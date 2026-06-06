Fußball heute: Nagelsmann bleibt gelassen wegen Neuer – Wirtz soll Führungsrolle einnehmen

Julian Nagelsmann blickt dem WM-Kaltstart von Manuel Neuer gelassen entgegen. Der Bundestrainer verweist darauf, dass der Keeper schon viele Drucksituationen erlebt habe und nicht viele Testspiele brauche, um in seinen Rhythmus zu kommen. Für Florian Wirtz soll bei der deutschen Nationalmannschaft derweil eine neue Führungsrolle beginnen. Und Lennart Karl ist bereits aus dem Trainingslager nach München zurück gekehrt.

Neuer fehlt weiter, soll aber bald ins Training zurückkehren

Neuer hat sich vor drei Wochen eine Wadenverletzung zugezogen und verpasst auch die WM-Generalprobe am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL in Chicago gegen die USA. Trotz der ausbleibenden Spielpraxis vor dem Turnierstart am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao sieht Nagelsmann keinen Anlass zur Sorge. „Es hätte auch anders laufen können, dass er früher zurückkommt“, sagte er zwar, „aber Manu hat schon so viele Momente erlebt. Er braucht nicht viele Testspiele, um seinen Rhythmus zu finden.“

Der Bundestrainer betonte zudem, dass Neuer in seinem Alter keine Eingewöhnung mehr brauche. „Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar“, sagte Nagelsmann. In der kommenden Woche soll der Rückkehrer endlich ins Mannschaftstraining einsteigen. „Er ist auf dem Weg zu bester Fitness“, versicherte der 37-Jährige.

Wirtz will Verantwortung übernehmen

Auch Florian Wirtz richtet den Blick auf die Weltmeisterschaft und will bei seinem ersten WM-Turnier eine zentrale Rolle übernehmen. Der Offensivspieler erklärte, das Team sei im Vergleich zur Heim-EM 2024 „jünger geworden“. Deshalb brauche es neue Akteure, die vorangehen und Verantwortung tragen. „Das traue ich mir zu. Dafür bin ich bereit“, sagte Wirtz.

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Für den 23-Jährigen ist es die erste WM-Teilnahme. Vor vier Jahren in Katar war er nach einem gerade auskurierten Kreuzbandriss nicht dabei, bei der EM überzeugte er an der Seite von Jamal Musiala. „Meine Rolle hat sich verändert im Vergleich zum letzten Turnier“, sagte Wirtz vor der WM-Generalprobe am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL in Chicago gegen die USA.

Der Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool im Sommer vor der abgelaufenen Saison brachte für Wirtz zunächst Anlaufschwierigkeiten, ehe er besser in Tritt kam. „Ob ich in Topform bin, weiß ich nicht. Aber ich fühle mich gut. Ich habe richtig Lust auf das Turnier“, sagte der Offensivspieler.

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