Fußball heute: Malaysias Einbürgerungsskandal: FIFA mit weiteren Sanktionen

Der malaysische Fußballverband (FAM) sieht sich nach dem „Einbürgerungsskandal“ mit erheblichen Konsequenzen konfrontiert. Die FIFA hat drei Spiele Malaysias nachträglich mit 0:3 gewertet, da nicht berechtigte Spieler eingesetzt wurden. Der FAM plant rechtliche Schritte gegen diese Sanktionen und hat bereits Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) eingelegt. Die Situation bleibt angespannt, während die FIFA ihre Untersuchungen fortsetzt.

FIFA wertet Spiele zurück

Die FIFA hat entschieden, die Ergebnisse dreier Spiele der malaysischen Nationalmannschaft zu annullieren. In den Begegnungen gegen Palästina (1:0), Singapur (2:1) und Kap Verde (1:1) wurden Spieler eingesetzt, die aufgrund manipulierter Dokumente nicht spielberechtigt waren. Diese Entscheidung bringt den FAM in eine schwierige Lage, da die Integrität des malaysischen Fußballs auf dem Spiel steht.

Rechtliche Schritte des FAM

Der malaysische Verband hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er sich möglicherweise juristisch gegen die Entscheidung der FIFA wehren wird. Bereits im November hatte der FAM Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) eingelegt, um gegen eine vorherige Entscheidung der FIFA vorzugehen. Der Verband ist entschlossen, die eigene Position zu verteidigen und die Sanktionen anzufechten.

Gesperrte Spieler im Fokus

Im Zentrum der Kontroversen stehen sieben Spieler der malaysischen Nationalmannschaft, die aufgrund ihrer nicht legitimen Spielberechtigungen gesperrt wurden. Laut FIFA haben diese Spieler keine Vorfahren in Malaysia. Die Akteure, darunter die gebürtigen Spanier Gabriel Palmero und Jon Irazábal sowie der Argentinier Facundo Garcés, wurden für zwölf Monate vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Der FAM plant, die Einschätzung der FIFA zu widerlegen.

Untersuchung der FIFA

Die FIFA hatte im Juni eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Hinweise auf Unregelmäßigkeiten nach dem 4:0-Sieg Malaysias gegen Vietnam eingegangen waren. Diese Untersuchungen sind Teil eines umfassenden Bemühens, die Fairness und Integrität im internationalen Fußball zu wahren. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die Zukunft des malaysischen Fußballs sein, während der FAM weiterhin an seiner Verteidigung arbeitet.