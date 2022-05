Fußball heute ZDF live * Liveticker * CL Finale FC Liverpool vs Real Madrid

Liveticker heute

Liveticker heute Abend CL Finale

20:19 Uhr – Das Stadion ist mit knapp 75.000 Zuschauer ausverkauft, nun Jubel, die Mannschaften kommen raus und machen sich warm!

19:50 Uhr – Die Aufstellung vom FC Liverpool ist nun da! Interessant, dass Konaté in der Innenverteidigung den Vorzug vor Matip erhält. Man muss davon ausgehen, dass er in der Verteidigung gegen Vinícius Júnior auf dieser Seite mehr Tempo bieten kann. Madrid wird jedoch der Meinung sein, dass sie ihn unter Druck setzen können, da er am Ball nicht so versiert ist wie der kamerunische Nationalspieler, könnte man meinen.

FC Liverpool Aufstellung:

Alisson – Arnold, Konate, van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Thiago – Salah, Sané, Diaz

19:15 Uhr – Die Aufstellung von Real Madrid ist schon da. Alles wie gedacht und fast wie im Halbfinale. Lediglich Nacho wird durch Alaba ersetzt.

Real Madrid Aufstellung:

Courtois – Mendy, Alaba, Militao, Carvajal – Kroos, Casemiro – Modric, Valverde – Vinisius Jr., Benzema