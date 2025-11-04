Fußball heute Nationalmannschaft – Vorstellung der neuen DFB Trikots + DFB Kader

Am Donnerstag um 13 Uhr ist es soweit: Julian Nagelsmann stellt seinen DFB-Kader für die beiden abschließenden Spiele der WM-Qualifikation vor. Vieles spricht für Kontinuität, doch ein paar Nachwuchsspieler stehen überraschend im Raum. Die Ausgangslage: Deutschland führt die Gruppe, muss aber noch liefern. Der Ausrüster Adidas geht aber von einer WM-Qualifikation aus, denn die neuen DFB Trikots 2026 werden vorgestellt.

Wer spielt gegen Luxemburg und die Slowakei?

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der WM-Quali noch zwei Aufgaben vor sich: Am 14. November in Luxemburg, dann am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei. Im Hinspiel setzte es eine peinliche 0:2-Pleite – also eine offene Rechnung. Mit zwei Siegen wäre Deutschland sicher bei der XXL-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Vier Punkte könnten reichen. Sollte der Gruppensieg verpasst werden, drohen im März die Play-offs – ein Szenario, das man unbedingt vermeiden will.

Was ist vom neuen DFB-Kader zu erwarten?

Vieles deutet darauf hin, dass Julian Nagelsmann erneut auf den DFB-Kader aus dem Oktober setzt, der Luxemburg (4:0) und Nordirland (1:0) geschlagen hat. Der Bayern-Block bildet dabei weiterhin das Gerüst. Große Überraschungen sind unwahrscheinlich. Verletzungsbedingt fehlen unter anderem Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Jamal Musiala und Niclas Füllkrug. Eine Rückkehr von Leroy Sané wäre denkbar, der zuletzt fehlte.

Gibt es eine Chance für Nachwuchsspieler?

Ja, denn zwei Namen kursieren besonders häufig: Lennart Karl (17, Bayern) und Said El Mala (19, Köln). Beide sind im Klub positiv aufgefallen und könnten – zumindest zur Sichtung – eine Einladung bekommen. Nagelsmann hat in der Vergangenheit betont, dass aktuelle Form wichtiger ist als das Alter. Ob es tatsächlich zur Nominierung reicht, zeigt sich um 13 Uhr.

Wie weit ist die WM-Vorbereitung?

Trotz noch offener Qualifikation laufen die Planungen für die Weltmeisterschaft bereits. Nagelsmann war im Oktober in den USA unterwegs, um mögliche Teamquartiere zu besichtigen. Nach der WM-Auslosung am 5. Dezember soll die finale Standortwahl fallen. Sollte die direkte Qualifikation gelingen, sind für März und Juni vier Testspiele geplant – u.a. gegen die Elfenbeinküste (30. März in Stuttgart) und Finnland (31. Mai in Mainz).

Wie sieht das neue DFB-Trikot aus?

Pünktlich zur Kaderverkündung bringt Adidas das neue DFB-Trikot heraus: Das Heimtrikot erinnert optisch an das WM-Siegerjahr 1990. Das Auswärtstrikot ist deutlich auffälliger – dunkles Marineblau mit mintgrünen Akzenten. Es ist zugleich das letzte DFB-Trikot von Adidas: Ab Januar 2027 übernimmt Nike die Rolle als offizieller Ausrüster.