Fußball Länderspiel heute: Deutschland gegen Ghana in Stuttgart live in der ARD

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am heutigen Montagabend in Stuttgart auf Ghana — das Länderspiel beginnt ab 20.45 Uhr und wird live in der ARD übertragen. Es ist der zweite WM-Test des Jahres für Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem torreichen 4:3 gegen die Schweiz und dient der Eingewöhnung vor der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die Partie in der ausverkauften MHP Arena stellt zugleich die zweite Begegnung im Länderspieljahr dar. DFB.de beantwortet dazu die wichtigsten Fragen im FAQ und liefert alle Details zu Übertragung, Spielort, Schiedsrichter, Trikots und Kader.

2. Test-Länderspiel im März

Deutschland empfängt Ghana am Montag, Anstoß ist ab 20.45 Uhr in Stuttgart. Für das DFB-Team ist es das zweite Testspiel des Jahres und eine Gelegenheit, die Mannschaft im Hinblick auf die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada einzuspielen. Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzt die Partien gegen die Schweiz (4:3) und Ghana, um taktische Varianten und Personalfragen zu klären. DFB.de hat alle Informationen rund um das zweite WM-Testspiel des Jahres in einem FAQ zusammengefasst.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Ghana S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 8 Leon Goretzka 20 Serge Gnabry 17 Florian Wirtz Lennart Karl 11 Nick Woltemade 1 L. Zigi 7 I. Fatawu 23 A. Djiku 3 Caleb Yirenkyi 4 Jonas Adjei Adjetey 8 K. Sibo 5 Thomas Partey 9 J. Ayew 19 P. Adu 11 Antoine Semenyo R. Königsdörffer

Wer überträgt das Spiel?

Die ARD zeigt die Begegnung live im Free-TV und parallel im Stream in der ARD-Mediathek. Die Vorberichtserstattung startet bereits um 20.15 Uhr, die Übertragung selbst läuft ab 20.45 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte steht Bastian Schweinsteiger zur Seite. Kommentator der Partie ist Philipp Sohmer.

Wo wird gespielt?

Das DFB-Team bestreitet sein erstes Heimspiel 2026 in der MHP Arena in Stuttgart, der Spielstätte des VfB Stuttgart. Die Arena umfasst 54.812 Plätze und ist für das Aufeinandertreffen mit Ghana ausverkauft. Damit erwartet die Mannschaft vor heimischer Kulisse eine lautstarke Atmosphäre, die auch für Belastungsproben im Spielverlauf sorgen kann. Gleichzeitig bietet die Spielstätte ideale Voraussetzungen für die Vorbereitung auf die WM.

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Wer leitet die Partie?

Die Spielleitung in Stuttgart übernimmt ein Schiedsrichtergespann aus Großbritannien. Als Hauptunparteiischer fungiert der englische Premier-League-Referee Stuart Attwell. An den Seitenlinien wird er von seinen Assistenten Simon Bennett (England) und Ross Macleod (Schottland) unterstützt. Der vierte Offizielle ist Farai Hallam, der Videoschiedsrichter Matt Donohue und seine Assistentin Sian Massey-Ellis komplettieren das Team — alle drei kommen ebenfalls aus England.

In welchen Trikots spielt das DFB-Team?

Die deutsche Nationalmannschaft läuft gegen Ghana, wie bereits gegen die Schweiz, im neuen DFB-Auswärtstrikot auf. Dieses neue Away Jersey soll auch bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als Ausweichtrikot dienen. Die neuen Heim- und Auswärtstrikots sind bereits im DFB-Fanshop erhältlich. Fans können sich somit mit den offiziellen Spielkleidern eindecken, die Nagelsmanns Auswahl in den Testspielen und bei der WM begleiten sollen.

Wie liefen die vergangenen deutschen Spiele?

Den letzten Auftritt gewann die deutsche Mannschaft in einem torreichen Test gegen die Schweiz mit 4:3. Zuvor sicherte sich das DFB-Team als Gruppensieger in der WM-Qualifikation durch ein 6:0 im letzten Spiel gegen die Slowakei die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026. Diese Ergebnisse geben dem Bundestrainer die Chance, verschiedene Formationen und Personaloptionen im Hinblick auf den Kader für den Sommer zu prüfen. Dennoch bleiben Testspiele notwendige Prüfsteine für die Feinabstimmung vor dem Turnier.

Wie lief es bei Ghana?

Ghana hat sich bereits als Sieger ihrer Qualifikationsgruppe für die Weltmeisterschaft qualifiziert, doch die jüngsten Testspiele unter Trainer Otto Addo verliefen weniger erfolgreich. In drei Freundschaftsspielen unterlag die Mannschaft Japan mit 0:2, Südkorea mit 0:1 und Österreich mit 1:5. Diese Ergebnisse offenbaren Schwächen, die Otto Addo vor dem Turnier noch bearbeiten muss. Gleichzeitig bleibt Ghana als WM-Qualifikant ein ernstzunehmender Prüfstein für Deutschland.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Ghana aus?

Die Bilanz des deutschen Teams gegen Ghana ist klar positiv: Zwei der bisher erst drei Aufeinandertreffen entschied Deutschland für sich. Das letzte Duell fand in der Gruppenphase der WM 2014 statt und endete 2:2; damals traf Miroslav Klose zum Endstand. Damit steht die Statistik zugunsten des DFB-Teams, wenngleich Aufeinandertreffen mit afrikanischen Gegnern immer ihre eigenen taktischen Herausforderungen mit sich bringen können. Historische Vergleiche bieten Nagelsmann Orientierung, ersetzen aber nicht die Analyse aktueller Form und Spielstruktur.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat 26 Spieler in sein Aufgebot für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana berufen. Erstmals wurden die Youngster Lennart Karl und Torwart Jonas Urbig — beide vom FC Bayern München — in die A-Nationalmannschaft nominiert. Urbig musste allerdings aufgrund einer Verletzung abreisen; für ihn wurde Finn Dahmen (FC Augsburg) nachnominiert. Darüber hinaus kehren mehrere Akteure zurück: Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Kai Havertz (FC Arsenal) und Anton Stach (Leeds United) aus der englischen Premier League sowie Antonio Rüdiger (Real Madrid), Deniz Undav und Josha Vagnoman (beide VfB Stuttgart).

Zudem wurden Angelo Stiller und Chris Führich (beide VfB Stuttgart) für die angeschlagenen Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund) nachnominiert. Abschließend musste auch Jamie Leweling (VfB Stuttgart) wegen muskulärer Probleme abreisen.