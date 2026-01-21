Fußball heute live DAZN: Wer überträgt FC Bayern vs. St. Gilloise im Free-TV/Stream?

Am heutigen Mittwoch, dem 21. Januar 2026, um 21:00 Uhr, trifft Bayern München in der Champions League auf Union Saint-Gilloise. Das spannende Duell findet in der Allianz Arena statt und wird live von DAZN übertragen. Fußballfans in Deutschland können sich auf ein packendes Spiel freuen, während die Frage bleibt: Wer zeigt Bayern – St. Gilloise im Free-TV oder Stream? Die Antwort ist klar: Das Spiel wird nicht im Free-TV ausgestrahlt. Übrigens bleibt die Südtribüne der FC Bayern wegen einer Strafe leer!

Champions League: Übertragung und Details zum Spiel

Das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Union Saint-Gilloise gehört zum 7. Spieltag der Gruppenphase. Für alle Fans, die die Begegnung live verfolgen möchten, bietet DAZN die Übertragung in Deutschland an. Dies stellt sicher, dass die Zuschauer keine Minute des Geschehens im renommierten Stadion verpassen. Leider wird das Match nicht im Free-TV verfügbar sein, was für viele Anhänger eine Enttäuschung darstellt.

Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 7 | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München U S S S S 2 : 0 3.14 xG 0.88 Endergebnis Union St. Gilloise N N N S N Harry Kane 52' Harry Kane 55' 1 Manuel Neuer 20 Tom Bischof 3 Min-jae Kim 4 Jonathan Tah 22 Raphaël Guerreiro 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 42 Lennart Karl 17 Michael Olise 9 Harry Kane 37 K. Scherpen 26 R. Sykes 16 C. Burgess 5 Kevin Mac Allister 11 G. da Silva Carvalho 6 K. Van de Perre 8 Adem Zorgane 25 A. Khalaili 10 A. Ait El Hadj 30 R. Florucz 12 P. David Tore Tor Harry Kane Assist : Michael Olise) 52' Elfmetertor Harry Kane 55'

Aktuelle Form: Bayern München und Union Saint-Gilloise

Bayern München zeigt sich in dieser Champions-League-Saison in herausragender Form. Mit 15 Punkten aus sechs Spielen belegen sie den zweiten Platz in der Gruppe, mit einer Bilanz von fünf Siegen und nur einer Niederlage. Besonders stark sind sie zuhause, wo sie alle drei bisherigen Spiele gewinnen konnten. Zuletzt feierten die Münchner einen 3:1-Heimsieg gegen Sporting CP. Der Aufwärtstrend spiegelt sich auch in der Bundesliga wider, wo sie in den letzten fünf Spielen ungeschlagen bleiben konnten.

Im Gegensatz dazu hat Union Saint-Gilloise bislang Schwierigkeiten in der Champions League. Mit nur sechs Punkten aus sechs Spielen belegen sie den 27. Platz in der Gruppe, was eine Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen bedeutet. Im letzten Match unterlagen sie Olympique Marseille mit 2:3. Dennoch zeigt die belgische Mannschaft eine positive Entwicklung, da sie in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen ist, mit drei Siegen und zwei Unentschieden.

Erstes Aufeinandertreffen: Bayern gegen Saint-Gilloise

Bislang haben Bayern München und Union Saint-Gilloise in offiziellen Wettbewerben noch nie gegeneinander gespielt. Damit wird dieses Duell ein historisches Ereignis, das für beide Mannschaften eine Premiere darstellt. Die Unbekanntheit der direkten Duelle könnte sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen, da sich beide Teams auf bislang unbekannte Spielstile einstellen müssen.