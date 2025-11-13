Fußball heute live WM-Spielplan am 13.11.: Wer spielt heute in der WM-Qualifikation 2026?

In den UEFA European Qualifiers zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 starten heute – am Donnerstag, den 13. November 2025 – in die letzten und entscheidenden Spieltage. Während die englische Fußball-Nationalmannschaft die WM-Teilnahme bereits sichergestellt hat, können heute Frankreich, Portugal und Norwegen folgen. Während Frankreich und Norwegen heute einen Sieg benötigen, könnte sich Portugal bereits mit einem Remis qualifizieren. Weiterhin geht es heute in den Quali-Gruppen D, F, I und K um den 2. Platz und die Play-off-Teilnahme. Die TV-Übertragungen der 8 europäischen WM-Quali-Spiele starten um 18:00 und 20:45 Uhr auf DAZN.

Welche Fußballspiele gibt es heute in der WM 2026 Qualifikation?

Weltmeisterschaften Quali Europa Norwegen - - Estland Weltmeisterschaften Quali Europa Armenien - - Ungarn Weltmeisterschaften Quali Europa Aserbaidschan - - Island Weltmeisterschaften Quali Europa England - - Serbien Weltmeisterschaften Quali Europa Andorra - - Albanien Weltmeisterschaften Quali Europa Frankreich - - Ukraine Weltmeisterschaften Quali Europa Irland - - Portugal Weltmeisterschaften Quali Europa Moldawien - - Italien

WM-Qualifikation 2026 am 13.11.2025: Wo wird heute Fußball live übertragen?

Heute werden 8 europäische WM-Qualifikationsspiele live auf DAZN übertragen. Die Anstoßzeiten sind 18:00 und 20:45 Uhr. Außerdem werden auf Sportdigital die beiden Halbfinal-Play-offs der afrikanischen WM-Qualifikation übertragen. Ab 16:45 Uhr läuft Nigeria-Gabun und ab 19:45 Uhr läuft Kamerun-Kongo. Die beiden Halbfinalsieger treffen im Finale am 16.11.25 aufeinander, in dem sich der Sieger fürs WM-Play-off-Turnier im März 2026 qualifiziert.

Wer sind WM-Moderatoren und Kommentatoren am 13.11.2025?

Die DAZN-Kommentatoren am heutigen 13. November 2025 sind Stefan Galler (Frankreich-Ukraine), Uli Hebel (Irland-Portugal), Christoph Stadtler (Moldau-Italien) und Flo Hauser (England-Serbien).

8 Spiele der europäischen WM-2026-Quali am 13.11.2025

8 Spiele der europäischen WM-2026-Quali am 13.11.2025 Gruppe D: Frankreich gegen Ukraine

Gruppe D: Frankreich gegen Ukraine Gruppe F: Irland gegen Portugal

Gruppe F: Irland gegen Portugal Gruppe I: Republik Moldau gegen Italien

Gruppe I: Republik Moldau gegen Italien Gruppe K: England gegen Serbien

Gruppe K: England gegen Serbien 8 Länderspiele live auf DAZN um 18:00 und 20:45 Uhr

WM-2026-Quali heute 13.11. – Gruppe D: Frankreich-Ukraine

In WM-Quali-Gruppe D kann heute die französische Fußball-Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen die Ukraine das WM-Ticket lösen. Derzeit haben die Franzosen mit Superstar Mbappé bereits einen 3-Punkte-Vorsprung. Hingegen hat die Ukraine die Möglichkeit mit einem hohen Überraschungssieg gegen Frankreich sogar die Tabellenführung zu übernehmen. Im Parallelspiel treffen Aserbaidschan und Island aufeinander. Falls heute Island gewinnt und Ukraine verliert, sind beide Teams punktgleich und es kommt zum Entscheidungsspiel um den 2. Platz am letzten Spieltag.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S S S U > 4 3 1 0 9 3 6 10 2 Ukraine N U S S > 4 2 1 1 8 7 1 7 3 Island S N N U > 4 1 1 2 11 9 2 4 4 Aserbaidschan N U N N > 4 0 1 3 2 11 -9 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 13.11. – Gruppe F: Irland-Portugal

