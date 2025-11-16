Fußball heute live WM-Spielplan am 16.11.: Wer spielt heute in der WM-Qualifikation 2026?

In den UEFA European Qualifiers zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 startet heute am Sonntag, den 16. November 2025, der letzte und entscheidende Spieltag. Heute wird die Abschlusstabelle in den Quali-Gruppen D, F, I und K ausgespielt. Während Frankreich (Ohne den verletzten Mbappé) in Gruppe D und England in Gruppe K bereits als WM-Teilnehmer feststehen, haben heute Portugal (Ohne den rot gesperrten Ronaldo) und Norwegen sehr gute Chancen, ebenfalls das WM-Ticket endgültig zu lösen. Portugal sich kann mit einem Sieg gegen Armenien qualifizieren und Norwegen kann sich in Italien sogar eine Niederlage erlauben. Die TV-Übertragungen der 8 europäischen WM-Quali-Spiele starten um 15:00, 18:00 und 20:45 Uhr auf DAZN.

Welche Fußballspiele gibt es heute in der WM 2026 Qualifikation?

Weltmeisterschaften Quali Europa Ungarn - - Irland Weltmeisterschaften Quali Europa Portugal - - Armenien Weltmeisterschaften Quali Europa Serbien - - Lettland Weltmeisterschaften Quali Europa Ukraine - - Island Weltmeisterschaften Quali Europa Albanien - - England Weltmeisterschaften Quali Europa Aserbaidschan - - Frankreich Weltmeisterschaften Quali Europa Israel - - Moldawien Weltmeisterschaften Quali Europa Italien - - Norwegen

WM-Qualifikation 2026 am 16.11.2025: Wo wird heute Fußball live übertragen?

Heute werden 8 europäische WM-Qualifikationsspiele live auf DAZN übertragen. Die Anstoßzeiten sind 15:00, 18:00 und 20:45 Uhr. Außerdem läuft ab 19:45 Uhr das Play-off-Finale der afrikanischen WM-Qualifikation auf Sportdigital. Der Sieger dieser Finalbegegnung Nigeria gegen DR Kongo wird beim WM-Play-off-Turnier im März 2026 teilnehmen.

Wer sind WM-Moderatoren und Kommentatoren am 16.11.2025?

Die DAZN-Kommentatoren sind am heutigen 16. November 2025 zu allen drei Anstoßzeiten im Einsatz. Um 15:00 Uhr kommentiert Marcel Seufert die Begegnung Portugal-Armenien. Weiterhin sind die DAZN-Kommentatoren Uwe Morawe (Albanien-England) und Moritz Grimmig (Aserbaidschan-Frankreich) um 18:00 Uhr im Einsatz. Carsten Fuß kommentiert um 20:45 Uhr das Länderspiel Italien-Norwegen.

WM-2026-Quali heute 16.11. – Gruppe D: Aserbaidschan-Frankreich

Die französische Fußball-Nationalmannschaft steht als Gruppensieger und WM-Teilnehmer fest, sodass die heutige Partie gegen Aserbaidschan eher ein Schaulaufen zum Jahresausklang wird – ohne den verletzten Kapitän Mbpappe. Gastgeber Aserbaidschan ist als Gruppenletzter bereits ausgeschieden. Im Parallelspiel Ukraine gegen Island geht es um den 2. Platz und die Play-off-Teilnahme. Die Teams sind derzeit punktgleich und die Ukraine muss aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gewinnen, um an Island vorbeizuziehen.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S S S U S > 5 4 1 0 13 3 10 13 2 ▲ Island S N N U S > 5 2 1 2 13 9 4 7 3 ▼ Ukraine N U S S N > 5 2 1 2 8 11 -3 7 4 Aserbaidschan N U N N N > 5 0 1 4 2 13 -11 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 16.11. – Gruppe F: Portugal-Armenien

Für die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft wird es nach der überraschenden Niederlage gegen Irland spannend. Portugal kann sich heute mit einem Sieg gegen Armenien für die WM 2026 qualifizieren. Kapitän Ronaldo fehlt Rot gesperrt. Bei einem Remis zwischen Portugal und Armenien könnten die Ungarn mit einem hohen Sieg gegen Irland sogar noch den Gruppensieg holen. Falls Portugal heute wieder verliert, könnte sogar Irland den 1. Platz erobern. Die beiden Partien Portugal-Armenien und Ungarn-Irland beginnen um 15:00 Uhr, sodass wenig taktieren möglich sein wird.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Portugal S S S U N > 5 3 1 1 11 6 5 10 2 Ungarn U N S U S > 5 2 2 1 9 7 2 8 3 Irland U N N S S > 5 2 1 2 6 5 1 7 4 Armenien N S N N N > 5 1 0 4 2 10 -8 3 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 16.11. – Gruppe I: Italien-Norwegen

In WM-2026-Quali-Gruppe I hat die norwegische Nationalmannschaft den Gruppensieg so gut wie sicher, dank Goalgetter Haaland. Im Duell gegen die Italiener dürfen die Norweger hoch verlieren, ohne die Tabellenführung abzugeben. Italien braucht einen Sieg mit mindestens neun Toren Unterschied, um noch Erster zu werden. Der neue Italien Coach Gattuso könnte gegen Norwegen seine Serie ausbauen und den sechsten Sieg im sechsten Spiel holen. Außerdem steht Italien bereits als Gruppenzweiter fest, sodass die Squadra Azzura sich über die Play-offs für die WM qualifizieren kann. Italien könnte zum dritten Mal infolge die WM-Teilnahme verpassen.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Norwegen S S S S S > 7 7 0 0 33 4 29 21 2 Italien S S S S S > 7 6 0 1 20 8 12 18 3 Israel S S N N N > 7 3 0 4 15 19 -4 9 4 Estland N N N U N 8 1 1 6 8 21 -13 4 5 Moldawien N N N U N > 7 0 1 6 4 28 -24 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 16.11. – Gruppe K: Albanien-England

Die englische Nationalmannschaft von Coach Thomas Tuchel hat den Gruppensieg bereits seit dem 4. Spieltag in der Tasche und befindet sich im WM-Modus. Außerdem können die Three Lions eine makellose Qualifikation absolvieren. Derzeit steht das englische Team bei 5 Siegen aus 5 Spielen und 20:0 Toren. Englands heutiger Gegner Albanien steht als Gruppenzweiter fest und ist sicher für die Play-offs qualifiziert. Weiterhin spielen Serbien und Lettland gegeneinander, die die WM-Qualifikation beide verpasst haben.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 England S S S S S > 7 7 0 0 20 0 20 21 2 Albanien U U S S S > 7 4 2 1 7 3 4 14 3 Serbien S N N S N > 7 3 1 3 7 9 -2 10 4 Lettland U N N U N > 7 1 2 4 4 13 -9 5 5 Andorra N N U N N 8 0 1 7 3 16 -13 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

In welchen Stadien wird heute gespielt?

Die heutigen Spielorte sind Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand/75.817), Puskás Aréna (Budapest/67.155), Estádio do Dragão (Porto/50.033), Tofik-Bakhramov-Stadion (Baku/31.200), Wojska Polskiego (Warschau/30.967), Air Albania Stadium (Tirana/22.000), Stadionul Zimbru (Chișinău/10.500) und Dubočica-Stadion (Leskovac/8.136).