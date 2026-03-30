Fußball heute Liveticker: Deutschland gewinnt gegen Ghana 2:1

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Liveticker heute 2:1 Deutschland gegen Ghana
- 1.0.1
- 1.0.2
- 1.0.3
- 1.0.4
- 1.0.5
- 1.0.6 3 Wechsel
- 1.0.7
- 1.0.8 1:0 per Handelfmeter
- 1.0.9 Fast Halbzeit
- 1.0.10 Woltemade & Wirtz mit Abseitstor
- 1.0.11 2 Chancen
- 1.0.12 Anstoß!
- 1.0.13 offizielle Aufstellung ist da!
- 1.0.14 Auch gegen Ghana elf Wechsel möglich
- 1.0.15 Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots
- 1.0.16 Wie wird Ghana auftreten?
- 1.0.17 Um 20:45 Uhr geht es los
Julian Nagelsmann bleibt beim zweiten Test im WM-Jahr seinem Prinzip treu: „Einspielen“ steht auch beim Länderspiel gegen Ghana im Vordergrund. Der Bundestrainer dürfte am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart weitgehend der Aufstellung vertrauen, die in Basel begann. Gleichzeitig bleibt die Torwartfrage ein Thema: Oliver Baumann gilt als für die WM gesetzt, Alexander Nübel könnte vor heimischem Publikum sein drittes Länderspiel bekommen. Die Partie gegen Ghana dient Nagelsmann vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada als weiterer Turnierhärtetest, um Abläufe, vor allem in der Defensive, zu festigen.
Spielbericht: Fußball heute Ergebnis: Deutschland gewinnt – Undav rettet DFB-Team
Deutschland – Ghana: Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik
Liveticker heute 2:1 Deutschland gegen Ghana
Mach es! Er macht es! Deniz Undav mit seinem Abstaubertor!
Lennart Karl fast mit seinem 1.Tor im DFB Trikot! Knapp vorbei!
Das war zu einfach! Schneller Konter über links und Union-Spieler Köhn, der Fatawu in der Mitte bedient!
Es wird weiter gewechselt: Vierfach Wechsel.Brown, Wirtz, Groß, Stiller raus.
Goretzka, Führich, Raum und Vagnoman kommen.
Flanke von links: Karl zu Woltemade, der köpft an die Latte!
3 Wechsel
Undav, Karl und Rüdiger kommen rein! Tah, Havertz und Gnabry werden ausgewechselt!
Undav, Karl und Rüdiger kommen rein! Tah, Havertz und Gnabry werden ausgewechselt!
1:0 per Handelfmeter
Handelfmeter – Havertz ganz abgebrüht mit dem 1:0 – nicht ganz unverdient! Aber mehr war in der 1.Halbzeit nicht drin.
Fast Halbzeit
Das Spiel tröpfelt so ein bisschen dahin, Ghana ist besser ins Spiel gekommen und ist etwas mehr auf Ballhöhe. Deutschland mit kurzen Aufblitzern.
Woltemade & Wirtz mit Abseitstor
Tolles Tor von Woltemade und Wirtz, aber Wolte ist knapp im abseits!
2 Chancen
Schon 2 starke Chancen, einmal Woltemade links vorbei, nach einem Havertz-Foul knapper Schuß von Wirtz rechts vorbei!
Anstoß!
Pünktlich wird in Stuttgart angepfiffen!
offizielle Aufstellung ist da!
So wird Deutschland starten:
12 Nübel – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 16 Stiller, 5 Groß – 20 Gnabry, 11 Woltemade, 17 Wirtz – 7 Havertz.
Auch gegen Ghana elf Wechsel möglich
Wie schon beim torreichen 4:3-Test gegen die Schweiz in Basel kann Bundestrainer Julian Nagelsmann auch heute in Stuttgart aus dem Vollen schöpfen: Bis zu elf Auswechslungen sind im Duell gegen Ghana gestattet. Grundlage hierfür ist eine neue IFAB-Regelung, die das Standard-Limit für Testspiele von sechs auf acht Spieler angehoben hat – bei beidseitigem Einverständnis sind sogar elf Wechsel erlaubt.
Um den Spielfluss trotz der hohen Wechselanzahl zu schützen, greift die bewährte Fenster-Regelung: Gewechselt werden darf nur in drei Unterbrechungen sowie in der Halbzeitpause. Elf Einzelwechsel sind somit untersagt, um taktisches Zeitspiel zu unterbinden. Gegen die Schweiz hielt sich Nagelsmann übrigens noch zurück und nutzte lediglich vier seiner Optionen.
Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots
Die deutsche Nationalmannschaft hält an ihrem neuen Glücksbringer fest: Wenn die DFB-Elf am Montagabend in der ausverkauften Stuttgarter Arena aufläuft, erstrahlt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut im neuen blauen Auswärtstrikot von Ausrüster adidas. Bereits am Freitag feierte das WM-Jersey beim spektakulären 4:3-Sieg gegen die Schweiz eine rundum erfolgreiche Premiere. Nun soll der frische Look auch im Duell gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer Ghana für den nächsten Heimsieg sorgen.
Wie wird Ghana auftreten?
Um 20:45 Uhr geht es los
Heute im 2.Länderspiel des Jahres geht es um eine gute Stimmung mitnehmen in die WM-Vorbereitung, das gilt für beide Teams. Am 12.Mai wird Bundestrainer Nagelsmann seinen DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Erst danach gibt es nochmals 2 Länderspiele für Deutschland.