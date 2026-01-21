Fußball heute live: Wer zeigt Qarabağ FK gegen Eintracht Frankfurt (im Free-TV/Stream?

Am heutigen Mittwoch, den 21. Januar 2026, steht ein spannendes Champions-League-Duell zwischen Qarabağ FK und Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Anstoß ist um 18:45 Uhr im Tofig Bakhramov Stadion. Für Fans, die das Match live verfolgen wollen, wird DAZN Deutschland die Übertragung übernehmen. Leider wird das Spiel nicht im Free-TV gezeigt, was die Vorfreude auf die Begegnung nicht mindert. Frankfurt muß punkten, um zumindest eine theoretische Chance noch auf die Playoffs zu haben.

Übertragung des Spiels: Wo kann man Qarabağ FK gegen Eintracht Frankfurt sehen?

Das Champions-League-Spiel zwischen Qarabağ FK und Eintracht Frankfurt wird live bei DAZN Deutschland übertragen. Die Zuschauer können sich auf eine umfassende Berichterstattung freuen, die ein spannendes Erlebnis für alle Fußballfans verspricht. Für alle, die auf der Suche nach einer kostenlosen Übertragung sind, gibt es leider keine Möglichkeit, das Match im Free-TV zu sehen.

Aktuelle Form und Tabellenstand der Teams

Qarabağ FK hat in der laufenden Champions-League-Saison bislang 7 Punkte gesammelt und belegt aktuell den 22. Platz in der Tabelle. Mit 2 Siegen, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 10:13 ist das Team von Trainer Qurban Qurbanov auf einem soliden Weg, insbesondere zuhause. Allerdings musste die Mannschaft im letzten Spiel eine 2:4-Niederlage gegen Ajax Amsterdam hinnehmen.

Eintracht Frankfurt hat bisher nur 4 Punkte erwirtschaftet und rangiert auf dem 30. Platz. Der Klub konnte bislang 1 Sieg, 1 Unentschieden und 4 Niederlagen verbuchen, was sich auch im Torverhältnis von 8:16 widerspiegelt. Trainer Dennis Schmitt steht unter Druck, nachdem sein Team zuletzt mit 1:2 gegen den FC Barcelona verlor und auswärts weiterhin auf den ersten Sieg wartet.

Direkte Duelle: Eintracht Frankfurt favorisiert

In den letzten direkten Begegnungen hatten die Frankfurter die Oberhand. Beide letzten Duelle endeten mit Siegen für Eintracht Frankfurt, zuletzt mit einem 2:1-Heimsieg. Diese Bilanz wird Qarabağ FK anspornen, die Negativserie zu durchbrechen und endlich Punkte im direkten Vergleich zu sichern.

Wett Tipps und Quoten für das Spiel

Für Wettfreunde sind spannende Quoten verfügbar. Interwetten bietet die beste Quote für einen Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt mit 2.20. Für ein Unentschieden hält Tipico die Quote von 3.90 bereit. Zudem gibt es bei Betano die Quote von 1.47 für die Wette, dass beide Teams treffen. Ein Tipp auf ein Nein wird bei Tipico mit 2.70 bewertet. Viele Fans setzen auf einen Auswärtssieg für Eintracht Frankfurt und darauf, dass beide Mannschaften Tore erzielen.