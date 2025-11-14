Fußball heute live am Freitag * 2:0 Deutschland: Wer spielt heute in der WM-Qualifikation 2026?

Am heutigen Freitag – den 14. November 2025 – finden 6 Länderspiele der European Qualifiers zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 statt. In den Gruppen A, G und L geht es heute um WM-Tickets und die Play-off-Qualifikation. Die Top-Spiele sind Luxemburg gegen Deutschland, Polen gegen Niederlande und Kroatien gegen Färöer. Das Deutschland-Spiel gegen Luxemburg läuft ab 20:15 Uhr auf RTL. Die TV-Übertragungen der 5 weiteren europäischen WM-Quali-Spiele starten um 18:00 und 20:45 Uhr auf DAZN. Außerdem werden das U20-Länderspiel Deutschland-Rumänien um 15 Uhr auf Sky und das U21-Länderspiel Deutschland-Malta um 18 Uhr auf Sat.1 übertragen.

➡️ Spielbericht 2:0 Deutschland gegen Luxemburg

Welche Fußballspiele gibt es heute in der WM 2026 Qualifikation?

Weltmeisterschaften Quali Europa Finnland 0 1 Malta Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei 1 0 Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Gibraltar 1 2 Montenegro Weltmeisterschaften Quali Europa Kroatien 3 1 Färöer Inseln Weltmeisterschaften Quali Europa Polen 1 1 Niederlande Weltmeisterschaften Quali Europa Luxemburg 0 2 Deutschland

WM-Qualifikation 2026 am 14.11.2025: Wo wird heute Fußball live übertragen?

RTL überträgt heute das WM-Qualifikationsspiel Luxemburg gegen Deutschland ab 20:15 Uhr. Die Partie wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Außerdem werden 5 europäische WM-Qualifikationsspiele live auf DAZN übertragen. Die Anstoßzeiten sind 18:00 und 20:45 Uhr. Heute laufen zudem zwei Länderspiele deutscher U-Nationalmannschaften im TV. Auf Sky kommt um 15 Uhr das U20-Testspiel Deutschland-Rumänien und auf Sat.1 läuft um 18 Uhr das U21-EM-Qualifikationsspiel Deutschland-Malta.

Wer sind WM-Moderatoren und Kommentatoren am 14.11.2025?

Das Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland wird von RTL-Kommentator Wolff Fuss begleitet. Die RTL-Moderatorin Laura Wontorra wird gemeinsam mit den RTL-Experten Lothar Matthäus und Edin Terzic durchs Programm führen. Außerdem sind die RTL-Field-Reporter Felix Görner und Jonas Gerdes mit von der Partie. Die DAZN-Kommentatoren am heutigen 14. November 2025 sind Freddie Schulz (Slowakei-Nordirland) und Nico Seepe (Polen-Niederlande). Sat.1-Kommentator Flo Hauser wird gemeinsam mit Experte Markus Babbel das U21-Länderspiel Deutschland-Malta kommentieren. Zudem sind Sat.1-Moderator Matthias Opdenhövel und Sat.1-Field-Reporter Bent Mildner im Einsatz.

WM-2026-Quali heute 14.11. – Gruppe A: Luxemburg-Deutschland

In WM-Quali-Gruppe A absolviert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute ein Auswärtsspiel in Luxemburg, in dem die Tabellenführung ausgebaut werden kann. Deutschland trifft auf ein kriselndes Luxemburger Team, das bisher alle 4 Quali-Spiele verloren hat. Aktuell befindet sich Deutschland mit 9 Punkten auf dem 1. Tabellenplatz, gefolgt von der Slowakei mit ebenfalls 9 Punkten. Die Slowakei spielt heute zu Hause gegen Nordirland und will mit einem Sieg den Druck auf den Tabellenführer hoch halten. Die Entscheidung über den Gruppensieg fällt auf jeden Fall erst am 6. Spieltag (17.11.2025) im direkten Duell Deutschland-Slowakei.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland N S S S S > 5 4 0 1 10 3 7 12 2 Slowakei S S N S S > 5 4 0 1 6 2 4 12 3 Nordirland S N S N N > 5 2 0 3 6 6 0 6 4 Luxemburg N N N N N > 5 0 0 5 1 12 -11 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 14.11. – Gruppe G: Polen-Niederlande

Die niederländische Nationalmannschaft hat eine sehr gute Ausgangsposition, um im Auswärtsspiel in Warschau die WM-Teilnahme sicherzustellen. Derzeit führt die Niederlande mit 3 Punkten vor Polen und hat zudem die viel bessere Tordifferenz, sodass heute ein Remis genügt. Die Polen brauchen heute einen hohen Sieg, um Spitzenreiter Niederlande ins Wanken zu bringen. Zudem hat die Niederlande am 6. Spieltag immer noch gegen Litauen die Möglichkeit, das WM-Ticket zu sichern. Im Parallelspiel trifft der Tabellendritte Finnland auf Malta, wobei die Finnen kaum noch Chancen auf den 2. Platz haben.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Niederlande U S S S U > 7 5 2 0 23 4 19 17 2 Polen N U S S U > 7 4 2 1 11 5 6 14 3 Finnland S N S N N 8 3 1 4 8 14 -6 10 4 ▲ Malta U N U N S > 7 1 2 4 2 16 -14 5 5 ▼ Litauen U U N N N > 7 0 3 4 6 11 -5 3 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 14.11. – Gruppe L: Kroatien-Färöer

In WM-2026-Quali-Gruppe K trifft Spitzenreiter Kroatien auf den Tabellendritten Färöer, die eine starke WM-Qualifikation absolvieren. Die Kroaten haben 3 Punkte mehr als die zweitplatzierten Tschechen, die heute spielfrei haben. Daher kann Kroatien heute mit einem Heimsieg das WM-Ticket lösen. Allerdings könnte es eine spannende Partie werden, denn Färöer ist gut drauf und hat zuletzt gegen Gibraltar, Montenegro und Tschechien gewonnen. Im Duell um Platz 2 ist Tschechien dennoch im Vorteil, denn sie haben einen Punkt mehr und spielen noch gegen Gibraltar, während Färöer heute sein letztes WM-Quali-Spiel bestreitet.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Kroatien S S U S S > 7 6 1 0 23 2 21 19 2 Tschechien S N S U N > 7 4 1 2 12 8 4 13 3 Färöer Inseln N S S S N 8 4 0 4 11 9 2 12 4 Montenegro N N N N S > 7 3 0 4 6 14 -8 9 5 Gibraltar N N N N N > 7 0 0 7 3 22 -19 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

In welchen Stadien wird heute gespielt?

Die heutigen Spielorte sind Stadion Narodowy (Warschau/58.580 Plätze), Helsingin olympiastadion (Helsinki/36.200), Košická futbalová aréna (Košice/12.555), Stade de Luxembourg (Croix de Gasperich/9.471), Stadion Rujevica (Rijeka/8.279) und das Europa Sports Park (Europa Point/5.000).