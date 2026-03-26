Fußball heute live Aufstellungen – 4:3 Elfmeterschießen – Wer zeigt Länderspiel Tschechien – Irland in der TV-Übertragung?

DAZN Deutschland überträgt das Playoff-Halbfinale zwischen Tschechien und Irland live im Stream; die Partie ist nicht im Free-TV zu sehen. Das Länderspiel findet am Donnerstag, 26.03.2026 um 20:45 Uhr in der Fortuna Arena statt und ist damit eines der Schlüsselspiele der WM-Qualifikation 2026. Wer zeigt das Länderspiel Tschechien – Irland in der TV-Übertragung? Fans, die Fußball heute im TV verfolgen möchten, finden die Übertragung bei DAZN Deutschland. Der Sieger dieses Pfades sichert sich ein Ticket zur Fußball-WM 2026 und erhöht damit die sportliche und taktische Brisanz dieses Duells.

Tschechien – Irland 4:3 i.E.

TV-Übertragung: Wer zeigt Tschechien – Irland?

Die Partie zwischen Tschechien und Irland im Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa steigt am Donnerstag, 26.03.2026 um 20:45 Uhr im Stadion Fortuna Arena und ist in Deutschland live bei DAZN Deutschland zu sehen. Fans, die Fußball heute im TV verfolgen möchten, finden dort die Übertragung. Die Begegnung läuft nicht im Free TV; für die Live-Übertragung ist ein DAZN-Abo erforderlich.

Begegnung: Tschechien gegen Irland

Datum: Donnerstag, 26.03.2026, 20:45

Bewerb: WM-Quali. Europa, Playoffs Halbfinale

Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland

Läuft das Spiel im Free TV? Nein

Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien 2 2 Irland

Liveticker heute Abend Tschechien – Irland

22:15 Uhr Später Ausgleich 2:2 Tor für Tschechien!

21:15 Uhr Irland führt 2:1 Schick per Elfmeter mit dem Anschlußtreffer, davor Eigentor durch Kovar. 1:2 nun!

21:05 Uhr Irland führt 1:0 1:0 für Irland durch Troy Parrott per Elfmeter! Collins wird am Fuß getroffen – Strafstoß! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

20:45 Uhr Anpfiff - es geht los! Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

12:00 Uhr Es wird spannend heute Abend! DAZN Deutschland überträgt das Playoff-Halbfinale zwischen Tschechien und Irland live im Stream; die Partie ist nicht im Free-TV zu sehen. Das Länderspiel findet am Donnerstag, 26.03.2026 um 20:45 Uhr in der Fortuna Arena statt und ist damit eines der Schlüsselspiele der WM-Qualifikation 2026.

Aktuelle Form Tschechien und Irland

Tschechien geht mit einer ordentlichen Ausgangslage in dieses Playoff-Halbfinale und belegte in der Gruppenphase den zweiten Tabellenplatz mit 16 Punkten. Das Team zeigte zuletzt in der Qualifikation mit einem 6:0-Heimsieg gegen Gibraltar seine Offensivstärke; diese offensive Durchschlagskraft dürfte beim Kampf um Standardsituationen und Torabschluss eine Rolle spielen. Gleichzeitig baut die Mannschaft auf eine disziplinierte Defensive und taktische Stabilität.

Irland sicherte sich ebenfalls den zweiten Platz in seiner Gruppe und bringt 10 Punkte aus der Gruppenphase mit. Das letzte Spiel endete mit einem knappen 3:2-Auswärtssieg gegen Ungarn, was die positive Form der Mannschaft unterstreicht. Beide Teams erreichten die Playoffs als Gruppenzweite und treffen nun in Playoff-Pfad D aufeinander; der Spielverlauf könnte von engen Duellen im Mittelfeld und individuellen Momenten im Abschluss entschieden werden. Sollte Tschechien oder Irland das Halbfinale gewinnen, wäre der mögliche Finalgegner der Sieger aus dem Duell Dänemark gegen Nordmazedonien.

Direkter Vergleich: Tschechien hatte zuletzt die Oberhand

Der historische Vergleich zwischen Tschechien und Irland zeigt eine leichte Überlegenheit der Tschechen in den letzten fünf Duellen: 2 Siege für Tschechien, 2 Unentschieden und 1 Sieg für Irland. Das zuletzt gespielte Aufeinandertreffen datiert vom 29. Februar 2012 und endete in einem Freundschaftsspiel mit einem 1:1-Unentschieden. Darüber hinaus reichen die Begegnungen zurück bis in die späten 1990er und frühen 2000er Jahre, darunter EM-Qualifikationsduelle und Freundschaftsspiele.

Die Duelle waren dabei stets eng umkämpft und geprägt von einer physischen, disziplinierten Spielweise; sowohl Tschechien als auch Irland setzen immer wieder auf taktische Kompaktheit und Standards als mögliche Entscheidungsfaktoren. Für die anstehende Partie sind Ballbesitzgewinne, Pressingphasen und die Effizienz in den Strafraumsituationen Schlüsselvariablen, die über das Weiterkommen im Playoff-Pfad D entscheiden können.

Fazit

Das Halbfinale zwischen Tschechien und Irland ist ein Schlüsselspiel in Playoff-Pfad D der WM-Quali. Europa und wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen, sodass Fans die Partie im Livestream verfolgen können. Wer sich vorab informieren möchte, auf welchem Sender die wichtigsten Begegnungen laufen, findet auf unserer Übersichtsseite für Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen kompakte Informationen; die Partie verspricht enges taktisches Duell und könnte sich durch Details wie Standardsituationen oder individuelle Qualität im Abschluss entscheiden.