Fußball DFB Pokal heute – 0:1 – Wer überträgt VfB Stuttgart – SC Freiburg im Free-TV?

Heute am Donnerstag, 23. April 2026, um 20:45 Uhr steigt in der MHP Arena das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Das Südduell entscheidet, wer ins Finale nach Berlin einzieht und gegen die Bayern spielt, die gestern mit 2:0 Leverkusen abfertigten. Und das Beste: Die Partie ist kostenlos live in der ARD zu sehen. DFB Pokal Spielplan Halbfinale: Warum wird an einem Donnerstag gespielt?

Übertragung: Stuttgart gegen Freiburg live in der ARD. Kostenlos!

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Freiburg wird heute live und kostenlos in der ARD (Das Erste) übertragen. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wer den Stream bevorzugt, findet die Partie ebenfalls kostenlos auf sportschau.de – inklusive Audio-Kommentar und Live-Ticker. Fußball heute Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen?

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale | | MHPArena | - 20:45 VfB Stuttgart N S N S N - : - SC Freiburg N S S S S 33 Alexander Nübel 7 Maximilian Mittelstädt 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 10 Chris Führich 6 Angelo Stiller 16 A. Karazor 18 Jamie Leweling 26 Deniz Undav 28 N. Nartey 9 Ermedin Demirović 21 F. Müller 33 J. Makengo 3 Philipp Lienhart 28 M. Ginter 29 P. Treu 44 J. Manzambi 8 M. Eggestein 32 V. Grifo 14 Yuito Suzuki 19 Jan-Niklas Beste 31 I. Matanović

Kommentatoren & Moderatoren Stuttgart gegen Freiburg

Experte: Bastian Schweinsteiger

Moderation: Esther Sedlaczek

Kommentiert von: Tom Bartels

Südderby mit Final-Ticket. Wer zieht nach Berlin?

Der VfB Stuttgart startet dramatisch, aber hungrig in den Pokalwettbewerb: Ein 8:7 im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig hätte fast das frühe Aus bedeutet. Doch danach lief es rund. Mainz 2:0, Bochum 2:0, Holstein Kiel 3:0. Für Stuttgart ist es bereits das dritte Halbfinale der letzten vier Jahre, der Einzug ins Finale nach Berlin wäre der Lohn einer außergewöhnlichen Pokalsaison.

Der SC Freiburg bewies einmal mehr seinen Pokal-Charakter: SF Lotte 2:0, Fortuna Düsseldorf 3:1, Darmstadt 2:0 – und im Viertelfinale das Herzschlagfinale gegen Hertha BSC mit 6:5 nach Verlängerung. Freiburg steht damit zum dritten Mal in fünf Jahren im Halbfinale. Das letzte Duell beider Teams im DFB-Pokal-Halbfinale liegt 13 Jahre zurück: 2013 gewann Stuttgart mit 2:1 – ein Ergebnis, das der VfB heute gerne wiederholen würde.

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Liveticker heute

21:53 Uhr Anpfiff Kein richtiger Augenschmaus, die Freiburger führen durch Eggestein nach Vorlage von Matthias Ginter. Der Bundestrainer ist auch da und hat sicherlich ein Auge auf ihn geworfen.



20:48 Uhr Anpfiff Bengalos stören die Sicht, mit 3 Minuten Verspätung geht es los!



20:20 Uhr Anpfiff SC Freiburg: Müller – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Matanovic VfB Stuttgart: 33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 10 Führich, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 28 Nartey