jüngsten Überraschungen im Turnierverlauf stellte er klar, dass im ÖFB-Lager niemand an einen Selbstläufer glaubt. „Insofern gibt es niemanden bei uns, der das Spiel auf die leichte Schulter nimmt oder glaubt, dass wir das im Vorbeigehen gewinnen können“, sagte er mit Blick auf den WM-Neuling. Österreich treffe auf einen „richtig starken, unangenehmen Gegner“.

Die brennendsten Fragen zur Begegnung

Wer ist der Favorit bei Österreich gegen Jordanien?

Österreich geht als Favorit in die Partie, gestützt durch eine international erfahrene Mannschaft und eine defensive Grundordnung, die schwer zu knacken ist. Jordanien kann als Außenseiter überraschen, doch auf dem Papier haben die Österreicher die besseren Chancen.

Wo lassen sich für Österreich gegen Jordanien die stärksten Quoten finden?

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Wann startet Österreich gegen Jordanien und auf welchem Weg läuft die Übertragung?

Die Begegnung beginnt am Mittwoch, 17. Juni 2026 um 06:00 (deutscher Zeit) im Levi’s Stadium. In Deutschland läuft das Spiel im Free-TV bei ZDF und zusätzlich bei MagentaTV. Alle Partien der Weltmeisterschaft sind zudem bei Tipico live verfügbar.