Der Nationalmannschaft Portugals genügt heute gegen Irland ein Remis für die WM-Qualifikation, , aufgrund des besseren Torverhältnisses. Vor dem heutigen Spieltag führt Portugal mit 5 Punkten und 6 Toren vor Ungarn. Cristiano Ronaldo wurde am letzten Spieltag mit seinem 41. Treffer zum Rekordtorschützen der europäischen WM-Qualifikation. Falls Ungarn im frühen Spiel gegen Armenien nicht gewinnt, wären die Portugiesen sogar automatisch für die WM 2026 qualifiziert. Ungarn, Irland und Armenien sind im Rennen um Platz 2 involviert. Derzeit führt Ungarn mit 5 Punkten vor Irland mit 4 und Armenien mit 3 Zählern.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Portugal S S S U > 4 3 1 0 11 4 7 10 2 Ungarn U N S U > 4 1 2 1 8 7 1 5 3 ▲ Irland U N N S > 4 1 1 2 4 5 -1 4 4 ▼ Armenien N S N N > 4 1 0 3 2 9 -7 3 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 13.11. – Gruppe I: Moldau-Italien

In WM-2026-Quali-Gruppe I könnte das Duell um den Gruppensieg zwischen Norwegen und Italien heute entschieden werden, wenn die Norweger das Duell gegen Estland gewinnen. Norwegen wäre damit zum ersten Mal seit 1998 bei einer Weltmeisterschaft dabei. Weiterhin trifft Italien im Parallelspiel auf den Gruppenletzten Republik Moldau. Die Italiener sind heute haushoher Favorit und hoffen auf einen Punktgewinn der Esten gegen Norwegen, damit es am letzten Spieltag zum Endspiel Italien-Norwegen um den Gruppensieg kommt.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Norwegen S S S S S > 6 6 0 0 29 3 26 18 2 Italien S S S S S > 6 5 0 1 18 8 10 15 3 Israel S S N N N > 7 3 0 4 15 19 -4 9 4 Estland N N N N U > 7 1 1 5 7 17 -10 4 5 Moldawien N N N N U > 6 0 1 5 4 26 -22 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 13.11. – Gruppe K: England-Serbien

Die englische Nationalmannschaft von Coach Thomas Tuchel ist als einziges Team Europas bereits für die WM 2026 qualifiziert. Heute treffen die Three Lions auf den schwersten Gruppengegner Serbien, die sich im Fernduell um Platz 2 mit Albanien befinden. Die Serben liegen derzeit hinter den Albanern und haben einen Punkt weniger auf dem Konto. Falls Serbien heute verliert und Albanien das Parallelspiel gegen Andorra gewinnt, wären die Albaner für die Play-offs qualifiziert. Zudem hat Serbien nur geringe Chancen auf einen Play-off-Platz über die Nationenliga, sodass sie heute nicht verlieren dürfen.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 England S S S S S > 6 6 0 0 18 0 18 18 2 Albanien S U U S S > 6 3 2 1 6 3 3 11 3 Serbien S S N N S > 6 3 1 2 7 7 0 10 4 Lettland U N N U N > 7 1 2 4 4 13 -9 5 5 Andorra N N N U N > 7 0 1 6 3 15 -12 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

In welchen Stadien wird heute gespielt?

Die heutigen Stadien sind Wembley-Stadion (London/90.000), Aviva Stadium (Dublin/51.711), Prinzenpark (Paris/47.929), Ullevaal (Oslo/25.572), Republican (Jerewan/14.403), Neftçi Arena (Baku/11.000), Stadionul Zimbru (Chișinău/10.500) und Estadi de la FAF (Encamp/5108).

FAQs zu den heutigen Fußballspielen

Welche Teams können sich am 13. November 2025 für die WM 2026 qualifizieren?

Am heutigen 13. November 2025 können Frankreich, Portugal und Norwegen die direkte Qualifikation zur FIFA-WM 2026 perfekt machen. Frankreich und Norwegen benötigen dafür jeweils einen Sieg. Portugal genügt aufgrund des besseren Torverhältnisses bereits ein Unentschieden gegen Irland. England ist als einziges europäisches Team schon qualifiziert.

Wo und wann werden die Spiele der WM-Qualifikation am 13.11.2025 übertragen?

Die acht Spiele der europäischen WM-Qualifikation werden heute live auf DAZN übertragen. Anstoßzeiten sind 18:00 Uhr und 20:45 Uhr. Zusätzlich zeigt Sportdigital die Halbfinalspiele der afrikanischen WM-Playoffs: Nigeria gegen Gabun (ab 16:45 Uhr) und Kamerun gegen Kongo (ab 19:45 Uhr).

Welche Spiele sind heute in der europäischen WM-Quali besonders wichtig?

Besonders im Fokus stehen heute die Partien Frankreich-Ukraine, Irland-Portugal, Moldau-Italien und England-Serbien. In Gruppe D geht es für Frankreich um die Qualifikation, in Gruppe F für Portugal. In Gruppe I entscheidet das Parallelspiel Norwegen-Estland möglicherweise über die erste norwegische WM-Teilnahme seit 1998. Serbien kämpft in Gruppe K gegen England und um Platz 2 im Duell mit Albanien.