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Fußball heute Liveticker: Deutschland gewinnt gegen Ghana 2:1

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Julian Nagelsmann bleibt beim zweiten Test im WM-Jahr seinem Prinzip treu: „Einspielen“ steht auch beim Länderspiel gegen Ghana im Vordergrund. Der Bundestrainer dürfte am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart weitgehend der Aufstellung vertrauen, die in Basel begann. Gleichzeitig bleibt die Torwartfrage ein Thema: Oliver Baumann gilt als für die WM gesetzt, Alexander Nübel könnte vor heimischem Publikum sein drittes Länderspiel bekommen. Die Partie gegen Ghana dient Nagelsmann vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada als weiterer Turnierhärtetest, um Abläufe, vor allem in der Defensive, zu festigen.

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Spielbericht: Fußball heute Ergebnis: Deutschland gewinnt – Undav rettet DFB-Team

Deutschland – Ghana: Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik

Die deutschen Nationalspieler bilden einen Mannschaftskreis vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images
Die deutschen Nationalspieler bilden einen Mannschaftskreis vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images

Liveticker heute 2:1 Deutschland gegen Ghana

Länderspiele
30.3.2026
- 20:45
Deutschland
2 1
Ghana
MHPArena
22:38 Uhr

Mach es! Er macht es! Deniz Undav mit seinem Abstaubertor!

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22:35 Uhr

Lennart Karl fast mit seinem 1.Tor im DFB Trikot! Knapp vorbei!

22:20 Uhr

Das war zu einfach! Schneller Konter über links und Union-Spieler Köhn, der Fatawu in der Mitte bedient!

Fatawu Issahaku bejubelt mit Derrick Köhn seinen Treffer zum 1:1 für Ghana im Länderspiel gegen Deutschland in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Christian Kaspar-Bartke / Getty Images
Fatawu Issahaku bejubelt mit Derrick Köhn seinen Treffer zum 1:1 für Ghana im Länderspiel gegen Deutschland in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Christian Kaspar-Bartke / Getty Images
22:11 Uhr

Es wird weiter gewechselt: Vierfach Wechsel.Brown, Wirtz, Groß, Stiller raus.

Goretzka, Führich, Raum und Vagnoman kommen.

Länderspiele 2026
| MHPArena | 30.3.2026-20:45
Deutschland
S S S S S
2 : 1
Endergebnis
Ghana
S S S N N
Kai Havertz
45'+3'
Deniz Undav
88'
I. Fatawu
70'
| Schiedsrichter: S. Attwell | Halbzeit: 1-0
12
Alexander Nübel
18
Nathaniel Brown
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
16
Angelo Stiller
5
Pascal Groß
17
Florian Wirtz
20
Serge Gnabry
7
Kai Havertz
11
Nick Woltemade
16
Benjamin Asare
2
Derrick Köhn
21
K. Peprah Oppong
23
A. Djiku
4
Jonas Adjei Adjetey
3
Caleb Yirenkyi
9
J. Ayew
5
Thomas Partey
8
K. Sibo
11
Antoine Semenyo
19
P. Adu
field field
Tore
Elfmetertor
Kai Havertz
45'
+3
70'
Tor
I. Fatawu (Assist: Derrick Köhn)
Tor
Deniz Undav (Assist: Leroy Sané)
88'
22:05 Uhr

Flanke von links: Karl zu Woltemade, der köpft an die Latte!

21:54 Uhr

3 Wechsel

Undav, Karl und Rüdiger kommen rein! Tah, Havertz und Gnabry werden ausgewechselt!

21:54 Uhr

Undav, Karl und Rüdiger kommen rein! Tah, Havertz und Gnabry werden ausgewechselt!

Nico Schlotterbeck und Joshua Kimmich bejubeln das 1:0 durch Kai Havertz im Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images
Nico Schlotterbeck und Joshua Kimmich bejubeln das 1:0 durch Kai Havertz im Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images
21:36 Uhr

1:0 per Handelfmeter

Handelfmeter – Havertz ganz abgebrüht mit dem 1:0 – nicht ganz unverdient! Aber mehr war in der 1.Halbzeit nicht drin.

21:30 Uhr

Fast Halbzeit

Das Spiel tröpfelt so ein bisschen dahin, Ghana ist besser ins Spiel gekommen und ist etwas mehr auf Ballhöhe. Deutschland mit kurzen Aufblitzern.

21:20 Uhr

Woltemade & Wirtz mit Abseitstor

Tolles Tor von Woltemade und Wirtz, aber Wolte ist knapp im abseits!

20:50 Uhr

2 Chancen

Schon 2 starke Chancen, einmal Woltemade links vorbei, nach einem Havertz-Foul knapper Schuß von Wirtz rechts vorbei!

20:45 Uhr

Anstoß!

Pünktlich wird in Stuttgart angepfiffen!

Die deutsche Nationalmannschaft beim Mannschaftsfoto vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images
Die deutsche Nationalmannschaft beim Mannschaftsfoto vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images
19:30 Uhr

offizielle Aufstellung ist da!

So wird Deutschland starten:

12 Nübel – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 16 Stiller, 5 Groß – 20 Gnabry, 11 Woltemade, 17 Wirtz – 7 Havertz.

Die ghanaische Nationalmannschaft beim Einstellen vor dem Länderspiel gegen Deutschland in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alex Grimm / Getty Images
Die ghanaische Nationalmannschaft beim Einstellen vor dem Länderspiel gegen Deutschland in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alex Grimm / Getty Images

18:00 Uhr

Auch gegen Ghana elf Wechsel möglich

Wie schon beim torreichen 4:3-Test gegen die Schweiz in Basel kann Bundestrainer Julian Nagelsmann auch heute in Stuttgart aus dem Vollen schöpfen: Bis zu elf Auswechslungen sind im Duell gegen Ghana gestattet. Grundlage hierfür ist eine neue IFAB-Regelung, die das Standard-Limit für Testspiele von sechs auf acht Spieler angehoben hat – bei beidseitigem Einverständnis sind sogar elf Wechsel erlaubt.

Um den Spielfluss trotz der hohen Wechselanzahl zu schützen, greift die bewährte Fenster-Regelung: Gewechselt werden darf nur in drei Unterbrechungen sowie in der Halbzeitpause. Elf Einzelwechsel sind somit untersagt, um taktisches Zeitspiel zu unterbinden. Gegen die Schweiz hielt sich Nagelsmann übrigens noch zurück und nutzte lediglich vier seiner Optionen.

16:00 Uhr

Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots

Die deutsche Nationalmannschaft hält an ihrem neuen Glücksbringer fest: Wenn die DFB-Elf am Montagabend in der ausverkauften Stuttgarter Arena aufläuft, erstrahlt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut im neuen blauen Auswärtstrikot von Ausrüster adidas. Bereits am Freitag feierte das WM-Jersey beim spektakulären 4:3-Sieg gegen die Schweiz eine rundum erfolgreiche Premiere. Nun soll der frische Look auch im Duell gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer Ghana für den nächsten Heimsieg sorgen.

15:30 Uhr

Wie wird Ghana auftreten?

Nach der 1:5 Pleite gegen ein starkes Österreich, will Ghana heute zeigen, was es kann. Das könnte gefährlich werden für Deutschland. Wir sind gespannt!
10:00 Uhr

Um 20:45 Uhr geht es los

Heute im 2.Länderspiel des Jahres geht es um eine gute Stimmung mitnehmen in die WM-Vorbereitung, das gilt für beide Teams. Am 12.Mai wird Bundestrainer Nagelsmann seinen DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Erst danach gibt es nochmals 2 Länderspiele für Deutschland.

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