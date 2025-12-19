Fußball heute live: Wer zeigt RB Leipzig – Bayer Leverkusen im Free-TV/Stream?

Am Samstag, den 20. Dezember 2025, kommt es in der Red Bull Arena zum spannenden Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Für alle Fans, die das Spiel nicht live im Stadion verfolgen können, bietet Sky die Übertragung im Fernsehen an. Das Duell beider Teams im Rahmen des 15. Spieltags der Bundesliga verspricht Hochspannung, da sich beide Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte befinden.

Übertragung des Spiels: Wo kann man RB Leipzig – Leverkusen sehen?

Die Partie zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen wird exklusiv von Sky in Deutschland übertragen. Leider wird das Spiel nicht im Free-TV zu sehen sein. Fans, die das Geschehen auf dem Platz verfolgen möchten, können sich auf die umfassende Berichterstattung des Senders verlassen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 15 | Red Bull Arena | - 18:30 RB Leipzig S U S S N - : - Bayer 04 Leverkusen N S N U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Aktuelle Form und Tabellenstand der Teams

RB Leipzig belegt derzeit den zweiten Platz in der Bundesliga mit 29 Punkten aus 14 Spielen. Die Mannschaft von Ole Werner hat eine starke Heimbilanz und ist in sechs Heimspielen ungeschlagen. In den letzten fünf Ligaspielen erzielte Leipzig zwei Siege, ein Unentschieden und musste zwei Niederlagen hinnehmen, darunter eine 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin.

Bayer Leverkusen steht mit 26 Punkten auf dem vierten Rang, nur drei Punkte hinter Leipzig. Unter Chefcoach Kasper Hjulmand konnte die Werkself zuletzt einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln feiern und hat in den letzten fünf Partien drei Siege sowie zwei Niederlagen erzielt. Ihre Auswärtsbilanz zeigt drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

Direkte Duelle: Leverkusen mit Vorteil

In den letzten fünf direkten Duellen zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen hat die Werkself die Oberhand behalten. Leverkusen feierte drei Siege, während Leipzig lediglich einmal gewinnen konnte. Eine Begegnung endete unentschieden, das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 2:2-Remis.

Wett Tipps und Quoten für das Match

Die Wettmärkte zeigen, dass RB Leipzig als Favorit in die Partie geht, mit einer Siegquote von 2.10 bei Bet365. Ein Unentschieden wird bei Winamax mit 3.90 quotiert, während ein Sieg für Bayer Leverkusen bei Tipico mit 3.30 bewertet ist. Für Wettfreunde könnte auch der Tipp interessant sein, dass beide Teams treffen, was bei Betano eine Quote von 1.47 bietet. Wer auf „nein“ setzt, kann bei Betway mit einer Quote von 2.70 höhere Gewinne erzielen.