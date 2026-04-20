Fußball heute im DFB Pokal: Wer überträgt Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Free-TV?

Am Mittwoch, 22. April 2026, um 20:45 Uhr steigt in der BayArena das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. Es ist das Duell zweier Bundesliga-Giganten um einen Platz im Finale in Berlin – und das Beste: Die Partie läuft live und kostenlos im ZDF. DFB Pokal Spielplan Halbfinale: Warum wird an einem Donnerstag gespielt?

Übertragung: Leverkusen gegen Bayern live im ZDF – kostenlos!

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Leverkusen und Bayern wird live und kostenlos im ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wer kein Fernsehen schaut, kann das Spiel alternativ gratis im Livestream auf Joyn oder in der ZDF-Mediathek verfolgen. Sky- und WOW-Abonnenten können das Halbfinale zusätzlich über ihre Plattformen sehen.

Kommentatoren & Moderatoren Leverkusen gegen Bayern

Experten: Christoph Kramer & Per Mertesacker

Moderation: Sven Voss

Kommentiert von: Oliver Schmidt

Titelverteidiger gegen Pokal-Gigant – was erwartet uns?

Bayer 04 Leverkusen marschierte mit beeindruckender Souveränität ins Halbfinale: Sonnenhof Großaspach 4:0, Paderborn 4:2 nach Verlängerung, Borussia Dortmund 1:0 auswärts, St. Pauli 3:0 – die Werkself kassierte in den letzten drei Pokalrunden kein einziges Gegentor. Trainer Xabi Alonso schickt sein Team hochmotiviert in dieses Prestige-Duell.

Bayern zeigt sich nach anfänglichen Mühen immer überzeugender: Nach einem nervenaufreibenden 3:2 in letzter Minute bei Wehen Wiesbaden starteten die Münchner durch – Köln 4:1, Union Berlin 3:2, RB Leipzig 2:0. Dazu kommen der mögliche frische Bundesliga-Titel und das Selbstbewusstsein nach dem Champions-League-Halbfinale gegen PSG. Bayern ist leichter Favorit – doch in der BayArena, vor heimischem Publikum, ist Leverkusen eine echte Macht.

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