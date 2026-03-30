Fußball heute Liveticker: Deutschland gewinnt gegen Ghana 2:1

Julian Nagelsmann bleibt beim zweiten Test im WM-Jahr seinem Prinzip treu: „Einspielen“ steht auch beim Länderspiel gegen Ghana im Vordergrund. Der Bundestrainer dürfte am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart weitgehend der Aufstellung vertrauen, die in Basel begann. Gleichzeitig bleibt die Torwartfrage ein Thema: Oliver Baumann gilt als für die WM gesetzt, Alexander Nübel könnte vor heimischem Publikum sein drittes Länderspiel bekommen. Die Partie gegen Ghana dient Nagelsmann vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada als weiterer Turnierhärtetest, um Abläufe, vor allem in der Defensive, zu festigen.

Spielbericht: Fußball heute Ergebnis: Deutschland gewinnt – Undav rettet DFB-Team

Deutschland – Ghana: Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik

Liveticker heute 2:1 Deutschland gegen Ghana

Länderspiele Deutschland 2 1 Ghana

22:38 Uhr Mach es! Er macht es! Deniz Undav mit seinem Abstaubertor! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

22:35 Uhr Lennart Karl fast mit seinem 1.Tor im DFB Trikot! Knapp vorbei!

22:20 Uhr Das war zu einfach! Schneller Konter über links und Union-Spieler Köhn, der Fatawu in der Mitte bedient!

22:11 Uhr Es wird weiter gewechselt: Vierfach Wechsel.Brown, Wirtz, Groß, Stiller raus. Goretzka, Führich, Raum und Vagnoman kommen.

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S 2 : 1 Endergebnis Ghana S S S N N Kai Havertz 45'+3' Deniz Undav 88' I. Fatawu 70' 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 5 Pascal Groß 17 Florian Wirtz 20 Serge Gnabry 7 Kai Havertz 11 Nick Woltemade 16 Benjamin Asare 2 Derrick Köhn 21 K. Peprah Oppong 23 A. Djiku 4 Jonas Adjei Adjetey 3 Caleb Yirenkyi 9 J. Ayew 5 Thomas Partey 8 K. Sibo 11 Antoine Semenyo 19 P. Adu Tore Elfmetertor Kai Havertz 45' +3 70' Tor I. Fatawu Assist: Derrick Köhn) Tor Deniz Undav Assist : Leroy Sané) 88'

22:05 Uhr Flanke von links: Karl zu Woltemade, der köpft an die Latte!

21:54 Uhr 3 Wechsel Undav, Karl und Rüdiger kommen rein! Tah, Havertz und Gnabry werden ausgewechselt!

21:54 Uhr Undav, Karl und Rüdiger kommen rein! Tah, Havertz und Gnabry werden ausgewechselt!

21:36 Uhr 1:0 per Handelfmeter Handelfmeter – Havertz ganz abgebrüht mit dem 1:0 – nicht ganz unverdient! Aber mehr war in der 1.Halbzeit nicht drin.

21:30 Uhr Fast Halbzeit Das Spiel tröpfelt so ein bisschen dahin, Ghana ist besser ins Spiel gekommen und ist etwas mehr auf Ballhöhe. Deutschland mit kurzen Aufblitzern.

21:20 Uhr Woltemade & Wirtz mit Abseitstor Tolles Tor von Woltemade und Wirtz, aber Wolte ist knapp im abseits!

20:50 Uhr 2 Chancen Schon 2 starke Chancen, einmal Woltemade links vorbei, nach einem Havertz-Foul knapper Schuß von Wirtz rechts vorbei!

20:45 Uhr Anstoß! Pünktlich wird in Stuttgart angepfiffen!

19:30 Uhr offizielle Aufstellung ist da! So wird Deutschland starten: 12 Nübel – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 16 Stiller, 5 Groß – 20 Gnabry, 11 Woltemade, 17 Wirtz – 7 Havertz.

18:00 Uhr Auch gegen Ghana elf Wechsel möglich Wie schon beim torreichen 4:3-Test gegen die Schweiz in Basel kann Bundestrainer Julian Nagelsmann auch heute in Stuttgart aus dem Vollen schöpfen: Bis zu elf Auswechslungen sind im Duell gegen Ghana gestattet. Grundlage hierfür ist eine neue IFAB-Regelung, die das Standard-Limit für Testspiele von sechs auf acht Spieler angehoben hat – bei beidseitigem Einverständnis sind sogar elf Wechsel erlaubt. Um den Spielfluss trotz der hohen Wechselanzahl zu schützen, greift die bewährte Fenster-Regelung: Gewechselt werden darf nur in drei Unterbrechungen sowie in der Halbzeitpause. Elf Einzelwechsel sind somit untersagt, um taktisches Zeitspiel zu unterbinden. Gegen die Schweiz hielt sich Nagelsmann übrigens noch zurück und nutzte lediglich vier seiner Optionen.

16:00 Uhr Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots Die deutsche Nationalmannschaft hält an ihrem neuen Glücksbringer fest: Wenn die DFB-Elf am Montagabend in der ausverkauften Stuttgarter Arena aufläuft, erstrahlt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut im neuen blauen Auswärtstrikot von Ausrüster adidas. Bereits am Freitag feierte das WM-Jersey beim spektakulären 4:3-Sieg gegen die Schweiz eine rundum erfolgreiche Premiere. Nun soll der frische Look auch im Duell gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer Ghana für den nächsten Heimsieg sorgen. 15:30 Uhr Wie wird Ghana auftreten? Nach der 1:5 Pleite gegen ein starkes

Nach der 1:5 Pleite gegen ein starkes Österreich , will Ghana heute zeigen, was es kann. Das könnte gefährlich werden für Deutschland . Wir sind gespannt!