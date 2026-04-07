Fußball heute mit Kai Havertz: Wer überträgt Sporting CP gegen Arsenal im Free-TV & Livestream?

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Sporting CP und dem Arsenal FC steigt am Dienstag, 07.04.2026, um 21:00 Uhr im Estádio José Alvalade. In Deutschland läuft die Partie live bei DAZN im Stream, ein Free-TV-Signal gibt es nicht.

Sporting empfängt den englischen Spitzenklub nach einem spektakulären Weg in die Runde der letzten Acht mit viel Selbstvertrauen. Arsenal reist als Gruppenphasen-Erster an und geht dank der aktuellen Form in der Königsklasse leicht favorisiert in das Hinspiel.

Übertragung, Termin und Rahmen

Für Zuschauerinnen und Zuschauer hierzulande ist die Sache klar: Sporting CP gegen Arsenal FC wird am Dienstag, 07.04.2026, um 21:00 Uhr exklusiv bei DAZN übertragen. Wer das Viertelfinalduell live verfolgen möchte, sieht die Begegnung in Deutschland somit im Stream; eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen.

Die Partie ist das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale und wird im Estádio José Alvalade ausgetragen. Sporting hat sich als Siebter der Gruppenphase durchgesetzt und im Achtelfinale für ein großes Comeback gesorgt. Nach dem 0:3-Rückstand im Hinspiel bei FK Bodø/Glimt drehte das Team das Duell im Rückspiel zu Hause mit einem 5:0-Sieg nach Verlängerung.

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In der Königsklasse stehen bei Sporting aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Über alle Wettbewerbe hinweg lautet die jüngste Bilanz drei Erfolge, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewann Sporting in der Liga mit 4:2 gegen CD Santa Clara.

Champions League Sporting CP Lissabon - - FC Arsenal

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Sporting CP Lissabon U N S S S - : - FC Arsenal S S U S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Arsenals CL-Form und die direkte Bilanz

Arsenal kommt als Tabellenführer der Gruppenphase nach Lissabon und hat auch im Achtelfinale überzeugt. Gegen Bayer Leverkusen trennten sich die Gunners zunächst 1:1 in der Fremde, ehe sie das Rückspiel im eigenen Stadion mit 2:0 für sich entschieden. In der Champions League spricht die jüngste Form klar für die Londoner: vier Siege und ein Unentschieden in den vergangenen fünf Partien.

Etwas wechselhafter verliefen die letzten fünf Pflichtspiele in der Premier League, in denen Arsenal zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen verbuchte. Zuletzt gab es ein 1:2 bei Southampton. Auch die jüngsten direkten Duelle machen die Aufgabe für Sporting nicht leichter: Das letzte Aufeinandertreffen endete in der Gruppenphase 2024 mit einem deutlichen 5:1-Auswärtserfolg für Arsenal (Sporting CP 1:5 Arsenal, Champions League Gruppenphase, 26.11.2024).

Insgesamt weisen die letzten fünf Begegnungen zwischen beiden Klubs eine ausgeglichene Verteilung auf: zwei Siege für Arsenal, zwei Unentschieden und ein Erfolg für Sporting. Historisch hatte Arsenal dabei häufig die Nase vorn, besonders in den jüngeren Duellen.

Schlüsselspieler, Tore und Quoten

Bei Sporting rücken vor allem Luis Suárez und Francisco Trincão in den Fokus. Suárez ist mit fünf Toren der bislang erfolgreichste Torschütze des Teams in der Champions-League-Saison 2025/26. Trincão kommt auf vier Treffer und ist mit drei Vorlagen zugleich der produktivste Assistgeber der Portugiesen in diesem Wettbewerb. Dazu sorgen auch Pedro Gonçalves und Geny Catamo regelmäßig für Gefahr im letzten Drittel.

Auf Arsenals Seite führen Gabriel Martinelli und Viktor Gyökeres die interne CL-Torschützenliste an. Martinelli hat bislang sechs Treffer erzielt, Gyökeres kommt auf vier Tore. Der wichtigste Vorlagengeber in der laufenden Champions-League-Saison ist Leandro Trossard mit vier Assists, während auch Declan Rice und Bukayo Saka immer wieder an Toren beteiligt sind.

Die Buchmacher sehen Arsenal wegen der starken Königsklassen-Form und der größeren Kaderqualität leicht im Vorteil, obwohl Sporting im eigenen Stadion und nach dem Achtelfinal-Coup viel Rückenwind mitbringt. Die besten Quoten laut Marktübersicht liegen derzeit bei NEO.bet für einen Heimsieg Sporting (5.00), bei Bet365 für ein Remis (3.90) und bei ODDSET für einen Auswärtssieg Arsenals (1.75). Im Markt „Beide Teams treffen“ ist Merkur Bets mit einer Quote von 1.87 für „Ja“ vorne.

Wett Tipp 1: Auswärtssieg Arsenal FC (Tipp 2) — Arsenal zeigte sich in der Champions League zuletzt äußerst konstant, feierte fast ausschließlich Siege und führt die Gruppenphase an. Dazu kommt die offensive Variabilität mit Martinelli, Gyökeres und Saka. Die beste Quote für Tipp 2 bietet ODDSET mit 1.75.

Wett Tipp 2: Beide Mannschaften treffen — Ja. Sporting ist vor heimischem Publikum offensiv gefährlich, Arsenal trifft ebenfalls regelmäßig, während die Defensive der Londoner nicht immer fehlerfrei agiert. Für diesen Tipp ist Merkur Bets mit 1.87 die beste genannte Quote.

Die wichtigsten Fragen zur Partie

Wer ist der Favorit bei Sporting CP gegen Arsenal FC?

Arsenal gilt leicht als Favorit, vor allem wegen der starken Champions-League-Form und der Tiefe im Kader. Sporting ist jedoch zuhause gefährlich und hat im Achtelfinale mit einer starken Aufholjagd seine Moral unter Beweis gestellt.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Die besten Quoten hängen vom jeweiligen Markt ab: Für einen Auswärtssieg von Arsenal liegt ODDSET aktuell vorn, während Bet365 für „Unentschieden“ gute Werte bietet. Ein Vergleich der Anbieter lohnt sich vor dem Tippen.

Wann und wo wird Sporting CP gegen Arsenal FC übertragen?

Das Spiel findet am Dienstag, 07.04.2026, um 21:00 Uhr im Estádio José Alvalade statt und wird in Deutschland live bei DAZN gezeigt. Wer in Deutschland einschaltet, verfolgt die Partie im DAZN-Stream.