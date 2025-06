Fußball heute: Nations-League-Halbfinale Deutschland – Portugal: Sportwetten, Quote & Favorit

Nations-League-Halbfinale: Deutschland peilt sechsten Sieg in Serie gegen Portugal an

Die DFB-Elf geht mit Rückenwind ins Halbfinale der Nations League. Nach fünf Siegen in Folge gegen Portugal seit dem EM-Aus 2000 will die Mannschaft von Julian Nagelsmann am Mittwochabend in der Allianz Arena erneut triumphieren. Die Favoritenrolle ist klar verteilt – doch die Portugiesen reisen mit Champions-League-Siegern und Ambitionen an. Auch wenn die DFB-Elf laut Wettanbieter bwin mit einer Quote von 1,82 favorisiert ist, darf das Risiko eines Überraschungserfolgs der Portugiesen (Quote 3,90) nicht unterschätzt werden. Schließlich feheln Bundestrainer Nagelsmann allerhand wichtige Nationalspieler.

Historische Dominanz gegen Portugal – aber Vorsicht vor der Seleção

Seit dem Vorrundenaus bei der EM 2000 hat Deutschland jedes Duell gegen Portugal für sich entschieden – fünf an der Zahl. Trotzdem: Leichte Aufgaben gibt es in einem Halbfinale nicht. Trainer Roberto Martinez bringt ein junges, technisch versiertes Team auf den Platz, darunter die frischgebackenen Champions-League-Gewinner Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos und Nuno Mendes.

Füllkrug zurück, Woltemade vor Debüt – Nagelsmanns Offensivoptionen

In der Offensive setzt Nagelsmann auf Altbewährtes und neue Gesichter. Niclas Füllkrug gibt nach Verletzungspause sein Comeback, während Nick Woltemade vor seinem Länderspieldebüt steht. Trotz der Ausfälle von Jonathan Burkardt und Tim Kleindienst verspricht die DFB-Offensive viel Tempo und Torgefahr. Sollte Deutschland wie bei den letzten beiden Begegnungen vier Treffer erzielen, zahlt bwin das 7,50-Fache des Einsatzes.

Ter Stegen wieder fit – Nullnummer bringt gute Quote

Im Tor feiert Marc-André ter Stegen sein Comeback nach längerer Zwangspause. Der Keeper des FC Barcelona könnte zum Faktor werden, wenn es darum geht, Superstar Cristiano Ronaldo und Co. in Schach zu halten. Ein Spiel ohne Gegentor für Deutschland bringt immerhin Quote 2,60 – ein Szenario, das angesichts der portugiesischen Offensivstärke alles andere als sicher ist.

Spanien gegen Frankreich – der zweite Gigantenvergleich

Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstagabend Europameister Spanien und Weltmeister Frankreich in Stuttgart aufeinander. Auch hier ist die Rollenverteilung eng: Spanien geht mit Quote 2,37 leicht favorisiert ins Spiel, Frankreich liegt mit 2,90 knapp dahinter. Das Finale steigt am Sonntagabend, das Spiel um Platz drei findet bereits am Nachmittag statt.