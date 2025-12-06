Fußball heute Müller vs. Messi: MLS-Finale mit Geschichte – live und kostenlose Übertragung bei Apple TV

Das Finale der Major League Soccer schreibt Geschichte: Thomas Müller trifft mit den Vancouver Whitecaps auf Lionel Messis Inter Miami – ein Duell zweier Weltmeister, das für Fußballfans weltweit im Mittelpunkt steht. Apple TV überträgt das Spiel am Samstagabend (20:30 Uhr) kostenlos in Deutschland und über 100 weiteren Ländern. Die sportliche Bühne ist bereitet für ein Aufeinandertreffen, das über die Liga hinaus für Aufmerksamkeit sorgt.

Hochklassiges Finale mit besonderer TV-Inszenierung

Apple TV fährt für das Endspiel des MLS Cups in Fort Lauderdale große Geschütze auf. Über 30 Kameras sollen das Spielgeschehen in Szene setzen – darunter Drohnen, Tor-Kameras, eine Schiedsrichter-Cam und spezielle Perspektiven für Trainer und Schlüsselspieler. Die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff, was den Stellenwert des Finals unterstreicht. Ein Novum: Das Spiel ist für Fans weltweit ohne Bezahl-Abo zugänglich, was für maximale Reichweite sorgt.

Major League Soccer 2025 - Finals | - 20:30 Inter Miami S N S S S - : - Vancouver Whitecaps N S U U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Müller in Topform: Die Bayern-Ikone will den Titel

Thomas Müller geht mit breiter Brust ins Finale. “Jetzt gerade ist das das wichtigste Spiel meines Lebens”, sagt der 36-Jährige und sorgt mit gewohntem Humor für Schlagzeilen. Auf dem Platz zeigt er sich als Führungsspieler, der seine Mitspieler mitzieht und bei Vancouver die Mentalität eines Titelanwärters etabliert hat. In den Playoffs überzeugte Müller sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter – sein Einfluss auf das Team ist unbestritten. Ein möglicher 36. Karrieretitel wäre der nächste Meilenstein seiner beeindruckenden Laufbahn.

Messi bleibt der Fixpunkt bei Inter Miami

Lionel Messi ist der Dreh- und Angelpunkt bei Inter Miami. Auch wenn Stars wie Luis Suárez, Sergio Busquets oder Jordi Alba an seiner Seite stehen – das Spielsystem ist klar auf ihn zugeschnitten. Mit 29 Toren und 16 Assists in der regulären Saison sowie sechs Toren und fünf Vorlagen in den Play-offs zeigt der 38-Jährige seine Klasse. Doch genau das könnte zum Problem werden: “Sie verlassen sich einen Tick mehr auf ihn als wir auf mich”, merkt Müller an – und spielt damit auf die größere mannschaftliche Geschlossenheit bei den Whitecaps an.

Bilanz spricht für Müller: Messi kennt das Gefühl der Niederlage

Das Duell Müller gegen Messi ist kein neues. Und in der bisherigen Bilanz liegt der Deutsche klar vorne: In zehn Begegnungen behielt Müller siebenmal die Oberhand. Ob im WM-Finale 2014, dem 8:2-Debakel mit Barcelona 2020 oder dem 4:0 im Halbfinale der Champions League 2013 – Müller war oft der Spielverderber für Messi. Nun könnte er erneut zur Schlüsselfigur werden, wenn es darum geht, dem argentinischen Superstar den großen Traum vom MLS-Titel zu vermiesen.