Fußball heute live – 5:1! Wer zeigt SC Freiburg vs. KRC Genk im Free-TV/Stream?

Fußball heute live: Wer zeigt SC Freiburg – KRC Genk im Free-TV/Stream? Am Donnerstag, 19.03.2026 (Anstoß 18:45 Uhr), empfängt der SC Freiburg im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League KRC Genk im Europa-Park Stadion. Freiburg muss nach dem 0:1 im Hinspiel ein Tor aufholen und wird offensiv agieren müssen; Genk reist mit knapper Führung und guter Form an. Für Zuschauer in Deutschland läuft die Partie nicht im Free-TV, sondern exklusiv im Stream bei RTL+. Alle wichtigen Übertragungsinformationen und Vorab-Fakten zum Spiel finden Sie hier.

Liveticker Freiburg gegen Genk!

Übertragung: Wer zeigt SC Freiburg – KRC Genk im Free-TV/Stream?

Das Achtelfinal-Rückspiel SC Freiburg gegen KRC Genk wird in Deutschland live bei RTL+ übertragen. Es handelt sich um nationale Coverage im RTL+-Live-Stream; ein freier Fernsehkanal zeigt das Spiel nicht. Anstoß ist am Donnerstag, 19.03.2026, um 18:45 Uhr im Europa-Park Stadion in Freiburg — Zuschauer benötigen ein RTL+-Abo, um das Spiel per Stream verfolgen zu können.

Europa League Genk 0.85 xG 0.26 1 0 SC Freiburg Europa League SC Freiburg 1.62 xG 1.07 5 1 Genk

Liveticker heute Abend

20:33 Uhr SC Freiburg gewinnt 5:1 und zieht ins Viertelfinale Mit einer starken Leistung hat Freiburg das Viertelfinale erreicht! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

20:00 Uhr SC Freiburg erhöht auf 4:1 Es läuft bei Freiburg! Noch eine halbe Stunde zu spielen, Grifo und Suzuki erhöhen!

19:10 Uhr SC Freiburg vorne! Nach knapp 20 Minuten fürht Freiburg durch Tore von Matthias Ginter und Matanović!

18:00 Uhr Heute Abend geht es auch um zusätzliche Champions League Plätze! In den Rückspielen von VfB Stuttgart, SC Freiburg und FSV Mainz 05 geht es nicht nur um Viertelfinal-Tickets im Europapokal, sondern auch um die Chance der Bundesliga auf einen zusätzlichen Champions-League-Platz. Freiburg muss nach dem 0:1-Hinspiel gegen Genk eine Steigerung zeigen, Stuttgart droht nach der 1:2-Heimpleite gegen Porto das frühe Aus. Mainz hat in der Conference League gegen Sigma Olmütz die historische Möglichkeit, erstmals in ein europäisches Viertelfinale einzuziehen. Der Ausgang der Partien beeinflusst direkt das UEFA-Ranking, in dem Deutschland bislang auf Rang drei liegt.

Formkurven und aktuelle Bilanz

In der Europa League zeigt Freiburg zuletzt wechselhafte Leistungen: Aus den letzten fünf Spielen in diesem Wettbewerb resultieren zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen (Bilanz 2-1-2). Generell läuft es in allen Wettbewerben eher durchwachsen: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Freiburg nur einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen; zuletzt unterlag das Team zuhause 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin. Den Druck erhöht das verlorene Hinspiel in Genk (0:1), sodass Freiburg das Spiel offensiv gestalten muss.

Genk präsentiert sich in der Europa League stabiler und reist mit Rückenwind an: In den letzten fünf Begegnungen in diesem Bewerb stehen vier Siege und ein Remis — ungeschlagen. Auch in der heimischen Liga meldete sich Genk zuletzt mit einem 1:0-Erfolg gegen Sint-Truidense VV zurück. Im Playoff vor dem Achtelfinale schaltete KRC Genk Dinamo Zagreb aus (3:1 Auswärtssieg, 3:3 Rückspiel) und bringt damit Selbstvertrauen für das Rückspiel mit.

Head-to-Head und mögliche Spielverläufe

Die direkte Bilanz zwischen SC Freiburg und KRC Genk ist noch sehr klein: Das bisher einzige Duell im Hinspiel endete am 12.03.2026 mit 1:0 für Genk. Freiburg blieb in diesem Vergleich ohne Sieg und muss nun im Rückspiel den Spielverlauf aktiv gestalten, um das Gesamtergebnis zu drehen. Erwartbar sind Phasen mit hohem Ballbesitz für Freiburg, die Räume für Konter bieten könnten — Genk wird auf schnelle Umschaltaktionen setzen und auf die Defensivstabilität vertrauen.

Aus taktischer Sicht dürfte Freiburg offensiv agieren und damit auch mehr Großchancen zulassen; solche Situationen begünstigen Treffer auf beiden Seiten, vor allem wenn der Unparteiische Nachspielzeit hinzuzählt. Genk kann mit dem knappen Vorsprung kalkulieren und hofft, Fehler in der Freiburger Defensive auszunutzen.

Personalien, Trainer und Wett-Tipps

Auf der Trainerbank stehen Julian Schuster für den SC Freiburg und Nicky Hayen für KRC Genk. Schuster muss seine Mannschaft so einstellen, dass die Defensive stabil bleibt, während gleichzeitig ausreichender Offensivdruck erzeugt wird. Hayen wird versuchen, das knappe Ergebnis zu verteidigen und bei Kontern die Entscheidung herbeizuführen.

Aus Buchmacher-Sicht bleibt das Duell offen; die Quoten signalisieren ein enges Spiel. Zwei zurzeit favorisierte Wett-Tipps lauten: Heimsieg SC Freiburg (beste Quote aktuell bei Interwetten, Quote 1.60) und „Beide Teams treffen – Ja“ (beste Quote derzeit bei Merkur Bets, Quote 1.83). Die besten Notierungen variieren kurzfristig; ein Vergleich der Wettanbieter vor Tippabgabe ist empfehlenswert, wenn man die Top-Quoten und Bonusangebote prüfen möchte.