Fußball heute News: VFB Trainer Hoeneß zur Aufstellung VfB gegen Celtic

Nach dem starken 4:1-Hinspielerfolg in Glasgow richtet sich der Blick in Stuttgart auf das Playoff-Rückspiel und den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Europa League. Cheftrainer Sebastian Hoeneß fordert ein konsequentes Auftreten von Beginn an und schließt Belastungssteuerung zugunsten des Wettbewerbs aus. Zwei Offensivspieler stechen statistisch hervor: Bilal El Khannouss und Deniz Undav. Personell gibt es Licht und Schatten: Jeff Chabot fehlt gesperrt, Angelo Stiller steht wieder zur Verfügung. RTL zeigt das Spiel ab 18:45 Uhr heute Abend.

Ausgangslage vor dem Playoff-Rückspiel

Der VfB reist mit dem komfortablen 4:1 aus dem Hinspiel im Rücken in die MHP Arena und will am Donnerstagabend ab 18.45 Uhr bei RTL sowie im VfB Radio und im VfB Liveticker das Ticket für das Achtelfinale buchen. Hoeneß macht klar, dass das Team das Rückspiel ernst nimmt: Ein Sieg wäre der sicherste Weg, die nächste Runde zu erreichen. Trotz des Vorsprungs mahnt der Trainer zur Aufmerksamkeit; unnötige Risiken will er nicht eingehen, sondern auf Konstanz und Kontrolle im Spielaufbau setzen.

Aufstellungen heute Abend

coming soon

Ein Personalthema bestimmt die Aufstellungsplanung: Jeff Chabot fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte im Wettbewerb und muss daher im Rückspiel pausieren. Positiv meldet der Klub, dass Angelo Stiller seine Beschwerden aus dem Bundesliga-Spiel in Heidenheim auskuriert hat und beim Abschlusstraining voll mitwirkte. Ebenfalls wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind Dan-Axel Zagadou und Justin Diehl; Lazar Jovanovic absolviert weiterhin Rehatraining und steht noch nicht zur Verfügung.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Taktik, Belastungssteuerung und Hoeneß’ Vorgaben

„Es wird darum gehen, die volle Leistungsbereitschaft abzurufen und in unserem Stadion von der ersten Minute an konsequent zu agieren“, sagte Hoeneß in der Pressekonferenz und bestätigte damit eine klare Marschroute: aktives Pressing, sichere Ballzirkulation und gezielte Angriffe. Zur Diskussion um Rotation und Belastungssteuerung erklärte der 43-Jährige: „Die beste Regeneration sind Siege“ — damit signalisiert er, dass der Fokus auch in der Europa League auf Erfolg liegt und keine großen personellen Kompromisse geplant sind.

Offensive Formwerte: El Khannouss und Undav hervorstechend

Die Europa-League-Bilanz des VfB reflektiert die aktuelle offensive Stärke. Bilal El Khannouss steht bei fünf Toren und ist damit der erste Stuttgarter mit so vielen Treffern in einem europäischen Wettbewerb seit Mario Gomez (2008/09). Nur Igor Jesus (Nottingham Forest) und Petar Stanic (Ludogorets Razgrad) haben im laufenden Wettbewerb mehr Tore erzielt. Gleichzeitig führt Deniz Undav die Vorlagenliste der UEFA Europa League an und hat bereits sechs Torvorbereitungen auf dem Konto — ein Indikator für seine Bedeutung als Spielgestalter und Vorbereiter im Offensivspiel.

Besucherinfos und Kulisse in der MHP Arena

Die MHP Arena ist für das Playoff-Rückspiel gegen Celtic FC ausverkauft. Der Verein empfiehlt eine frühe Anreise und einen pünktlichen Arenazutritt, um die fanstarke Kulisse von Beginn an zu gewährleisten. Maximilian Mittelstädt äußerte sich in der Presserunde zur Ausgangslage, zu Teamkollege Ramon Hendriks sowie zu seinen Qualitäten als Elfmeterschütze und unterstrich damit die hohe Konzentration innerhalb der Mannschaft vor dem Spiel.

Liveticker ab 18:45 Uhr