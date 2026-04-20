Fußball heute DFB Pokal live – Wer überträgt VfB Stuttgart gegen SC Freiburg im Free-TV?

Am Donnerstag, 23. April 2026, um 20:45 Uhr steigt in der MHP Arena das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Das Südduell entscheidet, wer ins Finale nach Berlin einzieht – und das Beste: Die Partie ist kostenlos live in der ARD zu sehen. DFB Pokal Spielplan Halbfinale: Warum wird an einem Donnerstag gespielt?

Übertragung: Stuttgart gegen Freiburg live in der ARD – kostenlos!

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Freiburg wird live und kostenlos in der ARD (Das Erste) übertragen. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wer den Stream bevorzugt, findet die Partie ebenfalls kostenlos auf sportschau.de – inklusive Audio-Kommentar und Live-Ticker.

Kommentatoren & Moderatoren Stuttgart gegen Freiburg

Experte: Bastian Schweinsteiger

Moderation: Esther Sedlaczek

Kommentiert von: Tom Bartels

Südderby mit Final-Ticket – wer zieht nach Berlin?

Der VfB Stuttgart startet dramatisch, aber hungrig in den Pokalwettbewerb: Ein 8:7 im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig hätte fast das frühe Aus bedeutet. Doch danach lief es rund – Mainz 2:0, Bochum 2:0, Holstein Kiel 3:0. Für Stuttgart ist es bereits das dritte Halbfinale der letzten vier Jahre, der Einzug ins Finale nach Berlin wäre der Lohn einer außergewöhnlichen Pokalsaison.

Der SC Freiburg bewies einmal mehr seinen Pokal-Charakter: SF Lotte 2:0, Fortuna Düsseldorf 3:1, Darmstadt 2:0 – und im Viertelfinale das Herzschlagfinale gegen Hertha BSC mit 6:5 nach Verlängerung. Freiburg steht damit zum dritten Mal in fünf Jahren im Halbfinale. Das letzte Duell beider Teams im DFB-Pokal-Halbfinale liegt 13 Jahre zurück: 2013 gewann Stuttgart mit 2:1 – ein Ergebnis, das der VfB heute gerne wiederholen würde.

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