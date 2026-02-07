Fußball heute: Nadiem Amiri trifft 2 Mal – Mainz landet nächsten Befreiungsschlag

Der FSV Mainz 05 hat im Abstiegskampf mit einem 2:0 gegen den FC Augsburg einen wichtigen Dreier gelandet und sich erstmals seit dem 5. Spieltag aus der Abstiegszone geschoben. Nationalspieler Nadiem Amiri traf doppelt per Strafstoß (8., 79.) und sicherte den dritten Sieg in Serie unter Chefcoach Urs Fischer. Sportdirektor Niko Bungert wertete das Resultat als „weiteren Schritt“ im Kampf um den Klassenerhalt. Die Partie stand im Zeichen von Strafstößen, Torwartparaden und einem intensiven Spielverlauf, in dem Mainz cleverer und effizienter im Strafraum agierte.

Mainz 05 verlässt die Abstiegszone

Mit dem 2:0 gegen den FC Augsburg verließ Mainz 05 erstmals seit mehr als vier Monaten die letzten drei Tabellenplätze. Der Erfolg war der dritte Bundesliga-Sieg in Folge für das Team von Urs Fischer, der den Klub im Dezember übernommen hatte; seit seiner Amtsübernahme verlor Mainz lediglich ein Pflichtspiel. Sportdirektor Niko Bungert betonte nach dem Spiel bei Sky, dass jeder Schritt im Abstiegskampf hart erarbeitet werden müsse und dass die Mannschaft diesen Schritt mit Cleverness und etwas Glück im Strafraum geschafft habe.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 21 | MEWA ARENA | - 15:30 1. FSV Mainz 05 U S N S S 2 : 0 1.98 xG 0.70 Endergebnis FC Augsburg N U U S S Nadiem Amiri 8' Nadiem Amiri 79' Tore Elfmetertor Nadiem Amiri 8' Elfmetertor Nadiem Amiri 79' 33 D. Batz 31 Dominik Kohr 16 S. Bell 4 Stefan Posch 30 S. Widmer 6 K. Sano 7 Jae-Sung Lee 21 Danny da Costa 10 Nadiem Amiri 26 S. Katompa Mvumpa 20 P. Tietz 1 F. Dahmen 31 K. Schlotterbeck 34 Arthur Chaves 40 Noahkai Kai Daniel Banks 19 R. Fellhauer 8 E. Rexhbeçaj 4 H. Massengo 27 M. Wolf 20 A. Claude-Maurice 36 M. Kömür 38 M. Gregoritsch

Spielverlauf: Frühstrafstoß und späte Entscheidung

Das Spiel nahm früh Fahrt auf, als Elvis Rexhbeçaj Stefan Bell bei einem Klärungsversuch wohl leicht am Knie traf (5.). Unparteiischer Patrick Ittrich sprach nach mehrminütiger Überprüfung den ersten Strafstoß zu, den Nadiem Amiri sicher zum 1:0 (8.) verwandelte. Augsburg übernahm danach zeitweise die Spielkontrolle, doch Mainz-Keeper Daniel Batz parierte gegen Alexis Claude-Maurice (19.) und Mert Kömür (26.) und hielt die Gastgeber in Front.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Mainzer den Druck und erspielten sich mehr Ballbesitz und Großchancen; Silas vergab die große Möglichkeit auf das 2:0 kurz nach Wiederanpfiff (50.). Die Partie blieb umkämpft und arm an klaren Höhepunkten, ehe Amiri kurz vor Schluss einen zweiten Foulelfmeter (79.) verwandelte – der erste Elfmeter sei schmeichelhaft gewesen, der zweite wurde als klarer Foulelfmeter beschrieben – und damit die Begegnung endgültig entschied.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Aktuelle Statistiken von Amiri in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 18 17 1 1474′ 5 9 (7) 2 7.5 UEFA Conference League 2025/2026 4 4 350′ 2 2 (2) 7.1 DFB Pokal 2025/2026 2 2 169′ 1 1 (0) 7.3 Gesamt: 24 23 1 1993′ 8 0 0 12 (9) 2 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 24 - Per Game In Startaufstellung 23 1.0 Per Game Minuten 1993 83.0 Per Game Tore 12 0.5 Per Game Assists 2 0.1 Per Game

Personal, Wechsel und Torhüterduelle

Benedict Hollerbach fehlte nach seinem Achillessehnenriss aus dem Leipzig-Spiel, weshalb Silas in der Startelf agierte und Neuzugang Sheraldo Becker zunächst auf der Bank Platz nahm. Becker kam später für Silas und feierte sein Bundesliga-Comeback; kurz nach seiner Hereinnahme verfehlte er eine gute Gelegenheit (66.) und scheiterte wenige Minuten später aus spitzem Winkel an Finn Dahmen. Insgesamt prägten Torwartparaden das Spiel: Neben Dahmens Parade blieb vor allem Daniel Batz mit mehreren wichtigen Paraden gegen Augsburger Abschlüsse ein Schlüsselfaktor für den Mainz-Sieg.

Die Augsburger Mannschaft von Manuel Baum musste nach zwei Siegen zuvor einen Rückschlag hinnehmen, bleibt aber weiterhin über dem Strich. Schiedsrichter Patrick Ittrich und die Überprüfungssituationen spielten eine wichtige Rolle im Spielverlauf und waren entscheidend für die frühen und späten Wendungen dieser Begegnung.

Kurz darauf legte Amiri nach.