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Fußball heute: Niederlagen für Barcelona & Liverpool in der Champions League: Flick und Wirtz vor dem Aus

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Für Florian Wirtz und Hansi Flick wird es im Viertelfinale der Champions League eng: Der Nationalspieler verlor mit dem FC Liverpool das Hinspiel beim Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit 0:2, Flicks FC Barcelona unterlag Atlético Madrid im eigenen Stadion ebenfalls mit 0:2. Beide Mannschaften brauchen am kommenden Dienstag um 21.00 Uhr eine große Aufholjagd, um das Aus noch abzuwenden.

Julian Álvarez von Atletico de Madrid jubelt mit Teamkollege Antoine Griezmann über seinen Treffer zur Führung im Hinspiel des UEFA Champions-League-Viertelfinales 2025/26 zwischen dem FC Barcelona und Atletico de Madrid am 8. April 2026 im Camp Nou in Barcelona. Eric Alonso / Getty Images
Julian Álvarez von Atletico de Madrid jubelt mit Teamkollege Antoine Griezmann über seinen Treffer zur Führung im Hinspiel des UEFA Champions-League-Viertelfinales 2025/26 zwischen dem FC Barcelona und Atletico de Madrid am 8. April 2026 im Camp Nou in Barcelona. Eric Alonso / Getty Images

PSG bestraft Liverpool, Wirtz bleibt blass

Champions League
8.4.2026
- 21:00
Paris Saint Germain (PSG)
2.27
xG
0.18
2 0
FC Liverpool
Champions League
8.4.2026
- 21:00
FC Barcelona
1.09
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0.45
0 2
Atlético Madrid

In Paris brachte ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué die Gastgeber bereits in der 11. Minute auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel legte Chwitscha Kwarazchelia in der 65. Minute nach. Liverpool geriet damit früh unter Druck, kam trotz einer defensiven Fünferkette von Teammanager Arne Slot nicht richtig ins Spiel und fand offensiv kaum Lösungen. Wirtz konnte wie die gesamte Liverpool-Offensive keine Akzente setzen.

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Es hätte für die Reds sogar noch deutlicher werden können, doch Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez nahm in der 72. Minute nach Ansicht der Videobilder einen Foulelfmeter für das Team von Luis Enrique zurück. Der Druck auf den ohnehin in der Kritik stehenden Slot dürfte damit weiter steigen, zumal Liverpool zuletzt im FA Cup mit 0:4 bei Manchester City untergegangen war.

Schon in der vergangenen Saison war für den englischen Spitzenklub in der Champions League gegen Paris Endstation gewesen: Liverpool gewann zwar das Auswärtsspiel in Frankreich mit 1:0, verlor danach an der Anfield Road mit 0:1 und schied im Elfmeterschießen mit 1:4 aus. PSG stürmte später im Finale in München zum ersten Titelgewinn.

Désiré Doué von Paris Saint-Germain bejubelt sein Tor zur Führung im Hinspiel des UEFA Champions-League-Viertelfinales 2025/26 gegen den FC Liverpool am 8. April 2026 im Parc des Princes in Paris. Franco Arland / Getty Images
Désiré Doué von Paris Saint-Germain bejubelt sein Tor zur Führung im Hinspiel des UEFA Champions-League-Viertelfinales 2025/26 gegen den FC Liverpool am 8. April 2026 im Parc des Princes in Paris. Franco Arland / Getty Images

Barça in Unterzahl ohne Antwort

Barcelona begann vor den eigenen Fans stark und erspielte sich vor allem über Lamine Yamal und Marcus Rashford mehrere Möglichkeiten. Effektiver präsentierte sich jedoch Atlético. Nach einem Pass von Julián Álvarez auf Giuliano Simeone brachte Pau Cubarsí den Angreifer zu Fall. Schiedsrichter Istvan Kovacs zeigte zunächst Gelb, nahm die Entscheidung nach dem Blick auf die Videobilder zurück und stellte den Innenverteidiger unmittelbar vor der Pause wegen einer Notbremse vom Platz.

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Den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze verwertete Álvarez in der 45. Minute sehenswert zur Führung. Barcelona stemmte sich trotz Unterzahl gegen die Niederlage und war nach dem Wiederanpfiff zunächst sogar überlegen: Marcus Rashford vergab direkt nach der Pause die große Ausgleichschance in der 50. Minute, ehe Juan Musso einen wuchtigen Freistoß des Engländers in der 52. Minute entschärfte. Auf der anderen Seite machte der frühere Leipziger Alexander Sörloth in der 70. Minute mit dem ersten Atlético-Abschluss im zweiten Durchgang alles klar.

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